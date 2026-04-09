Călin Georgescu, mesaj de mobilizare după 16 luni de „jertfă”: „Nu plec nicăieri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor”
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale de la finalul lui 2024, a transmis miercuri, 8 aprilie 2026, un mesaj amplu și încărcat de simbolism religios, marcând finalul unei perioade de 16 luni de presiuni juridice și politice.
Mesajul vine la doar câteva zile după ce Tribunalul București a revocat vineri, 3 aprilie, măsura controlului judiciar luată față de Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Printre interdicțiile impuse în urmă cu peste un an se număra și cea de a nu părăsi România.
Într-o postare publicată pe contul său de Facebook, acesta a ținut să mulțumească susținătorilor săi care i-au rămas alături de la sărbătoarea Sfântului Nicolae din 2024 până în prezent, subliniind că mișcarea sa a depășit sfera politicului, transformându-se într-o „trezire a conștiinței”.
Georgescu a punctat faptul că unitatea manifestată de susținătorii săi – de la copii și bătrâni până la familii aflate în dificultate – în fața instanțelor și a controalelor judiciare săptămânale, nu a fost în zadar. În viziunea sa, această perioadă de încercări a reprezentat o formă de „jertfă” care a condus la nașterea unei forțe sociale vii, imposibil de ignorat pe scena publică actuală.
Apel la pace socială în Săptămâna Mare
Mesajul politicianului a fost puternic ancorat în contextul perioadei liturgice a Postului Mare. Georgescu a recurs la analogii profunde între parcursul său și singurătatea Mântuitorului Iisus Hristos în drumul spre Golgota. Acesta a descris experiența izolării în fața judecătorilor și a mulțimilor, afirmând însă că, spre deosebire de momentele de cumpănă, astăzi simte o „smerită bucurie” prin realizarea armoniei colective.
„Pacea din noi devine pace socială. Iubirea din noi topește ura”, a declarat Georgescu, susținând că unitatea creată în jurul cauzei sale este una de durată, nu doar un fenomen de moment. El a lansat și un apel către factorii de decizie din România, invitându-i la o „cercetare lăuntrică” privind responsabilitatea pe care o poartă asupra vieții economice și sociale.
Fostul candidat a ridicat o întrebare retorică dură la adresa clasei politice, întrebându-se de ce este atât de ușor să faci răul și atât de greu să faci binele în exercițiul puterii.
„Nu vă las singuri”. Promisiunea făcută de Georgescu tuturor românilor care îl simpatizează
Unul dintre cele mai importante puncte ale mesajului său a fost clarificarea viitorului său politic și social. Călin Georgescu a infirmat zvonurile privind o eventuală retragere, asigurându-și electoratul de prezența sa continuă în spațiul public.
Acesta a promis că va rămâne „alături de cel sărac, obidit și nedreptățit”, militând pentru protejarea „genialității copiilor” și a pământului strămoșesc.
În încheiere, Călin Georgescu a definit mișcarea sa drept o „forță vie în creștere” și o „conștiință trează”, menită să ducă la renașterea națiunii.
El a subliniat că, prin statornicie, grupul inițial de susținători a devenit astăzi o entitate capabilă să lupte pentru libertate și demnitate. „Am făcut și facem istorie, nu politică”, a conchis acesta.
Postarea integrală a lui Călin Georgescu
„Dragii mei,
Vă mulțumesc pentru iubirea voastră necondiționată, pe care, cu multă bucurie sufletească, am trăit-o împreună – fie ploaie, soare sau vânt – și pe care o vom duce mai departe, spre binele și măreția acestui popor.
Timp de aproape 16 luni, din 6 decembrie 2024 – de Sărbătoarea Sfântului Nicolae – până pe 3 aprilie, în ajunul Sâmbetei lui Lazăr, ați fost alături de mine neclintiți – în fața instanțelor, la fiecare control judiciar, săptămână de săptămână – copii, bătrâni, văduve, familii, oameni cu posibilități și fără, uniți prin jertfă și dragoste. Nimic din ceea ce ați făcut nu a fost în zadar. Jertfa voastră a rodit.
În Săptămâna Mare am fost mereu profund mișcat de singurătatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos: singur în rugăciune către Tatăl Ceresc, singur în fața celor care L-au judecat, singur când mulțimea striga să fie condamnat, singur pe Golgota, singur pe Cruce – doar Maica Sa i-a rămas alături, ca orice mamă…
Astăzi însă, în această trezire a conștiinței și în jertfa noastră continuă, simt și vă spun cu smerită bucurie: avându-L pe Hristos în noi, iubirea cea adevărată, nu mai suntem singuri; am realizat armonia – iubirea și jertfa continuă împreună cu Hristos cel viu.
Pacea din noi devine pace socială. Iubirea din noi topește ura. Din jertfa voastră s-a născut unitatea. Din răbdare – puterea.
Am făcut și facem istorie, nu politică. Astăzi suntem mai puternici, mai curajoși, mai uniți: unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Iar această unitate nu este de moment. Continuitatea noastră este jertfa noastră.
În Postul Mare suntem chemați cu toții la cercetare lăuntrică – inclusiv aceia dintre noi care au în mâini decizia, puterea și răspunderea asupra vieții economico-sociale. Iar întrebarea care se naște în noi este aceasta: de ce putem face răul atât de ușor și ne este atât de greu să facem binele? Răspunsul se vede în suferința celor asupra cărora se răsfrâng aceste decizii.
Vreau să fie limpede pentru toți: nu plec nicăieri. Nu vă las singuri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor. Alături de cel sărac, obidit și nedreptățit, de genialitatea fiecărui copil din această țară, de dragostea pentru pământul strămoșesc a românilor de pretutindeni, care, într-o zi, vor întregi românismul în rostul și pacea sa.
Jertfa continuă, iubirea față de aproapele, loialitatea față de țară și demnitatea față de strămoși și față de noi înșine ne-au făcut neînfricați. Suntem pe drumul renașterii unei națiuni mărețe și a unui popor nobil – stăpâni pe noi, pe pământul nostru și pe destinul nostru.
Trezirea în conștiință a născut eroi. Iar ceea ce a fost la început o mână de viteji, prin jertfă și statornicie a devenit astăzi o forță vie, în creștere, o conștiință trează care nu mai poate fi ignorată, în care arde flacăra libertății și a demnității.
Mare este Numele Sfintei Treimi!”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook, miercuri, 8 aprilie 2026.
