Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri că, în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu se va intensifica și prețurile la carburanți vor continua să crească, este necesar să fie creat un mecanism prin care statul să poată interveni imediat. El a precizat că a transmis documentația necesară premierului Ilie Bolojan, iar aceasta se află în prezent în analiză la nivel guvernamental.

Ministrul a menționat că aceleași măsuri au fost propuse și în cadrul ședinței de coaliție de la începutul acestei săptămâni și că, pentru a le conferi un caracter oficial, le-a transmis ieri atât ca proiect de ordonanță la nivel guvernamental, pe confidențial, cât și ca adresă oficială către premier, președinții partidelor din coaliție și grupul minorităților.

„Aceleaşi măsuri le-am propus şi în cadrul şedinţei de coaliţie de la începutul acestei săptămâni şi, pentru a-i da un caracter extrem de oficial şi clar, am decis ieri să-l transmit şi oficial, atât ca proiect de ordonanţă la nivelul guvernului, pe confidenţial de această dată, cât şi ca şi adresă oficială către premier şi către preşedinţii celor patru partide şi grupul minorităţilor, care compun actuala coaliţie”, a explicat ministrul Energiei.

În cadrul ședinței CSAT, Bogdan Ivan a prezentat argumente detaliate și mai multe elemente suplimentare, care au fost discutate separat.

Întrebat ce implică declararea situației de criză pe piața țițeiului, ministrul a explicat la Antena 3 că aceasta se bazează pe ordonanța 84 din 2022, care stabilește un set clar de măsuri pentru prioritizarea pieței de motorină și benzină, precum și pentru blocarea speculei pe produsele petroliere.

El a subliniat că, în eventualitatea unei escaladări a conflictului, România trebuie să fie pregătită să utilizeze instrumentul legal care să permită, dacă va fi cazul, blocarea creșterii prețurilor.

„În situaţia în care vom ajunge să continue escaladarea războiului din Orientul Mijlociu, să fim pregătiţi să avem instrumentul legal prin care să putem, dacă va fi cazul, să blocăm inclusiv creşterea preţului”, a afirmat ministrul Energiei.

Potrivit ministrului, datele necesare pentru aplicarea acestor măsuri vor fi stabilite la nivel guvernamental și multidisciplinar, implicând și Ministerul Finanțelor.

Bogdan Ivan a precizat că responsabilitatea sa se limitează la segmentul gestionat de Ministerul Energiei, dar că există mai multe scenarii pregătite pentru situații de criză.

El a amintit că ordonanța 84 a fost activată pentru prima dată în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, când piața produselor petroliere a fost puternic perturbată.

În baza aceluiași act normativ, a fost pregătit un nou proiect care să permită intervenția rapidă a statului în cazul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și creșterii continue a prețului carburanților.

Scopul, a explicat Ivan, este de a menține rigiditatea pieței și de a asigura o zonă de suportabilitate pentru consumatori, prin mecanisme legale clare de control.