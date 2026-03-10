Mihai Fifor a amintit într-o postare realizată pe Facebook că România este membră NATO și are un Parteneriat Strategic solid cu Statele Unite ale Americii, iar cooperarea militară dintre cele două state se desfășoară pe baza unui cadru juridic bine stabilit.

Acordul privind activitățile forțelor americane staționate în România, semnat în 2005 și ratificat prin Legea nr. 268/2006, stabilește condițiile în care trupele SUA pot utiliza facilități militare românești pentru rotații de trupe, exerciții, tranzit sau activități logistice.

„Spațiul public este acaparat în ultimele ore de o nouă temă: solicitarea Statelor Unite privind dislocarea temporară pe teritoriul României a unor capabilități militare și implicațiile pe care o astfel de decizie le-ar avea pentru țara noastră. Este important însă să spunem foarte clar: nu există niciun motiv de panică. Discuția care va avea loc în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării reprezintă o procedură instituțională normală, prin care statul român analizează implicațiile de securitate ale unor evoluții regionale.

Baza militară de la Mihail Kogălniceanu joacă un rol important de ani buni în cooperarea aliată pe flancul estic al NATO. Solicitarile similare nu sunt noi; astfel de cereri au mai fost primite în trecut, inclusiv anul precedent, în contextul evoluțiilor de securitate regionale.

„Acest acord stabilește condițiile în care forțele americane pot utiliza facilități militare din România pentru rotația de trupe, exerciții, tranzit sau activități logistice, inclusiv în baze precum Mihail Kogălniceanu, care are de ani buni un rol important în cooperarea militară aliată pe flancul estic al NATO”, a mai scris fostul ministru al Apărării.

Potrivit lui Mihai Fifor, apartenența României la NATO și Parteneriatul Strategic cu SUA asigură protecția țării, iar mecanismele de cooperare existente garantează gestionarea responsabilă a securității naționale, în coordonare cu aliații. Analiza acestei solicitări în CSAT reprezintă un demers firesc și responsabil, reflectând modul în care România își exercită rolul de aliat serios și predictibil.

„De altfel, astfel de solicitări au mai existat de-a lungul timpului, inclusiv anul trecut, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune. România este protejată prin apartenența sa la NATO și prin Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, iar mecanismele de cooperare existente reprezintă tocmai garanția că securitatea țării noastre este gestionată responsabil, în coordonare cu aliații noștri. În aceste condiții, analiza subiectului în CSAT este un demers firesc și responsabil, parte a modului în care România își exercită rolul de aliat serios și predictibil”, a conchis Fifor.

