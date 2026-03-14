Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că România are în prezent rezerve consistente de combustibil, constituite conform obligațiilor legale privind stocurile de siguranță. Acestea reprezintă o rezervă strategică pe care statul o poate utiliza în situații excepționale, precum crize energetice, blocaje în aprovizionare sau alte situații care pot afecta funcționarea normală a pieței.

”Datele mele oficiale arată că în momentul de faţă există disponibilităţi, există stocuri de peste 2 milioane de tone de combustibil. În situaţia de faţă sunt 56% pe teritorul României, iar diferenţa în afara ţării, în alte depozite strategice care por fi disponbilizate imediat şi transportate în România”, a declarat Bogdan Ivan, vineri seară, la Antena 3.

Potrivit acestuia, stocurile aflate în afara țării sunt păstrate în depozite strategice și pot fi aduse rapid în România în cazul în care situația o impune.

Stocurile strategice pentru situații de criză sunt constituite de companiile din sectorul energetic, conform legislației în vigoare. Acestea au obligația să mențină anumite cantități de combustibil și să asigure, atunci când este necesar, transportul acestora către România.

Ministrul Energiei a subliniat că nerespectarea acestor obligații legale poate atrage sancțiuni severe pentru operatorii economici implicați.

În acest context, oficialul a arătat că eventualele încălcări ale legislației privind stocurile de siguranță ar reprezenta ”o sancţiune uriaşă din partea statului român” pentru companiile care nu respectă aceste prevederi

Ministrul Energiei a anunțat că va dispune sâmbătă dimineață, la prima oră, o verificare clară a stocurilor strategice de combustibil, subliniind că nu există nicio situație în care România să nu poată accesa rezervele pe care le are în prezent.

”O să dispun o verificare foarte clară, dimineaţă (sâmbătă – n.r.), la prima oră. Nu există niciun fel de situaţie în care România să nu poată să acceseze rezervele strategice pe care le are astăzi”, a subliniat ministrul.

Potrivit acestuia, verificările vor avea rolul de a confirma existența și disponibilitatea acestor rezerve strategice, astfel încât România să poată interveni rapid în cazul apariției unor situații de criză pe piața combustibililor.