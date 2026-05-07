Datele analizate de Florin Cîțu acoperă perioada ianuarie 2006 – martie 2026 și indică una dintre cele mai lungi perioade consecutive de scădere a consumului din ultimele două decenii, acesta avertizând asupra unei crize economice prelungite. Fostul premier a atras atenția că dinamica anuală a consumului rămâne negativă de opt luni consecutive, situație rar întâlnită în economia românească.

„Astăzi INS a anunțat că în martie dinamica anuală a consumului a fost NEGATIVĂ pentru a 8-a lună consecutiv”, a scris Florin Cîțu.

Graficul publicat de acesta arată că cea mai severă contracție a consumului rămâne cea din timpul crizei financiare globale. În decembrie 2008, consumul coborâse până la aproximativ -14%, iar valorile negative s-au menținut și în 2009 și 2010. Comparativ, în perioada actuală, scăderile sunt estimate între -4% și -5%, însă continuitatea trendului negativ atrage atenția economiștilor.

După criza financiară din 2008–2010, consumul a revenit treptat pe creștere, deși între 2010 și 2013 au existat fluctuații repetate între valori pozitive și negative. Ulterior, economia a intrat într-o perioadă de expansiune accelerată, cu vârfuri de creștere ale consumului de până la 19% în 2014 și 16% în 2015.

Un alt episod volatil evidențiat în analiza evoluției consumului este cel din perioada pandemiei, când economia a alternat rapid între scăderi și reveniri puternice. Restricțiile sanitare și reluarea activităților economice au influențat direct comportamentul de consum al populației.

Datele statistice arată inclusiv un salt de aproximativ 23% în iunie 2019, cea mai mare creștere din intervalul analizat. Cu toate acestea, perioadele de scădere nu au avut continuitatea observată în prezent.

În actualul context economic, valorile negative s-au menținut constant din 2025 până în martie 2026. Potrivit datelor analizate, consumul a înregistrat o scădere de aproximativ -4% în martie 2025 și de aproape -5% în august 2025, iar trendul negativ a continuat și în lunile următoare.

Spre deosebire de perioada crizei financiare, când economia a fost afectată de un șoc abrupt, actuala evoluție este considerată mai apropiată de o fază de început a unei crize. Scăderea lentă, dar constantă, indică o reducere graduală a cererii și o deteriorare progresivă a încrederii economice.

Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor în Guvernul Ciucă, a lansat un atac public la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că actuala situație economică este rezultatul unor decizii politice care au afectat puterea de cumpărare și consumul populației.

Într-o postare publicată pe Facebook, Adrian Câciu a afirmat că România traversează „a opta lună consecutivă de distrugere a economiei și a puterii de cumpărare a oamenilor”. Fostul ministru susține că scăderea consumului reprezintă consecința directă a politicilor economice adoptate în ultimele luni.

Social-democratul a declarat că economia are nevoie de „o altă abordare economică pentru a ieși din dezastru”, apreciind că actualele măsuri fiscale și bugetare afectează mediul economic și nivelul de trai al populației.

Declarațiile lui Adrian Câciu vin în contextul în care tot mai mulți economiști și reprezentanți ai mediului de afaceri avertizează asupra încetinirii economiei și asupra reducerii consumului intern, unul dintre principalii indicatori ai activității economice.

Economistul Radu Georgescu susține că datele economice publicate pentru luna martie confirmă accelerarea declinului economic din România. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta afirmă că toți indicatorii importanți ai economiei transmit semnale negative.

Radu Georgescu a declarat că INS a publicat datele privind consumul populației pentru martie 2026 și că scăderea accelerată din ultimele zece luni continuă. Economistul estimează că datele privind Produsul Intern Brut pentru primul trimestru din 2026 vor indica o contracție economică severă.

Acesta afirmă că scad simultan consumul de produse, consumul de servicii, producția și industria și spune că antreprenorii și directorii de companii cu care discută zilnic sunt profund îngrijorați de evoluția economiei. Potrivit economistului, mulți dintre aceștia susțin că nu au mai întâlnit o asemenea situație în ultimii 15 ani.

Radu Georgescu critică și modul în care Guvernul prezintă evoluția veniturilor bugetare, susținând că majorarea acestora este alimentată de inflație și de creșterile de taxe aplicate în ultimele luni. Economistul avertizează că România se află „la câțiva centimetri de prăpastie economică și socială” și spune că există riscul unui nou val de plecări din țară dacă situația economică se va deteriora în continuare.

Tabel | Principalele semnale de criză economică invocate de politicieni și economiști: