În analiza publicată pe rețelele sociale, Petrișor Peiu susține că fluctuațiile recente ale cursului valutar au fost interpretate greșit în spațiul public și că acestea nu sunt influențate de schimbările politice de la București.

Potrivit senatorului AUR, atât deprecierea leului din ultimele săptămâni, cât și stabilizarea ulterioară țin exclusiv de deciziile economice și monetare ale autorităților.

„Cursul de schimb începe să se tempereze. Dar asa cum deprecierea leului nu avea nicio legătură cu moțiunea de cenzură, nici temperarea deprecierii nu are vreo legătură cu faptul ca avem un guvern interimar”, afirmă Petrișor Peiu.

Acesta consideră că adevăratele cauze ale evoluției cursului trebuie căutate în politica economică a statului și în intervențiile Băncii Naționale.

„Cursul de schimb are legătură doar cu politica economică și monetara a statului. Iar statul înseamnă guvernul și ( mai ales) BNR”, a adăugat senatorul.

Petrișor Peiu susține că România traversează o perioadă în care inflația acumulată este foarte ridicată, în timp ce deprecierea cursului de schimb a rămas redusă artificial.

„În ultimii cinci ani, în România avem o rată a inflației cumulată de peste 62%, dar cursul de schimb s-a depreciat doar cu 5,68%.”

În opinia sa, această discrepanță reflectă modul în care Banca Națională gestionează politica monetară și cursul valutar.

Senatorul critică și evoluția dobânzii-cheie după șocul inflaționist provocat de criza energetică și de scumpirile din ultimii ani.

„Vrăjitoria BNR consta în faptul ca, după explozia inflației din 2022, a urcat rata dobânzii de intervenție la 7% și, după un an și jumătate, a scazut-o la 6,5% unde o tine de doi ani.”

Acesta pune sub semnul întrebării eficiența măsurilor luate de BNR pentru combaterea inflației.

„Cum luptă BNR cu inflația dacă, în ultimul an rata inflației a urcat de la aproximativ 5,6% la peste 10%, dar dobânda de intervenție a rămas la 6,5% neschimbată?”

În postarea sa, Petrișor Peiu afirmă că autoritățile nu urmăresc în realitate reducerea inflației, ci folosesc creșterea prețurilor pentru diminuarea presiunilor bugetare și a datoriei publice.

„Răspunsul este cât se poate de simplu: BNR, ca și guvernul de altfel, NU luptă cu inflația!”

Senatorul susține că inflația ar fi devenit principalul instrument economic utilizat de statul român.

„Inflația, oameni buni, este principala și singura politică economică a statului român. De ce? Simplu, pentru ca inflația scade deficitul bugetar si reduce ponderea datoriei în PIB!”

Potrivit acestuia, efectele negative ale acestei politici sunt resimțite direct de populație și de economie.

„Dar scade puterea de cumpărare și ucide creșterea economică!”, afirmă Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu critică și politica de menținere a unui curs valutar relativ stabil, despre care afirmă că ar fi contribuit la dezechilibre economice majore.

În opinia sa, menținerea unui curs aproape fix pentru o perioadă lungă de timp a favorizat importurile și a afectat competitivitatea producției interne.

„Iar cursul valutar fix pe care îl avem de mulți ani a distrus orice producție internă, favorizând masiv importurile.”

Acesta susține că actualele politici economice au dus la apariția stagflației, adică o combinație între stagnare economică și inflație ridicată.

„BNR împarte cu guvernul responsabilitatea stagflatiei pe care au creat-o și pe care o întrețin.”

Declarațiile lui Petrișor Peiu apar într-un context economic complicat, marcat de inflație ridicată, costuri mari de finanțare și presiuni asupra bugetului public.

În ultimele luni, dezbaterile privind politica monetară a BNR s-au intensificat, mai ales în condițiile în care dobânda-cheie a rămas la 6,5%, iar inflația continuă să se mențină la niveluri ridicate.

Totodată, cursul leului și intervențiile BNR pe piața valutară au devenit teme frecvent discutate atât în mediul politic, cât și în spațiul economic, pe fondul temerilor legate de deficitul bugetar și de creșterea datoriei publice.