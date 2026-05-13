Conceptul de „NATO 3.0”, invocat în declarația comună adoptată la Summitul B9, a fost explicat de Nicușor Dan prin schimbările geopolitice produse în ultimii ani și prin revenirea amenințării reprezentate de Rusia asupra securității europene.

Președintele României a arătat că Alianța Nord-Atlantică traversează o etapă de transformare, în care accentul este pus din nou pe apărarea directă a teritoriului statelor membre și pe consolidarea contribuțiilor financiare și militare ale aliaților europeni.

„NATO 3.0. NATO s-a înfiinţat în timpul Războiului Rece, în care Rusia era o ameninţare pentru continentul european. După 90, părea că Rusia nu mai este această ameninţare şi atunci NATO a încercat să se redefinească. Acum, pe de o parte, ne-am întors la această ameninţare şi NATO revine la o alianţă defensivă cu privire la teritoriul său şi, pe de o altă parte, în NATO se pune foarte direct, în mod partenerial, problema unei echităţi a contribuţiei”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Șeful statului a subliniat că noua etapă a NATO nu presupune separarea responsabilităților de securitate între Statele Unite și Europa, ci menținerea acelorași mecanisme comune de apărare construite în ultimele decenii.

„NATO 3.0 înseamnă pur şi simplu că, pe aceleaşi protocoale pe care, evident, le actualizăm, contribuţia aliaţilor este proporţională. Şi europenii au înţeles lucrul ăsta. Este un progres vizibil, de la Haga până acum, şi acest proces va continua, deci noi suntem deja în NATO 3.0 şi obligaţia de 3,5 plus 1,5 e până în 2035 şi suntem pe traiectoria asta”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat că NATO își păstrează arhitectura de securitate integrată, construită pe mecanisme și proceduri militare comune dezvoltate în timp. Șeful statului a arătat că ideea unei contribuții echitabile între Statele Unite și aliații europeni nu presupune împărțirea separată a responsabilităților de apărare, deoarece Alianța funcționează pe baza unor protocoale și scenarii comune adaptate constant noilor tipuri de amenințări.

Subiectul unei posibile retrageri a unor trupe americane din Germania a fost abordat și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a precizat că decizia privind relocarea militarilor aparține exclusiv Statelor Unite.

Declarațiile au venit în contextul în care mai multe state de pe flancul estic al NATO, inclusiv România și Polonia, și-au exprimat interesul pentru consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul lor.

„Când ne uităm la prezența SUA în Europa, există un angajament clar pentru apărarea Europei. Să nu uităm că NATO nu este doar despre apărarea Europei, este și despre apărarea continentului american (…) Un miliard de oameni, de ambele maluri ale Atlanticului, au securitatea asigurată de NATO. Știm că SUA au investit mult, ei sunt de acord că nivelul general de apărare și descurajare trebuie să fie foarte puternic, pentru a avea o siguranță, inclșusiv în Pacific. Evident, este decizia SUA unde vor duce trupele”, a spus Mark Rutte.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat miercuri că noul concept NATO 3.0 presupune consolidarea simultană a Europei și a Alianței Nord-Atlantice, în parteneriat cu Statele Unite. Potrivit acestuia, europenii vor avea un rol mai important în zona apărării convenționale, în timp ce cooperarea transatlantică va continua atât la nivel militar convențional, cât și nuclear.

„ NATO 3.0 înseamnă o Europa mai puternică şi un NATO mai puternic, aceasta însă împreună cu Statele Unite, şi nuclear şi convenţional, însă europenii îşi asumă mai multe responsabilităţi pentru apărarea convenţională. Cred în continuare că unul din succesele cel mai mari ale politicii externe a fost al preşedintelui Trump a fost la Haga, când toţi aliaţii au convenit asupra acestui 2%. Apoi am convenit ca să trecem la 5% şi să ne egalizăm cheltuielile cu SUA, ca să ne asigurăm că toată lumea se poate apăra. (..) Sunt ţări care au trecut dincolo de 5%, ţări care se îndreptau spre 5% chiar şi înainte de Summitul anterior, însă trebuie să fim sinceri că avem şi noi discuţiile noastre între noi, în NATO”, a spus secretarul general al NATO, Mark Rutte

La rândul său, noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a transmis că Varșovia este pregătită să găzduiască mai multe trupe americane, considerând că o astfel de decizie este în interesul securității regionale și al relației transatlantice.

„Acest subiect nu a fost exprimat, însă poziția mea este clară. Polonia este pregătită, cred că este în interesul SUA și al Europei, ca aceste trupe să rămână. Noi suntem pregătiți să găzduim aceste trupe”, a spus președintele Poloniei.

În intervenția sa, Nicușor Dan a precizat că tema redistribuirii trupelor americane nu a fost discutată oficial în cadrul Summitului B9, însă România susține ferm menținerea prezenței militare americane în Europa, în contextul tensiunilor de securitate de pe flancul estic al NATO.

Președintele României a insistat asupra faptului că Articolul 5 din Tratatul NATO rămâne fundamentul securității colective, iar orice amenințare la adresa unui stat aliat este tratată ca o amenințare împotriva întregii Alianțe.

„Nu s-a discutat chestiunea asta la summit-ul B9, dar noi luăm foarte în serios și NATO și Articolul 5. Nu se pune în discuție, când vedem o amenințare la adresa unei țări, o vedem ca pe o amenințare la adresa tuturor. Cel mai important este ca trupele SUA să rămână în Europa. Bineînțeles, fiecare își dorește individual o prezență cât mai mare a trupelor americane pe teritoriul propriu, dar pot să spun că nu vor exista negocieri sau discuții neprincipiale între țările NATO, pentru a atrage trupele”, a declarat Nicușor Dan.

Tabel rezumativ. Declarațiile și principalele teme discutate la Summitul B9: