Autoritățile de la Chișinău, prin vocea lui Igor Grosu, își exprimă încrederea deplină în faptul că relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România vor păstra același caracter privilegiat și apropiat, indiferent de configurația politică a viitoarelor guverne care se vor succeda la București.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat marți, 12 mai 2026, că abordarea părții române va rămâne una fraternă, așa cum a fost demonstrat de fiecare dată în momentele critice sau de dezvoltare.

În cadrul unei intervenții la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, oficialul a analizat posibilele schimbări de pe scena politică din România, inclusiv ascensiunea unor noi formațiuni politice. Grosu a afirmat că nu crede într-o modificare a direcției strategice a statului român în ceea ce privește sprijinul pentru Republica Moldova.

El a explicat că poporul român, actuala conducere de la Cotroceni și clasa politică proeuropeană nu își doresc o îndepărtare de proiectele comune demarate între cele două maluri ale Prutului.

„Eu cred că România nu asta își dorește, nu asta își dorește poporul român, nu asta își dorește președintele României, Nicușor Dan, nu asta își dorește clasa politică proeuropeană din România”, a spus Grosu.

Șeful Legislativului a ținut să menționeze că autoritățile de la Chișinău au primit asigurări constante că asistența oferită va continua fără întreruperi, indiferent de formula politică a Executivului de la București.

Igor Grosu a reiterat că există o aliniere a partidelor din România atunci când subiectul discuției este Republica Moldova, fapt ce garantează un tratament bazat pe solidaritate.

„Noi am fost de fiecare dată reasigurați că, indiferent de schimbările politice care au loc în România, atunci când vine vorba de Republica Moldova există acea aliniere indiferent de partide și noi vom avea un tratament frățesc, așa cum l-am avut de fiecare dată”, a adăugat Igor Grosu.

Referitor la cooperarea cu administrațiile anterioare, Igor Grosu a evidențiat eficiența colaborării cu echipa condusă de Ilie Bolojan. El a precizat că au fost lansate numeroase proiecte importante într-un ritm accelerat și a dat asigurări că această cooperare va merge mai departe pe toate segmentele de activitate, indiferent de evoluțiile electorale.

Optimismul oficialului vine într-un context marcat de instabilitate la București, unde Guvernul Bolojan a fost demis recent prin moțiune de cenzură, cu un scor istoric de 281 de voturi.

Ilie Bolojan a devenit astfel al șaptelea premier român demis prin această procedură după anul 1989, observă jurnaliștii din Republica Moldova, alăturându-se unei liste care include nume precum Emil Boc, Sorin Grindeanu sau Ludovic Orban.

Agenda diplomatică a liderului Parlamentului de la Chișinău este una încărcată, Igor Grosu urmând să aibă o întrevedere oficială marți, 12 mai, cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea va avea loc în marja Forumului de Securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor.

Discuțiile dintre cei doi oficiali vor viza prioritățile cooperării bilaterale, securitatea regională și progresele înregistrate de Republica Moldova pe parcursul său european.

Categorie Detalii Cheie Oficiali implicați Igor Grosu (Președinte Parlament MD), Nicușor Dan (Președinte RO) Context politic RO Demiterea Guvernului Bolojan (281 voturi „pentru” în Parlament) Eveniment Diplomatic Black Sea and Balkans Security Forum (București) Data întrevederii Marți, 12 mai Teme de discuție Securitate regională, proiecte de infrastructură, integrare UE Istoric politic Ilie Bolojan este al 7-lea premier român demis prin moțiune după 1989 Poziția Chișinăului Încredere deplină în continuitatea tratamentului privilegiat („frățesc”)

România își menține sprijinul pentru Republica Moldova, la fel cum a făcut-o constant în ultimii ani. Mesajul a fost transmis de președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean, în timpul unei întâlniri cu Igor Grosu.

Conform unui comunicat transmis de Senat, întrevederea a reconfirmat relația specială dintre cele două state și susținerea fermă acordată de România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

„Sprijinul României pentru Republica Moldova și Ucraina reprezintă o constantă a statului român. Aceasta este direcția strategică a României”, a subliniat Mircea Abrudean.

Totodată, oficialul român a dat asigurări că Bucureștiul va continua să sprijine Chișinăul.

„Avem nevoie de stabilitate, de parteneriate solide și de o colaborare cât mai strânsă între București și Chișinău”, a afirmat Abrudean.

În timpul discuțiilor, Igor Grosu a transmis, la rândul său, un mesaj de solidaritate și susținere pentru România, evidențiind importanța unei relații bilaterale stabile și predictibile.

„Așa cum voi aveți nevoie de un Chișinău predictibil, așa avem și noi nevoie de o Românie predictibilă”, a spus el.

De asemenea, cei doi oficiali au evidențiat nivelul foarte bun al dialogului politic și al colaborării dintre România și Republica Moldova, atât la nivel parlamentar, cât și guvernamental. În același timp, a fost subliniată necesitatea unei coordonări mai strânse între instituțiile celor două state, în contextul provocărilor regionale actuale.