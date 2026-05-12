Nicușor Dan a explicat că Formatul B9 este o inițiativă creată împreună de România și Polonia în anul 2015 și este dedicată statelor aflate pe Flancul Est al NATO. În cadrul reuniunii de miercuri, prezidată de cele două țări, una dintre principalele teme va fi securitatea regională.

Președintele a precizat că discuțiile vor viza situația de securitate de pe Flancul Est, dar și modul în care statele membre pot face mai eficiente pregătirile militare atât în interiorul NATO, cât și în cadrul Uniunii Europene.

„În discuţia noastră de mâine pe care România şi Polonia o prezidează, o să vorbim de situaţia de securitate în Flancul de Est. Vom discuta despre cum putem să facem mai eficiente pregătirile noastre militare din interiorul NATO şi din interiorul Uniunii Europene”, a spus şeful statului.

Acesta a arătat că a avut și o discuție bilaterală consistentă cu președintele Poloniei, în care au analizat cooperarea militară și pregătirea summitului B9. Imediat după conferința de presă, urma o întâlnire și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru continuarea consultărilor privind reuniunea de la București și discuțiile programate peste două luni la Ankara.

„Am vorbit de cum putem să facem mai bine în zona militară şi de securitate şi, bineînţeles, de pregătirea discuţiei B9 de mâine. Imediat după conferinţa de presă o să ne întâlnim cu secretarul general al NATO, domnul Rutte, cu care vom discuta de asemenea despre discuţia de mâine şi discuţia de peste două luni de la Ankara”, a arătat preşedintele.

În cadrul întâlnirii, cei doi președinți au abordat și teme legate de războiul din Ucraina și de situația din Orientul Mijlociu, pe fondul contextului internațional tensionat.

Nicușor Dan a afirmat că a fost discutată și situația Republicii Moldova, insistând asupra importanței securității acesteia pentru România, dar și asupra procesului de integrare europeană. Președintele a precizat că partea poloneză susține atât securitatea Republicii Moldova, cât și parcursul său european.

„Am discutat de forţele noastre comune, de militarii români care sunt în Polonia şi de militarii polonezi care sunt în România, la Craiova. Am discutat de posibilitatea unui schimb de experienţă între ce facem noi la Marea Neagră şi ce face Polonia la Marea Baltică. Am vorbit de colaborarea noastră în interiorul NATO şi, de asemenea, de colaborarea noastră în interiorul Uniunii Europene, în zona militară. Am vorbit de Republica Moldova şi de importanţa pentru România a securităţii pentru Republica Moldova, dar şi de procesul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, pentru care există, şi pentru una şi pentru alta, suportul părţii poloneze”, a completat preşedintele.

Un alt subiect important a fost sprijinul acordat de Polonia pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Președintele a arătat că acest sprijin este relevant pentru obiectivele externe ale României.

Pe lângă dimensiunea de securitate, cei doi lideri au discutat și despre relațiile economice și comerciale. Nicușor Dan a amintit că există oportunități importante de colaborare între economiile celor două țări, iar această direcție va rămâne o preocupare constantă.

Președintele a subliniat că Polonia este un partener important pentru România și a transmis că dialogul dintre cele două state va continua atât în zona strategică, cât și în cea economică.

„Am vorbit cu preşedintele despre sprijinul pe care Polonia îl acordă pentru procesul nostru de aderare la OCDE şi am vorbit, de asemenea, de partea economică comercială. Există, aşa cum am spus şi în martie, când am fost la Varsovia, o mare oportunitate de colaborare între economiile noastre şi această preocupare va continua. Încă o dată, Polonia este un partener important pentru România şi vom continua dialogul”, a spus el.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat la rândul său că România și Polonia reprezintă cele două puncte-cheie de apărare de pe flancul estic al NATO. Liderul polonez a subliniat că cele două state nu doar identifică pericolele de securitate, ci oferă tot mai des și răspunsuri concrete.

Karol Nawrocki a afirmat că România este un partener strategic pentru Polonia și că întâlnirile directe la cel mai înalt nivel sunt importante atât pentru securitate, cât și pentru dezvoltarea economică.

Acesta a amintit că România și Polonia sunt fondatorii formatului B9, lansat pentru a susține interesele statelor de pe Flancul Estic al NATO și pentru a consolida politica de apărare a Alianței Nord-Atlantice. Președintele polonez a spus că și Inițiativa celor Trei Mări are o importanță majoră, deoarece oferă statelor din regiune posibilitatea de a-și prezenta pozițiile la nivel internațional.

