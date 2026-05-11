Într-o analiză publicată luni, 11 mai 2026, pe pagina sa de Facebook, expertul contabil Radu Georgescu a oferit o perspectivă inedită asupra legăturii indisolubile dintre indicatorii economici și supraviețuirea guvernelor.

Acesta își începe mesajul printr-o distanțare totală de sfera politică, afirmând că nu simpatizează niciun partid politic și nu urmărește emisiunile de profil. Cu toate acestea, Georgescu susține că are capacitatea de a estima evoluția politică a țării mai precis decât majoritatea analiștilor care apar constant pe ecranele televizoarelor.

Expertul atrage atenția asupra unei date critice pentru viitorul României: miercuri, 13 mai, ora 09:00. Acesta este momentul în care Institutul Național de Statistică (INS) urmează să publice datele privind Produsul Intern Brut (PIB) pentru primul trimestru al anului 2026.

În viziunea sa, acest indicator nu va arăta doar starea economiei, ci va dicta și configurația viitorului Guvern.

Radu Georgescu punctează faptul că, deși PIB-ul este un termen extrem de vehiculat în spațiul public, foarte puțini români înțeleg cu adevărat complexitatea și numeroasele forme pe care acesta le poate lua.

Pentru a clarifica situația, expertul detaliază pe Facebook diferențele dintre PIB-ul nominal, cel real (ajustat cu inflația), seria brută și, cel mai important, seria ajustată sezonier.

Radu Georgescu explică faptul că recesiunea sau creșterea economică se calculează, prin convenție, în funcție de PIB-ul ajustat al trimestrelor consecutive.

Georgescu subliniază un aspect critic al consumului: trimestrul al patrulea este cel mai prolific datorită sărbătorilor și evenimentelor de shopping precum Black Friday, în timp ce primul trimestru este, în mod natural, cel mai slab.

Aici intervine ceea ce expertul numește „magia statisticii”. El susține că, prin ajustarea sezonieră, INS are puterea de a modela cifrele. Mai mult, Radu Georgescu își exprimă scepticismul cu privire la acuratețea colectării datelor, menționând că multe companii trimit informațiile către INS în formate precum documente Word, care nu permit o verificare riguroasă sau o prelucrare statistică modernă.

În finalul analizei sale, contabilul conturează două scenarii posibile. Primul presupune o scădere a PIB-ului ajustat în primul trimestru din 2026 față de finalul anului 2025. O astfel de cifră ar marca al treilea trimestru consecutiv de scădere economică, ceea ce ar anula orice șansă ca actuala formulă guvernamentală să mai continue, semnalând că nici măcar instituțiile subordonate nu mai susțin Executivul, punctează Radu Georgescu.

Scenariul opus, cel al unei creșteri raportate de INS, ar reprezenta o „bilă albă” și un colac de salvare pentru actuala putere.

Concluzia lui Radu Georgescu este una pragmatică: pentru a anticipa știrile politice de mâine, este suficient să privești cu atenție cifrele economice de astăzi.

„Lectia zilnica de economie Eu am zero interes pentru politica Nu simpatizez niciun partid Nu ma uit la nicio emisiune politica Dar probabil pot sa estimez evolutia politica mai bine decat majoritatea analistilor politici de la TV si de pe retelele sociale Sa incepem Miercuri 13 mai, ora 9 vom afla daca economia se prabuseste De asemenea vom afla care va fi noul Guvern La acea ora se va publica PIB-ul Romaniei pe trimestrul 1 2026 Desi toata lumea din Romania vorbeste sau a auzit de PIB, nu cred ca sunt 10 persoane in Romania care sa inteleaga cu adevarat ce inseamna PIB-ul Sunt aproximativ 10 notiuni diferite despre PIB Iti explic mai jos – PIB nominal : valoarea generata de economie intr-o anumita perioada ( an , trimestru) PIB real : PIB-ul nominal este ajustat cu inflatia deoarece o parte a PIB-ului nominal este crescut de inflatie

