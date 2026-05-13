Preşedintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la deschiderea Summitului B9 de la Bucureşti, că statele aliate trebuie să îşi majoreze investiţiile în domeniul apărării şi să construiască împreună o industrie militară transatlantică puternică. Totodată, şeful statului a subliniat că reuniunea reprezintă „o oportunitate” pentru reconfirmarea sprijinului acordat Ucrainei şi Republicii Moldova, sprijin care trebuie să fie „nu doar declarativ, ci şi eficient”, deoarece „de securitatea lor depinde securitatea noastră”.

În intervenţia sa, preşedintele României a vorbit despre contextul geopolitic în care are loc reuniunea liderilor din Formatul Bucureşti 9 şi despre importanţa apropiatului Summit NATO de la Ankara.

„Întâlnirea noastră se desfăşoară într-un climat internaţional dinamic şi se desfăşoară, ca de obicei, cu două luni înainte de Summitul NATO de la Ankara. Nu e lipsit de importanţă faptul că suntem în apropierea Ucrainei, suntem în apropierea Mării Negre şi suntem în apropierea locurilor în care teritoriul aliat este ameninţat. Scopul reuniunii noastre de azi este de a coagula, de a acorda viziunile noastre despre viitorul Alianţei Nord-Atlantice şi pentru fiecare dintre ţările noastre există o prioritate pentru propria securitate. Există o prioritate pentru consolidarea relaţiei transatlantice. Există o prioritate pentru consolidarea Alianţei. De aceea, motto-ul acestei reuniuni este «Oferind mai mult pentru securitatea transatlantică»”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat și care sunt, în opinia sa, pașii necesari pentru întărirea Alianței Nord-Atlantice și consolidarea securității regionale.

”În primul rând, trebuie să sporim cheltuielile dedicate Apărării, pe care trebuie să le transformăm în capabilităţi. Trebuie să sporim contribuţia aliaţilor europeni la Alianţă şi trebuie să dezvoltăm toţi împreună o bază industrială militară transatlantică solidă. E o oportunitate această reuniune pentru a vedea unde suntem în implementarea angajamentelor pe care ni le-am luat la summitul NATO anterior de la Haga”, a spus președintele României.

Nicușor Dan a adăugat că reuniunea de la Bucureşti este importantă şi pentru reafirmarea sprijinului acordat Ucrainei şi Republicii Moldova, în contextul actualelor provocări de securitate din regiune.

„E un sprijin pe care nu trebuie să îl facem doar declarativ, ci trebuie să îl facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră”, a transmis şeful statului în debutul Summitului B9.

Președintele României, Nicușor Dan, găzduiește miercuri, la Palatul Cotroceni, cea de-a 11-a ediție a Summitului Formatului București 9 (B9), reuniune dedicată securității Flancului Estic al NATO și consolidării cooperării euro-atlantice. La eveniment participă lideri și oficiali din statele membre NATO din regiune, alături de reprezentanți ai statelor nordice, ai SUA și ai Ucrainei.

La București sunt prezente 16 delegații străine la nivel înalt, formate din șefi de stat, premieri și reprezentanți guvernamentali. Printre oficialii care au ajuns deja în Capitală se numără secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Conform Administrației Prezidențiale, la reuniunea de la București iau parte mai mulți lideri și oficiali de rang înalt din Europa și din spațiul euro-atlantic. Printre participanți se află:

secretarul general NATO, Mark Rutte;

președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda;

președintele Estoniei, Alar Karis;

președintele Cehiei, Petr Pavel;

președintele Letoniei, Edgars Rinkevics;

președintele Slovaciei, Peter Pellegrini;

președintele Finlandei, Alexander Stubb;

premierul Danemarcei, Mette Frederiksen;

președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Din partea Statelor Unite participă subsecretarul de Stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno. Totodată, sunt prezenți și oficiali din Suedia, Norvegia, Islanda, Bulgaria și Ungaria.

Programul oficial al Summitului B9 începe la ora 10:30, cu ceremonia de primire a șefilor de delegație. La ora 11:00 este programată sesiunea plenară, care va fi deschisă de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Ulterior, la ora 14:20, liderii participanți vor realiza fotografia oficială de grup, urmată de un dejun de lucru. În a doua parte a zilei, la ora 17:00, este programată o conferință de presă comună susținută de Nicușor Dan, Karol Nawrocki și Mark Rutte.

Agenda reuniunii este concentrată pe securitatea Flancului Estic și consolidarea capacităților de apărare ale NATO. Liderii vor discuta despre implementarea angajamentelor asumate la Haga privind majorarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, precum și despre întărirea industriei de apărare transatlantice.

Totodată, pe agenda summitului se află coordonarea strategică pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, dar și continuarea sprijinului pentru Ucraina în contextul războiului cu Rusia.

Administrația Prezidențială a transmis că Nicușor Dan va sublinia importanța unei abordări unitare în regiune și va reafirma sprijinul României pentru Ucraina, considerat „o investiție în securitatea aliată”.

Înaintea reuniunii oficiale, marți seară, Nicușor Dan a avut o întâlnire de lucru cu Mark Rutte și Karol Nawrocki. Discuțiile au vizat situația de securitate din regiune și măsurile necesare pentru consolidarea Flancului Estic.

”Summit-ul de mâine are ca obiectiv o contribuţie concretă la succesul viitorului Summit NATO de la Ankara, vizând în special respectarea angajamentelor de la Haga privind cheltuielile pentru apărare şi continuarea asistenţei acordate Ucrainei”, a transmis președintele României într-o postare publicată pe Facebook.

Șeful statului a subliniat că țările de pe Flancul Estic și-au asumat deja un rol mai important în apărarea europeană.