„România este partener strategic al Poloniei şi aceste contacte directe la cel mai înalt nivel sunt importante, pentru securitatea noastră, dar şi pentru dezvoltarea economică. Discutăm astăzi, în ziua de dinaintea Summit-ului important pentru NATO, România şi România sunt fondatorii acestui format B9, un format care explică nevoia şi diagnosticul pentru Flancul Estic şi pentru politica Alianţei Nord-Atlantice. Din punctul de vedere al Poloniei şi Iniţiativa celor Trei Mări este importantă, sunt formate care ne dau posibilitatea de a ne prezenta poziţiile noastre ale statelor de pe Flancul Estic pe scara internaţională”, a declarat preşedintele Poloniei în cadrul declaraţiilor comune cu preşedintele Nicuşor Dan.

Liderul de la Varșovia a explicat că responsabilitatea celor două țări este una majoră în actualul context geopolitic, mai ales în raport cu amenințările venite dinspre Rusia.

Karol Nawrocki a declarat că atât Polonia în nord, cât și România în sud sunt cetățile de pe flancul estic al NATO, iar astăzi Varșovia și Bucureștiul reprezintă cele mai importante centre de răspundere strategică ale Alianței în această zonă.

Acesta a subliniat că statele nu se limitează doar la evaluarea pericolelor, ci răspund din ce în ce mai des concret la provocările de securitate, iar prezența secretarului general NATO, Mark Rutte, confirmă importanța acestei cooperări.

„Atât Polonia în Nord, cât şi România în Sud sunt acele cetăţi de pe flancul estic al NATO. Astăzi, Varşovia şi Bucureştiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică al NATO pe Flancul de Est. Ţările noastre nu doar fac diagnostice ale pericolelor, ci din ce în ce mai des dau un răspuns pentru pericolele de securitate. Asta arată şi prezenţa domnului secretar general Mark Rutte, cu care ne vom întâlni astăzi”, a subliniat Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki a explicat că Polonia consideră că statele din regiune nu trebuie să rămână doar beneficiari ai tehnologiei militare, ci trebuie să devină și creatori și producători de tehnologie. În opinia sa, industriile de apărare din regiune pot contribui direct la creșterea rezistenței Europei în fața amenințărilor de securitate.

Acesta a arătat că este nevoie de simplificarea procedurilor de colaborare și de o participare mai mare a statelor din Europa Centrală și de Est în programele de apărare.

„Noi considerăm că nu trebuie să fim doar primitori de tehnologie, ci şi creatori, fabricanţi de tehnologie. Industriile noastre de apărare pot să contribuie la creşterea rezistenţei Europei faţă de pericole, dar bineînţeles că este nevoie să simplificăm procedurile de colaborare şi să crească participarea statelor din regiune în programele de apărare. Şi toate ţările sunt interesate de asta”, a menţionat preşedintele Poloniei.

Președintele polonez a salutat și decizia României privind achiziția de drone, considerând că aceasta va contribui la interoperabilitatea militară în regiunea Flancului Estic.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și situația Republicii Moldova. Karol Nawrocki a transmis că Polonia susține ferm parcursul european al Republicii Moldova și urmărește cu atenție schimbările din această țară.

Acesta a spus că Polonia va sprijini toate statele care încearcă să își consolideze independența față de influența Federației Ruse și a precizat că această direcție face parte din strategia națională a Poloniei.

„Polonia sprijină parcursul european al Moldovei şi asta a fost unul dintre subiectele discuţiilor noastre de astăzi. Polonia urmăreşte cu mare atenţie modificările, schimbările care au loc în Moldova şi Polonia (..) va sprijini toate ţările din Europa şi din întreaga lume care îşi doresc să îşi capete independenţa faţă de influenţa rusească. Aceasta este strategia noastră naţională şi din punctul meu de vedere, şi acolo unde se caută independenţa de Federaţia Rusă, acolo se poate conta pe sprijinul Poloniei”, a mai afirmat Karol Nawrocki.

Pe lângă securitate, liderul polonez a vorbit și despre componenta economică a relației bilaterale. El a amintit că în România sunt prezente aproape 2.000 de firme poloneze, ceea ce arată nivelul ridicat al colaborării economice dintre cele două state.

Karol Nawrocki a mai subliniat că prezența soldaților români în Polonia și a militarilor polonezi în România, la Craiova, reprezintă un simbol clar al parteneriatului strategic dintre cele două țări și al modului în care își construiesc împreună securitatea.