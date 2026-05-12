Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a făcut o comparație cu perioada guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș și cu rezultatul obținut ulterior de PSD la alegerile parlamentare din 2016, atunci când formațiunea condusă de Liviu Dragnea a obținut un scor electoral de 45,6%.

Remus Ștefureac a scris pe Facebook că acel rezultat a venit după mai bine de doi ani de experiment cu un premier și un guvern tehnocrat, susținut de PSD, PNL și USR.

În acest context, directorul INSCOP ridică întrebarea privind scorul pe care l-ar putea obține AUR în 2028 în cazul unui nou experiment cu un guvern sau premier tehnocrat instalat pentru următorii doi ani și jumătate și susținut de aceleași partide.

Potrivit acestuia, în contextul actual al societății românești, marcat de clivaje puternice și provocări economice și financiare majore, cu costuri sociale ridicate, terenul ar fi favorabil pentru ascensiunea unor formațiuni pe care le numește „ultra-populiste”.

Remus Ștefureac estimează că AUR ar putea depăși pragul de 50% la alegerile parlamentare din 2028 în cazul unui astfel de scenariu politic.

„45,6%. Acesta a fost scorul electoral obținut de PSD/Liviu Dragnea după un an și ceva de experiment cu premier și guvern tehnocrat (guvernul Cioloș) susținut cu sprijinul PSD, PNL și USR. Oare cât va fi scorul AUR în 2028 după un eventual experiment cu guvern / premier tehnocrat instalat pentru următorii doi ani și jumătate, sprijinit cam de de același partide? La cum arată societatea în prezent, la tipul de clivaje, la genul de provocări economice-financiare uriașe cu costurile lor sociale enorme, perfecte pentru formulele ultra-populiste, estimarea mea este un scor de peste 50%.”, a scris el pe Facebook.

Directorul INSCOP consideră că o asemenea evoluție ar reprezenta o așa-zisă „catastrofă sistemică” pentru regimul democratic, economie și prosperitatea României.

„Ceea ce, ar fi o catastrofă sistemică, un dezastru pentru regimul democratic, pentru economia și prosperitatea acestei țări în contextul racordării unei mari părți a elitelor acestui partid la narațiunile anti-occidentale. Spun anti-occidentale pentru ca, dincolo de discursul antieuropean radical al AUR, bănuiesc ca nu a uitat nimeni opoziția AUR față de rugamintea SUA adresată României de a găzdui avioane transport și radare. Cat despre patriotismul real, nu uitam nici blocarea legislației necesare Armatei Romaniei pentru de a doborî drone agresoare rusești, nu?”, a mai scris el.

