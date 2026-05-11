Economistul Adrian Negrescu a spus luni, 11 mai 2026, că propunerile AUR legate de reducerea evaziunii fiscale și de relaxarea fiscală ar putea avea și părți bune, dar acestea riscă să fie ignorate din cauza discursurilor radicale ale partidului.

El a explicat la „Antena 3 CNN” că în AUR există și oameni competenți, mai ales în domeniul afacerilor, care ar putea ajuta politica guvernamentală. Totuși, el consideră că ideile bune din programul de guvernare pot fi umbrite de declarațiile exagerate ale unor membri ai partidului.

Negrescu a mai spus că reducerea cheltuielilor statului nu este o idee nouă, ci o măsură obligatorie. El a explicat că România trebuie să scadă deficitul bugetar sub 5% anul viitor, deoarece țara se află într-un program de asistență cu Comisia Europeană. Potrivit lui, în următorii ani România trebuie să reducă treptat deficitul bugetar, iar acest lucru este necesar pentru echilibrarea finanțelor publice.

Adrian Negrescu a considerat pozitivă și ideea reducerii numărului de parlamentari. El a spus că această măsură este necesară atât din cauza scăderii populației României, cât și pentru că românii au votat la referendum pentru un Parlament mai mic.

„Sunt și oameni normali la cap în AUR, câțiva oameni care chiar sunt buni pe zona de business și ar putea reprezenta un avantaj pentru politica guvernamentală. Dar mi-e teamă că toate aceste lucruri pozitive construite în jurul programului de guvernare ar putea fi trecute în subsidiar de discursurile acestea absolut aberante. Reducerea cheltuielilor bugetare trebuie să o facem, pentru că anul viitor trebuie să ducem deficitul bugetar sub 5%. Noi suntem într-un program de asistență cu Comisia Europeană, în care, în următorii cinci ani, trebuie să reducem deficitul bugetar cu un punct, chiar două puncte la un moment dat. Altfel spus, trebuie să facem acest lucru. Este esențial. Nu e nimic nou sub soare în ceea ce privește reducerea cheltuielilor statului. De asemenea, este un lucru pozitiv. Reducerea numărului de parlamentari este absolut necesară, măcar având în vedere situația demografică a României și referendumul pe care l-au votat românii pentru reducerea numărului de parlamentari”, a declarat Negrescu.

În schimb, Negrescu a criticat ideea de a nu vinde companii de stat. El a spus că listarea acestora la bursă ar putea aduce bani la bugetul României și ar putea atrage investitori în țară. În opinia lui, refuzul de a face acest lucru nu are o bază reală.

Adrian Negrescu a spus că unele propuneri din programul AUR sunt interesante, mai ales cele legate de reducerea cheltuielilor pentru bunuri și servicii. El consideră că președintele Nicușor Dan ar trebui să ia în calcul reducerea numărului de ministere la 10 și scăderea numărului de secretari de stat. Economistul crede că această măsură ar fi importantă în perioada următoare.

„Chestia aceea cu companiile de stat mi se pare o poveste, nimic real din punctul meu de vedere. Listările la bursă ar putea aduce bani României și ar putea aduce investitori în țară. Un lucru de care cred că Nicușor Dan ar trebui să țină cont este reducerea schemei guvernamentale la 10 ministere și mai puțini secretari de stat. Asta cred că ar fi un lucru important să vedem în perioada următoare”, a completat Negrescu.

AUR a propus mai multe măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale și pentru scăderea taxelor din economie. Printre acestea se află introducerea taxării inverse a TVA, revenirea treptată la nivelurile mai mici de taxare și măsuri împotriva metodelor prin care marile companii își reduc taxele plătite.

Reprezentanții AUR au transmis că reducerea evaziunii fiscale, relaxarea fiscală și stimularea consumului sunt importante pentru relansarea economiei României. Partidul politic consideră că aceste măsuri ar putea repara efectele negative pe care, în opinia sa, le-a avut guvernarea Ilie Bolojan asupra nivelului de trai și asupra economiei.

Într-un comunicat de presă trimis duminică, 10 mai 2026, AUR și-a prezentat planul economic, despre care spune că ar corecta greșelile făcute de guvernul Bolojan. Una dintre principalele propuneri este taxarea inversă a TVA. Taxarea inversă înseamnă că TVA nu mai este plătit de firma care vinde un produs sau serviciu, ci de firma sau persoana care îl cumpără, aceasta fiind obligată să plătească taxa direct către stat.