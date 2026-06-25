Mihai Fifor avertizează înaintea Summitului NATO: România riscă să își slăbească poziția

Deputatul PSD Mihai Fifor susține că Summitul NATO de la Ankara nu reprezintă doar un eveniment diplomatic, ci momentul în care vor fi validate decizii strategice negociate în ultimele luni privind viitorul securității europene. Într-o analiză publicată pe Facebook, social-democratul avertizează că instabilitatea politică din România reduce capacitatea țării de a-și promova interesele într-o perioadă în care se negociază arhitectura de securitate a Flancului Estic și a regiunii Mării Negre.

Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că marile decizii care vor fi validate la Summitul NATO de la Ankara au fost pregătite cu mult timp înainte, iar negocierile dintre aliați sunt deja într-o fază avansată.

„Summitul NATO de la Ankara a început demult pentru cei care înțeleg mecanismele geopoliticii. Cine așteaptă deschiderea oficială pentru a crede că atunci începe jocul strategic a pierdut deja trenul. La summituri se validează compromisuri negociate din timp; rareori se mai schimbă direcția marilor decizii”, a scris Mihai Fifor.

În opinia acestuia, inclusiv vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Washington și întâlnirea cu fostul președinte american Donald Trump trebuie analizate în cheia pregătirii summitului.

„Nu a fost o simplă vizită de curtoazie, ci una dintre cele mai importante etape pregătitoare ale Summitului de la Ankara”, susține liderul PSD.

Potrivit lui Fifor, mesajul transmis de Donald Trump este clar și indică o schimbare de abordare în cadrul Alianței.

„Europa trebuie să își asume o responsabilitate mult mai mare pentru propria apărare. Din această nouă paradigmă vor decurge marile decizii care vor fi formalizate la Ankara: finanțarea apărării, dezvoltarea industriei europene de profil, redistribuirea responsabilităților în interiorul Alianței și consolidarea Flancului Estic”, afirmă acesta.

Mihai Fifor consideră că reuniunea Formatului Helsinki, desfășurată la Gdansk și la care participă și președintele Nicușor Dan, reprezintă o etapă esențială în pregătirea Summitului NATO.

„Nu este un simplu summit regional, ci una dintre ultimele etape de coordonare politică dintre statele cele mai expuse amenințărilor venite dinspre Federația Rusă. Polonia, Finlanda, Suedia, statele baltice și România își armonizează pozițiile înainte de Ankara și încearcă să intre în summit cu obiective comune și susținere reciprocă”, susține deputatul PSD.

Acesta apreciază că România are mai multe obiective strategice pe care trebuie să le promoveze în cadrul acestor discuții.

„Consolidarea securității la Marea Neagră, dezvoltarea hub-ului regional de securitate, accelerarea proiectelor SAFE și transformarea Flancului Sud-Estic într-o prioritate comparabilă cu regiunea baltică reprezintă obiective legitime și perfect justificate de evoluțiile războiului din Ucraina”, arată Mihai Fifor.

În analiza sa, deputatul PSD susține că România traversează o perioadă de instabilitate politică exact într-un moment în care aliații își stabilesc prioritățile pentru summitul NATO.

„Numai că aceste obiective trebuie susținute într-un moment în care România traversează cea mai lungă perioadă de instabilitate politică din ultimii ani”, afirmă acesta.

Potrivit lui Fifor, atenția clasei politice este concentrată asupra negocierilor interne privind formarea Guvernului.

„De peste șase săptămâni, însă, Bucureștiul este preocupat aproape exclusiv de formarea unui guvern și de convulsii politice interne. Exact în perioada în care capitalele aliate își stabilesc prioritățile pentru Ankara, România consumă timp și energie într-o criză politică prelungită desprinsă total de agenda internațională și de interesele țării”, a scris liderul social-democrat.

În opinia sa, această situație afectează capacitatea României de a-și promova interesele strategice.

„Aceasta este adevărata vulnerabilitate strategică. Nu pentru că întârzie doar decizii interne, ci pentru că reduce capacitatea României de a-și promova și apăra interesele într-un moment în care se negociază viitoarea arhitectură de securitate a Europei”, susține Mihai Fifor.

Deputatul PSD afirmă că rolul unui executiv stabil este esențial în negocierile internaționale.

„În politica internațională, argumentele contează. Dar la fel de mult contează și capacitatea statului de a le transforma în decizii politice. Iar acest lucru presupune un executiv stabil, miniștri cu autoritate și capacitatea de a negocia angajamente credibile pe termen lung”, spune acesta.

Totodată, Mihai Fifor consideră că atribuțiile președintelui nu sunt suficiente pentru reprezentarea intereselor României în toate negocierile.

„Un președinte poate deschide uși. Diplomații pot pregăti dosare. Dar marile compromisuri și marile alianțe politice se construiesc între guverne. Oricât de activ ar fi șeful statului, fără un guvern cu puteri depline, fără miniștri care să negocieze și să urmărească permanent aceste dosare, influența României este inevitabil diminuată într-un moment decisiv”, afirmă acesta.

În finalul analizei, Mihai Fifor susține că Summitul NATO de la Ankara va influența poziția strategică a regiunii Mării Negre pentru următorii ani.

„La Ankara nu se va decide doar nivelul viitoarelor investiții în apărare sau noua împărțire a responsabilităților în interiorul Alianței. Se va decide și locul pe care îl va ocupa Marea Neagră în arhitectura de securitate a NATO pentru următorul deceniu. Pentru România, aceasta nu este o dezbatere teoretică, ci o chestiune de securitate națională”, afirmă deputatul PSD.

El încheie cu un avertisment privind consecințele pe termen lung ale instabilității politice.