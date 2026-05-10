Radu Georgescu a comentat datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) privind consumul populației din luna martie 2026 și a susținut că tendința de scădere a consumului s-a accentuat în ultimele 10 luni. Economistul afirmă că rezultatele economice din primul trimestru al anului vor confirma o contracție economică severă.

Acesta susține că principalele sectoare economice înregistrează scăderi simultane, de la consumul de produse și servicii până la producție și industrie. În plus, Radu Georgescu afirmă că discuțiile purtate cu antreprenori și directori executivi din companii indică o stare generalizată de îngrijorare în mediul de afaceri.

„Azi, INS a publicat consumul populației pe martie 2026.

Consumul a continuat scăderea accelerată din ultimele 10 luni.

Pe 13 mai se va publica PIB-ul pe trimestrul 1 din 2026.

100% în trimestrul 1 din 2026 România are o scădere economică epică.

Toți indicatorii economici ai României urlă la noi

Și ne spun că România este în direcția greșită din punct de vedere economic.

Scad toți indicatorii economici: consumul de produse, consumul de servicii, producția, industria”, spune Radu Georgescu.

Economistul compară situația economică a României cu administrarea unei companii private și afirmă că, într-un astfel de context, o echipă de management ar fi fost deja schimbată. În același timp, acesta critică mesajele transmise de autorități și susține că majorarea veniturilor bugetare este determinată de inflație și de creșterile de taxe introduse în ultimele luni.

„Paradoxal, Guvernul ne spune că suntem în direcția bună

Și că trebuie să mergem pe aceeași direcție.

Și mai cinic este că Guvernul se laudă că a reușit să crească veniturile în condițiile în care economia se prăbușește și oamenii sărăcesc.

Păi veniturile cresc din cauza că România are cea mai mare inflație din Europa.

Iar în ultimele 10 luni în România a fost o avalanșă de creșteri de taxe”, afirmă economistul.

Radu Georgescu mai spune că mediul privat funcționează după reguli diferite față de administrația publică și susține că statul își poate majora rapid veniturile prin modificări fiscale.

„Când ești la Guvern este simplu să încasezi mai mulți bani.

Dai o lege și crești taxele.

Noi, clienții Guvernului, nu am vrea să plătim creșterile de taxe, dar în 30 de zile ne sună ANAF-ul și ne pune poprire pe conturi”, mai spune acesta.

În cea de-a doua postare, Radu Georgescu vorbește despre ceea ce numește „anomalii economice” și susține că România ar putea deveni un studiu de caz în manualele de economie. Economistul afirmă că evoluția puternică a Bursei de Valori București și creșterea numărului de tranzacții reprezintă semnale specifice unei perioade de euforie investițională.

Acesta explică faptul că, în astfel de perioade, investitorii fără experiență intră masiv în piață, atrași de promisiunea unor câștiguri rapide. Radu Georgescu afirmă că fenomenul este alimentat de teama de a nu rata oportunitățile de profit și amintește inclusiv de conceptul FOMO.

„În această etapă, logica economică este aruncată pe geam.

Prețurile cresc accelerat.

Apare fenomenul FOMO (Fear Of Missing Out – frica de a nu rata ocazia).

Oamenii care nu au investit niciodată încep să cumpere acțiuni/imobiliare pentru că au auzit de la vecini sau de pe internet că se fac bani ușor”, spune Radu Georgescu.

Economistul citează și date publicate de Banca Națională a României, potrivit cărora valoarea tranzacțiilor realizate pe Bursa de Valori București aproape s-ar fi triplat într-un singur an. În opinia sa, această creștere indică o expunere tot mai mare a investitorilor de retail la active considerate supraevaluate.

„În martie 2026 s-au făcut tranzacții de 2,7 miliarde de lei pe Bursa de la București.

În martie 2025 s-au făcut tranzacții de 1,1 miliarde de lei.

Pe românește, într-un an aproape s-a triplat numărul de tranzacții pe bursă”, afirmă acesta.

Radu Georgescu face referire și la declarațiile investitorului american Warren Buffett, care ar fi avertizat recent că bursele s-au transformat într-un „cazinou”. Totodată, economistul amintește că fondul suveran al Norvegiei și-ar fi vândut participațiile deținute pe piața bursieră din România.

Radu Georgescu susține că actuala etapă de creștere accelerată ar putea fi urmată de o corecție puternică a piețelor financiare și imobiliare. Acesta descrie mecanismul clasic al spargerii unei bule speculative și afirmă că, în momentul apariției unor știri negative, investitorii încearcă simultan să își lichideze activele.

„Toată lumea vrea să iasă în același timp, dar nu mai există aproape nimeni care să cumpere.

Investitorii care, în faza de euforie, visau la iahturi, acum încearcă doar să salveze ce a mai rămas din economii”, spune economistul.

În opinia sa, abia după o scădere puternică a prețurilor investitorii mari revin în piață și încep să cumpere active subevaluate. Radu Georgescu afirmă că, din acest motiv, evită în prezent investițiile pe bursă și în imobiliare.

„Nu investesc acum deoarece înțeleg economie.

Înțeleg că bursa și imobiliarele vor scădea cu cel puțin 50% în următorii ani.

Când se va întâmpla acest lucru?

Nimeni nu știe.

Nici măcar Warren Buffett nu știe”, afirmă Radu Georgescu

Economistul își încheie mesajul într-o notă personală și susține că insistă să vorbească despre problemele economice deoarece este preocupat de viitorul copiilor săi și de direcția în care merge România.