PIB serie bruta este PIB-ul real , dar publicat pe fiecare trimestru

PIB serie ajustata : INS face ajustari in functie de sezonalitate: numar de zile lucratoare, sarbatori etc Conventia economica este ca recesiunea/ cresterea economica se calculeaza in functie de PIB-ul ajustat al trimestrelor consecutive Pentru economie cel mai bun trimestru este trimestrul 4 din an In acest trimestru avem : Black Friday, Mos Nicolae, Craciunul, Revelionul Cel mai slab trimestru este trimestrul 1 din an Oamenii cumpara mai putin dupa dezmatul financiar din noiembrie si decembrie Deci evident, PIB-ul nominal din trim 1 este mai mic decat cel din trim 4 Aici apare magia statisticii si a INS-ului In fiecare trimestru INS ajusteaza PIB-ul dupa sezonalitate Pe romaneste, INS-ul spune ce PIB vrea Dupa cum am explicat de mai multe ori, toate datele la INS sunt trimise de companii in documente Word Adica intr-un format care nu are nicio legatura cu statistica Si care nu permite verificarea datelor consolidate Acum sunt 2 situatii total diferite pentru Romania Cazul 1 Daca PIB-ul ajustat din trim 1 2026 va scadea fata de PIB-ul ajustat din trim 4 2025 , insemna ca actualul Guvern este de 3 trimestre si toate trimestrele sunt in scadere economica Actuala formula din Guvern va avea zero sanse sa mai continue Ar insemna ca nici macar institutiile de sub Guvern (INS) nu mai vor aceasta formula Evident ca toate emisiunile vor avea Breaking News cu prabusirea economiei Cazul 2 Daca din contra, PIB-ul ajustat din trimestrul 1 2026 va creste fata de PIB ajustat din trim 4 2025, actualul Guvern primeste o bila alba de la INS Ar insemna ca institutiile de sub Guvern (INS etc) mai vor aceasta formula Evident ca la emisiuni, in functie de apartenenta, se va schimba Breaking News Concluzii Poti sa te uiti la datele economice si vei sti care vor fi stirile politice din viitor”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.

PIB este acronimul pentru Produs Intern Brut și reprezintă principalul indicator de măsurare a dezvoltării și creșterii economice. Ca definiție, PIB-ul este valoarea de piață a tuturor produselor, serviciilor pentru consum și a investițiilor brute destinate consumului final care sunt produse în toate ramurile economiei respectivei țări într-o anumită perioadă de timp.

PIB-ul României este calculat de Institutul Național de Statistică (INS), care prezintă estimarea produsului intern brut prin trei metode. Cea mai frecventă metodă de calcul a PIB-ului este cea a costurilor și are următoarea formulă de calcul:

PIB = consum + investiții + exporturi – importuri.

Componentele PIB-ul sunt următoarele:

Consumul privat – este cea mai mare componentă a PIB-ului și reprezintă cheltuielile gospodăriilor în economie, care pot fi clasificate în: bunuri durabile, bunuri perisabile și servicii (spre ex.: hrană, chirie, bijuterii, etc.).

Cheltuielile statului (consumul sectorului public) – reprezintă suma tuturor cheltuielilor guvernamentale pentru bunuri finite și servicii și includ, între altele, salariile angajaților din sectorul public.

Investițiile – includ investiții în fabrici și echipamente, dar nu include schimburile de active existente (spre ex.: achiziționarea de software, cumpărarea de mașini și echipamente, cheltuielile gospodăriilor pentru noi locuințe, etc.).

Exporturile – aici intră exporturile brute ale unei țări, și anume bunuri și servicii destinate consumului într-o altă țară.

Importurile – este vorba despre importurile brute (importul este definit prin vânzarea de produse ale unei țări către o altă țară).

Este important de știut faptul că la calculul PIB-ului se iau în considerare doar produsele și serviciile care sunt destinate consumului final. De asemenea, dacă din PIB se scad deprecierile se va obține produsul intern net.