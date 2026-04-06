Dezinformare virală despre alegerile din 2024. În mediul digital, în special pe aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram, circulă frecvent mesaje cu caracter aparent „dezvăluitor” despre evenimente politice majore, notează jurnalistul Dan Andronic într-un articol pentru evz.ro.

Iată un fragment important: Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate nu printr-un mecanism democratic intern, ci ca urmare a unei ingerințe externe fără precedent. România a fost tratată ca un stat vasal, pus în genunchi printr-un ordin venit de la Washington. Antony Blinken a transmis direct prin CIA către București: Călin Georgescu trebuia blocat cu orice preț. Documentul oficial care a transformat acest ordin într-o decizie de stat a fost Raportul DGIA nr. 00778639 din 28.11.2024, prezentat de Cătălin Predoiu în CSAT. Pe baza acestui raport, Klaus Iohannis a impus Curții Constituționale anularea procesului electoral.

Acesta spune că, un astfel de text, distribuit recent în mai multe comunități online, susține o teorie complexă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și presupuse ingerințe externe.

Mesajul care circulă online combină mai multe tipuri de afirmații:

presupuse intervenții externe în procesul electoral

atribuiri de decizii către servicii de informații sau oficiali internaționali

referințe la documente instituționale neverificate public

explicații geopolitice care implică state și organizații internaționale

Acest tip de construcție narativă este frecvent întâlnit în spațiul dezinformării digitale, deoarece creează impresia de „dezvăluire internă”.

”Te uiți și nici nu își vine să crezi! „Știrea Momentului” este declasificarea unui misterios raport DGIA cu numărul 00778639, care ar dovedi, nici mai mult, nici mai puțin, că alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate la ordinul direct al CIA, transmis de Secretarul de Stat, Antony Blinken. Când citești prima oară o asemenea compunere, ai senzația că asiști la o proiecție de film cu spioni de categorie B, scrisă de un scenarist care a picat examenul la Drept Constituțional. Dar și pe cel de Creative Writing. Dar, dincolo de zâmbetul ironic, trebuie să privim cu maximă seriozitate fenomenul. Pentru că acest text nu este o simplă glumă pe internet, ci o mostră perfectă de dezinformare, un manual de manipulare a publicului vulnerabil”, spune acesta.

1. Amestecul de instituții reale și atribuiri incorecte

Una dintre cele mai comune tehnici este utilizarea unor denumiri reale de instituții (servicii de informații, ministere, organisme internaționale), dar plasate într-un context greșit sau incompatibil cu atribuțiile lor oficiale.

Această strategie produce confuzie și reduce capacitatea cititorului de a verifica rapid informația.

2. Narativul „controlului extern”

O altă componentă frecventă este ideea că deciziile interne ale statului ar fi rezultatul unor ordine externe.

Acest tip de explicație simplifică excesiv procese politice și juridice complexe, eliminând complet cadrul legal și instituțional real.

3. Inserarea de elemente parțial adevărate

Dezinformarea eficientă nu este complet inventată. Ea include adesea:

termeni tehnici reali

nume de instituții existente

evenimente publice reale

Aceste elemente sunt apoi reinterpretate eronat, creând o „structură credibilă” la prima vedere.

4. Exploatarea emoțiilor publice

Textele de acest tip sunt construite pentru a activa emoții puternice:

neîncredere în autorități

anxietate geopolitică

sentiment de pierdere a controlului

Aceste reacții cresc semnificativ probabilitatea distribuirii virale.

Pe baza informațiilor publice disponibile și a principiilor de funcționare instituțională:

Deciziile privind procesul electoral sunt rezultatul unor proceduri legale interne, nu al unor ordine externe neconfirmate.

Serviciile de informații funcționează în limite constituționale și au roluri clar definite, fără suprapuneri arbitrare între instituții.

Nu există dovezi publice credibile care să susțină scenariile de coordonare externă descrise în mesajele virale.

Cunoscutul jurnalist a mai spus că răspândirea rapidă a acestor narațiuni este explicată de factori structurali, precum.

1. Distribuția pe canale închise

WhatsApp și Telegram favorizează circulația rapidă a informațiilor neverificate.

2. Lipsa contextului jurnalistic

Mesajele sunt primite fără surse, fără autor identificabil și fără verificare editorială.

3. Polarizarea socială

În contexte de neîncredere instituțională, explicațiile simple tind să fie preferate celor complexe.

4. Formatarea pseudo-profesională

Utilizarea de termeni tehnici creează impresia de autenticitate, chiar și în lipsa dovezilor.