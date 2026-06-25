Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic. România cere fonduri suplimentare pentru apărare și securitatea Mării Negr

Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, la Gdansk, în Polonia, la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), un format de cooperare între statele Uniunii Europene aflate în apropierea graniței cu Federația Rusă. Pe agenda reuniunii se află consolidarea apărării europene, implementarea Planului Readiness 2030 și întărirea securității pe Flancul Estic al NATO și al Uniunii Europene.

Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi, 25 iunie, la Gdansk, în Republica Polonă, la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic, cunoscut și sub denumirea de Formatul Helsinki.

Evenimentul reunește liderii statelor membre ale Uniunii Europene situate în imediata vecinătate a Federației Ruse și are drept obiectiv coordonarea măsurilor necesare pentru consolidarea securității și apărării europene, în contextul deteriorării mediului de securitate din regiune.

Discuțiile se vor concentra asupra implementării Planului Readiness 2030, document prin care Uniunea Europeană urmărește creșterea capacității de reacție și dezvoltarea industriei europene de apărare, precum și utilizarea instrumentelor financiare europene destinate întăririi capabilităților militare ale statelor membre.

Summitul este găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk. Alături de președintele României vor participa președintele Lituaniei și prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Prima reuniune a acestui format regional a avut loc în Finlanda, în decembrie 2025.

În cadrul reuniunii, Nicușor Dan va prezenta măsurile adoptate de România pentru întărirea capacităților naționale de apărare și de descurajare, într-un context în care securitatea Flancului Estic a devenit una dintre principalele priorități ale Uniunii Europene și NATO.

Șeful statului va evidenția participarea României la programul european SAFE și implicarea în Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI), inițiative prin care statele membre urmăresc dezvoltarea în comun a unor capacități militare și reducerea dependenței de furnizori din afara Uniunii Europene.

De asemenea, președintele va prezenta stadiul dezvoltării Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră, proiect considerat strategic pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor din regiune.

Tot în cadrul reuniunii va fi prezentată includerea, la inițiativa României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch, dedicat monitorizării spațiului maritim și schimbului de informații privind securitatea în zona Mării Negre.

Unul dintre principalele mesaje pe care Nicușor Dan le va transmite partenerilor europeni vizează necesitatea creșterii finanțării pentru domeniul apărării.

Președintele va propune o coordonare mai strânsă între statele participante în cadrul negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, astfel încât apărarea și securitatea să beneficieze de alocări bugetare mai consistente.

În același timp, România va susține finanțarea infrastructurii cu dublă utilizare – civilă și militară –, considerată esențială pentru aplicarea viitorului regulament european privind mobilitatea militară. Modernizarea drumurilor, căilor ferate, podurilor și porturilor este văzută drept o condiție necesară pentru deplasarea rapidă a forțelor și echipamentelor în situații de criză.

Potrivit Administrației Prezidențiale, România își continuă contribuția la consolidarea Flancului Estic prin modernizarea forțelor armate, dezvoltarea industriei naționale de apărare și participarea constantă la misiunile și exercițiile organizate sub egida Uniunii Europene și NATO.

Printre acestea se numără misiunile de poliție aeriană, exercițiile militare comune și alte operațiuni desfășurate în regiunea estică a Alianței.

În perspectiva Summitului NATO de la Ankara, România și celelalte state membre ale Uniunii Europene aflate pe Flancul Estic susțin consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO în domeniul apărării și întărirea relației transatlantice, considerată esențială pentru securitatea întregii regiuni.