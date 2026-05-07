Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis, într-o postare publicată joi, 7 mai 2026, pe Facebook, că România ar înregistra a opta lună consecutivă de scădere a consumului, invocând date ale Institutului Național de Statistică (INS). În mesajul său, acesta a făcut referire critică la politicile economice asociate reformelor promovate de Ilie Bolojan, susținând că acestea ar fi condus la diminuarea puterii de cumpărare și la încetinirea economiei.

„Ei, cum e, domnule Bolojan? Și INS minte? Încă o „mare reușită” a reformei Bolojan: România bifează a opta lună consecutivă de scădere a consumului. Iar asta spune totul despre adevărata stare a economiei. Pentru că atunci când consumul se prăbușește, înseamnă că oamenii nu mai au bani, nu mai au încredere și încep să taie din cheltuielile de bază. Exact acolo a dus România „austeritatea luminată” vândută propagandistic de Ilie Bolojan. ‼️ Datele INS sunt devastatoare și demontează complet povestea succesului economic.

📌 În martie 2026, comerțul cu amănuntul a scăzut din nou față de aceeași perioadă a anului trecut, atât ca serie brută (-2,3%), cât și ca serie ajustată (-3,2%).

📌 Iar pe primul trimestru din 2026 scăderea este și mai gravă: minus 5% ajustat sezonier. Asta după luni întregi în care economia a fost sufocată de tăieri, taxe, blocaje și panică întreținută chiar de la vârful guvernului.

📌 Și mai grav este unde se vede căderea. Produsele nealimentare se prăbușesc cu 7,4% în martie. Asta înseamnă că oamenii au început să renunțe la orice cheltuială care nu ține strict de supraviețuire. Nu mai cumpără. Nu mai investesc. Nu mai consumă. Economia reală e în gard. Exact efectul unei politici făcute cu barda, nu cu mintea. Ne-a predicat apăsat „miracolul de la Bihor” că „reforma” va aduce eficiență și dezvoltare. În realitate, reforma lui Bolojan a adus frică, blocaj și recesiune. A lovit în firmele românești, a tăiat consumul, a omorât încrederea și a împins economia într-o spirală periculoasă. Iar acum vedem nota de plată: opt luni consecutive de contracție a consumului, scăderea puterii de cumpărare și o economie care gâfâie tot mai evident. Cum era, domnule Bolojan, cu discursurile despre „disciplină” și „responsabilitate”? În traducere, asta a însemnat sărăcirea populației și înghețarea economiei. Pentru că este foarte ușor să te lauzi cu austeritatea când factura o plătesc românii, antreprenorii și economia privată. Bolojan a promis reformă și a livrat recesiune. A promis eficiență și a produs blocaj. A promis modernizare și a reușit performanța de a transforma România într-o economie paralizată de nesiguranță și lipsă de perspectivă. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns în conferințe de presă și sloganuri sterile: când consumul scade opt luni la rând, țara nu se reformează. Țara se afundă”, este mesajul lui Fifor.

Potrivit INS, în luna martie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de luna februarie 2026, atât ca serie brută cu 18,6%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,6%.

Faţă de luna martie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna martie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 2,3%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,2%.

În perioada 1.I-31.III.2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut faţă de perioada 1.I-31.III.2025, atât ca serie brută cu 5,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,0%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna martie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 18,6%, datorită creșterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+33,2%), vânzările de produse nealimentare (+19,9%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+10,2%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna martie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 2,6%, datorită creșterilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+6,1%) și la vânzările de produse nealimentare (+2,7%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 1,6%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna martie 2026, comparativ cu luna martie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,4%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 11,2%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna martie 2026, comparativ cu luna martie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 3,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,4%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,0%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 4,1%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I-31.III.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.III.2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-9,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,7%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,5%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-31.III.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.III.2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,0%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-8,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,3%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1,0%).