Preț carburanți luni, 11 mai. Datele din 11 mai 2026 arată o tendință clară de scădere a prețului la motorină cu până la 20 de bani/litru, în funcție de rețea și oraș. În schimb, benzina standard rămâne relativ stabilă, cu variații minore între distribuitori.

Această diferențiere confirmă o dinamică obișnuită pe piața europeană: motorina reacționează mai rapid la fluctuațiile de cerere industrială și transport.

În principalele centre urbane din România, benzina standard se menține în jurul valorii de 9,12 lei/litru, fără schimbări semnificative față de săptămâna precedentă.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețurile sunt aproape identice, ceea ce indică o stabilitate la nivel național.

Singura excepție notabilă este Cluj-Napoca, unde carburanții sunt ușor mai ieftini, cu valori de pornire în jurul a 9,09 lei/litru.

Rețea de distribuție Preț aproximativ (lei/litru) Evoluție Petrom ~9,12 lei/l Stabil Rompetrol ~9,22 lei/l Fără modificări Lukoil — Preț stabil MOL ~9,18 lei/l Ușoară scădere OMV ~9,18 lei/l Ajustare descendentă Socar ~9,14 lei/l Ușoară reducere

Segmentul motorinei este principalul „câștigător” al zilei, cu reduceri vizibile în aproape toate rețelele majore.

În București, motorina standard coboară la aproximativ 9,68 lei/litru, față de circa 9,83 lei/litru anterior.

Aceeași tendință se regăsește în marile orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, unde media rămâne aliniată la nivel național.

Companie Preț motorină (lei/litru) Evoluție Rompetrol ~9,72 lei/l Scădere ~20 bani OMV ~9,74 lei/l Stabil / ușoară ajustare MOL ~9,74 lei/l Stabil Lukoil ~9,73 lei/l Ușoară scădere Socar ~9,74 lei/l Stabil Petrom ~9,68 lei/l Scădere

Pe lângă marile lanțuri de benzinării, există diferențe notabile în stațiile independente sau din zonele mai puțin urbane.

Cea mai ieftină benzină: aproximativ 8,95 lei/litru, județul Dâmbovița

Cea mai ieftină motorină: aproximativ 9,59 lei/litru, județul Mureș

Aceste valori indică faptul că piața locală poate oferi în continuare oportunități de preț mai mic față de media națională.

Pentru BMW Seria 7 740d xDrive MHEV 2025, calculul costului unui plin de motorină pornește de la un rezervor estimat de aproximativ 74 de litri, valoare specifică acestei clase de limuzine diesel.

Luând în considerare prețurile actuale din 11 mai 2026, unde motorina se situează în general între 9,68 și 9,74 lei pe litru, rezultă o diferență mică în funcție de stația de alimentare aleasă.

Dacă alimentarea se face la un preț mai mic, de aproximativ 9,68 lei pe litru, costul total al unui plin ajunge la aproximativ 716 lei. În schimb, la un preț mai ridicat, de circa 9,74 lei pe litru, suma urcă până la aproximativ 721 lei pentru un rezervor complet.

În concluzie, pentru acest model de BMW din seria 7, un plin de motorină costă în prezent în jur de 716–721 lei, diferențele fiind date exclusiv de variațiile mici ale prețului dintre rețelele de distribuție.