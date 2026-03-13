Într-o postare publicată pe Facebook, Mihai Fifor a afirmat că măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan au avut efecte negative asupra economiei și stabilității politice.

„Când tragi linie şi aduni după ‘reforma’ lui Bolojan, bilanţul este simplu şi brutal: totul dă cu minus. Minus la economie. Minus la investiţii. Minus la puterea de cumpărare a românilor. Minus la încredere. Minus la stabilitate. Premierul Bolojan a reuşit performanţa rară de a transforma guvernarea României într-un blocaj permanent”.

Deputatul PSD a susținut că premierul ar fi refuzat colaborarea cu partenerii din coaliție și ar fi luat decizii fără consultare.

„În locul cooperării între partenerii de Coaliţie, a ales încăpăţânarea şi deciziile luate de unul singur. Nu acceptă alte puncte de vedere, respinge sistematic iniţiativele celorlalţi şi se comportă ca şi cum adevărul absolut i-ar aparţine exclusiv. De cinci luni ţine blocat Programul PSD de relansare economică. De trei luni blochează elaborarea şi adoptarea bugetului de stat”.

Mihai Fifor a acuzat că premierul ar fi ignorat solicitările partidelor din coaliție privind finanțarea comunităților locale și ar fi decis reducerea investițiilor fără consultări reale.

„Problema nu mai este doar relaţia cu PSD. Bolojan se ceartă cu toată lumea. A respins iniţiativele tuturor partidelor din Coaliţie şi a luat decizii abuzive de unul singur. Niciun partid din Coaliţie nu este de acord ca premierul să confişte 25% din banii care aparţin autorităţilor locale. Niciun partid nu este de acord cu tăierea investiţiilor locale”.

Social-democratul a susținut că nemulțumiri ar exista inclusiv în interiorul Partidului Național Liberal, partidul din care provine premierul.

„Până şi în propriul partid există revoltă: numeroşi primari PNL au contestat public măsurile sale, pentru că ele lovesc direct în comunităţile pe care le reprezintă”.

Deputatul PSD a afirmat că România ar avea nevoie de un guvern funcțional, capabil să răspundă rapid provocărilor economice și contextului internațional.

„România nu îşi mai poate permite să rămână prizoniera acestui blocaj. Într-un moment în care economia globală este zguduită de incertitudini şi şocuri majore, ţara are nevoie de un guvern funcţional, capabil să reacţioneze rapid şi responsabil”.

În finalul mesajului său, Mihai Fifor a cerut explicit plecarea premierului Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.