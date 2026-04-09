Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale de la finalul lui 2024, a transmis miercuri, 8 aprilie 2026, un mesaj amplu și încărcat de simbolism religios, marcând finalul unei perioade de 16 luni de presiuni juridice și politice.

Mesajul vine la doar câteva zile după ce Tribunalul București a revocat vineri, 3 aprilie, măsura controlului judiciar luată față de Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Printre interdicțiile impuse în urmă cu peste un an se număra și cea de a nu părăsi România.

Într-o postare publicată pe contul său de Facebook, acesta a ținut să mulțumească susținătorilor săi care i-au rămas alături de la sărbătoarea Sfântului Nicolae din 2024 până în prezent, subliniind că mișcarea sa a depășit sfera politicului, transformându-se într-o „trezire a conștiinței”.

Georgescu a punctat faptul că unitatea manifestată de susținătorii săi – de la copii și bătrâni până la familii aflate în dificultate – în fața instanțelor și a controalelor judiciare săptămânale, nu a fost în zadar. În viziunea sa, această perioadă de încercări a reprezentat o formă de „jertfă” care a condus la nașterea unei forțe sociale vii, imposibil de ignorat pe scena publică actuală.

Mesajul politicianului a fost puternic ancorat în contextul perioadei liturgice a Postului Mare. Georgescu a recurs la analogii profunde între parcursul său și singurătatea Mântuitorului Iisus Hristos în drumul spre Golgota. Acesta a descris experiența izolării în fața judecătorilor și a mulțimilor, afirmând însă că, spre deosebire de momentele de cumpănă, astăzi simte o „smerită bucurie” prin realizarea armoniei colective.

„Pacea din noi devine pace socială. Iubirea din noi topește ura”, a declarat Georgescu, susținând că unitatea creată în jurul cauzei sale este una de durată, nu doar un fenomen de moment. El a lansat și un apel către factorii de decizie din România, invitându-i la o „cercetare lăuntrică” privind responsabilitatea pe care o poartă asupra vieții economice și sociale.

Fostul candidat a ridicat o întrebare retorică dură la adresa clasei politice, întrebându-se de ce este atât de ușor să faci răul și atât de greu să faci binele în exercițiul puterii.

Unul dintre cele mai importante puncte ale mesajului său a fost clarificarea viitorului său politic și social. Călin Georgescu a infirmat zvonurile privind o eventuală retragere, asigurându-și electoratul de prezența sa continuă în spațiul public.

Acesta a promis că va rămâne „alături de cel sărac, obidit și nedreptățit”, militând pentru protejarea „genialității copiilor” și a pământului strămoșesc.

În încheiere, Călin Georgescu a definit mișcarea sa drept o „forță vie în creștere” și o „conștiință trează”, menită să ducă la renașterea națiunii.

El a subliniat că, prin statornicie, grupul inițial de susținători a devenit astăzi o entitate capabilă să lupte pentru libertate și demnitate. „Am făcut și facem istorie, nu politică”, a conchis acesta.