Datele provizorii arată că Produsul Intern Brut (PIB) al României a ajuns la 1.916,4 miliarde lei, la prețuri curente.

INS a revizuit ușor în sus ritmul de creștere economică, de la 0,6% la 0,7%, însă nivelul rămâne unul dintre cele mai reduse din ultimii ani, semnalând o pierdere de ritm în economie.

Recesiune tehnică confirmată în ultimul trimestru

Statistica oficială arată că economia a intrat în recesiune tehnică în finalul anului trecut, după două trimestre consecutive de scădere.

În trimestrul IV din 2025, PIB-ul a scăzut cu 1,8% față de trimestrul III, pe seria ajustată sezonier.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024:

creșterea a fost de doar 0,2% pe seria brută

iar pe seria ajustată sezonier s-a înregistrat o scădere de 1,4%

Aceste date confirmă tendința negativă instalată în a doua jumătate a anului.

Analiza pe componente arată că unele domenii au reușit să susțină creșterea economică, în timp ce altele au stagnat sau au tras în jos PIB-ul.

Contribuția principalelor sectoare la PIB

Sector economic Contribuție la creștere Construcții +0,5% IT&C +0,3% Agricultură +0,2% Industrie 0,0% Activități profesionale & suport -0,3%

Construcțiile au fost principalul motor al creșterii, în timp ce industria nu a avut nicio contribuție, iar serviciile profesionale au înregistrat un impact negativ.

Alte sectoare importante, precum comerțul, imobiliarele sau serviciile financiare, au avut o influență neutră asupra evoluției economiei.

Pe partea de utilizare a PIB, investițiile au rămas elementul-cheie care a susținut economia în 2025.

Structura contribuțiilor la creșterea PIB

Componentă economică Contribuție Investiții (formare capital fix) +0,9% Consum gospodării +0,3% Cheltuieli individuale ale statului +0,1% Consum colectiv public -0,6%

Consumul populației a încetinit, în contextul reducerii cheltuielilor, în timp ce investițiile au continuat să susțină economia, chiar dacă într-un ritm ușor mai redus decât estimările anterioare.

INS precizează că seria ajustată sezonier a fost recalculată pentru toate trimestrele din 2025, însă fără modificări semnificative față de estimările anterioare.

Per ansamblu, datele confirmă tabloul unei economii în încetinire, cu o creștere fragilă și riscuri ridicate pentru perioada următoare.

Evoluțiile din 2025 indică o economie vulnerabilă, dependentă de investiții și afectată de încetinirea consumului.

Intrarea în recesiune tehnică la finalul anului ridică semne de întrebare privind perspectivele economice pentru 2026, în special în contextul presiunilor inflaționiste și al incertitudinilor externe.