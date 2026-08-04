SUA pregătește o reducere a prezenței militare în România. Consilierul lui Nicușor Dan și șeful Armatei au fost informați la Pentagon

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, s-a întâlnit la Pentagon cu oficiali din SUA de rang înalt pentru a discuta coordonarea strategică în cadrul NATO și reconfigurarea prezenței militare americane în România.

Delegația română a fost primită de Elbridge Colby, subsecretarul Departamentului Apărării al Statelor Unite, potrivit unei postări publicate de acesta pe platforma X.

La discuțiile desfășurate la Pentagon a participat și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. În cadrul întrevederii, Departamentul Apărării al SUA a prezentat în avanpremieră planul Europe Posture Review, iar dialogul s-a concentrat pe consolidarea apărării și a angajamentelor de securitate în zona Mării Negre.

Potrivit Monitorului Apărării și Securității, oficialii români și americani au discutat despre planul Washingtonului de a reduce în perioada următoare numărul de soldați americani dislocați în România. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni de la Doicești, precum și Coridorul Vertical.

Elbridge Colby a precizat că întâlnirea cu Marius Lazurca a avut loc pe 29 iulie și că partea americană a prezentat în avanpremieră abordarea privind Revizuirea Posturii Europei. El a apreciat abordarea proactivă a României în ceea ce privește transferul responsabilității și a arătat că ambele părți au convenit asupra necesității transformării cheltuielilor pentru apărare în capacitate de luptă reală în cadrul conceptului NATO 3.0.

„Pe 29 iulie, l-am găzduit la Pentagon pe consilierul român pentru securitate națională, Marius Lazurca. Am prezentat în avanpremieră abordarea noastră față de Revizuirea Posturii Europei. De asemenea, am recunoscut abordarea proactivă a României în ceea ce privește transferul responsabilității. Am convenit că este timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacitate de luptă reală în cadrul NATO 3.0”, a scris Elbridge Colby pe X.

Statele Unite au insistat în ultima perioadă asupra unei reforme profunde a Alianței Nord-Atlantice și au cerut aliaților europeni să transforme rapid sumele alocate apărării în capacitate reală de luptă.

În prezent, în România sunt dislocați aproximativ 1.000 de militari americani, majoritatea aflați la baza de la Mihail Kogălniceanu. La finalul anului trecut, România s-a numărat printre primele state din care Statele Unite au retras aproximativ 1.000 de militari, iar ministrul apărării de la acel moment, Ionuț Moșteanu, a declarat că a aflat despre această decizie din presă.

On July 29, I hosted Romanian National Security Advisor @MariusLazurca at the Pentagon. I previewed our approach to the Europe Posture Review. I also recognized Romania’s forward-leaning approach to burden-shifting. We agreed that it is time for allies to turn defense spending… pic.twitter.com/RmaqbxBQSU — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) August 4, 2026

Elbridge Colby a anunțat, printr-o serie de postări pe X, că au avut loc consultări și cu reprezentanți din Germania, Marea Britanie și Italia pentru discutarea revizuirii posturii europene. Potrivit oficialului american, aceste discuții au vizat stimularea și sprijinirea aliaților pentru a-și asuma responsabilitatea principală în apărarea convențională a Europei, ca parte a viziunii privind NATO 3.0.

Statele Unite au lansat procesul de Revizuire a Posturii Europei după ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat la summitul ministerial NATO desfășurat în luna iunie la Bruxelles că Washingtonul își va reevalua prezența militară pe continentul european.