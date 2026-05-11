Comisia Europeană a transmis o notă oficială către sectorul de transport din Uniunea Europeană, în care subliniază că prețul afișat la momentul achiziționării unui bilet de avion trebuie să includă toate costurile inevitabile și previzibile. Astfel, aplicarea ulterioară a unei suprataxe pentru combustibil este considerată nejustificată.

Executivul european precizează că orice companie care vinde bilete de avion trebuie să afișeze de la început prețul final pe care îl va plăti pasagerul. În acest cost trebuie incluse taxele, comisioanele și orice alte cheltuieli obligatorii, conform Euronews.

Clarificarea vine după ce compania aeriană low-cost spaniolă Volotea a introdus recent un sistem prin care modifică prețul biletelor în funcție de evoluția costului combustibilului. Prin politica denumită „Fair Travel Promise”, operatorul recalculează costul kerosenului cu șapte zile înainte de plecare. În funcție de variația prețului combustibilului, compania aplică o suprataxă de până la 14 euro sau rambursează diferența dacă prețurile scad.

Conform noilor condiții impuse de Volotea, pasagerii sunt obligați să achite suprataxa pentru a-și păstra rezervarea.

Sistemul a fost criticat dur de organizațiile pentru protecția consumatorilor. Organizația spaniolă Facua a cerut deschiderea unei anchete și susține că modelul introdus de companie încalcă regulile europene privind transparența prețurilor. Reprezentanții organizației se tem că și alte companii aeriene ar putea adopta practici similare.

În același timp, Bruxelles-ul a reamintit că pasagerii continuă să beneficieze de protecția oferită de legislația europeană privind drepturile călătorilor aerieni. În cazul anulării unui zbor, pasagerii au dreptul la rambursarea biletului, redirecționare sau repatriere, precum și la asistență în aeroport.

„Oricine vinde bilete de avion trebuie să indice întotdeauna prețul final pe care îl va plăti pasagerul”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, specificând că taxele, comisioanele și alte taxe trebuie incluse în costul inițial.

În ultimele luni, mai multe companii aeriene europene, printre care Lufthansa, British Airways și KLM, au anulat zboruri, argumentând că majorarea costurilor cu combustibilul a făcut unele rute nerentabile.

Totuși, Comisia Europeană a explicat că scumpirea combustibilului nu poate fi considerată automat o „circumstanță extraordinară” care să scutească operatorii aerieni de plata despăgubirilor către pasageri.

Executivul european precizează că o situație diferită ar fi lipsa efectivă de combustibil în aeroporturi, care ar putea intra în categoria circumstanțelor excepționale prevăzute de legislația europeană.

Reprezentanții Comisiei susțin că volatilitatea prețurilor la combustibil este un risc previzibil pentru companiile aeriene și trebuie gestionată de acestea în cadrul activității comerciale.

„Depinde de companiile aeriene să gestioneze volatilitatea prețurilor”, a explicat purtătorul de cuvânt al Comisiei.

De la începutul conflictului din Iran, în luna februarie, prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat. Principalul motiv este închiderea parțială a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial, prin care tranzitează aproximativ o cincime din rezervele globale de petrol.

În general, pentru zborurile anulate cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, companiile aeriene sunt obligate să ofere compensații pasagerilor. Acestea pot include rambursarea biletului sau acordarea unor vouchere de valoare egală pentru curse viitoare.