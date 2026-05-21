Scandalul legat de Sebastian Ghiță pornește de la o investigație publicată de FIP.am, care prezintă documente și comunicări atribuite Social Design Agency, structură asociată operațiunilor rusești de influență și dezinformare în afara Federației Ruse, scrie Dan Andronic într-un editorial pe evz.ro.

Social Design Agency nu este o organizație necunoscută în spațiul occidental. Autoritățile britanice au sancționat entitatea în octombrie 2024, acuzând-o că a acționat în interesul Kremlinului prin campanii de destabilizare și dezinformare desfășurate în mai multe state europene. De asemenea, Departamentul de Justiție al SUA a descris operațiuni similare ca fiind coordonate sub influența administrației prezidențiale de la Moscova.

În analiza publicată, Dan Andronic explică faptul că a preferat să utilizeze un instrument de analiză neutru pentru a interpreta documentele și informațiile apărute în spațiul public.

„Pentru că am o relație personală de prietenie cu Sebastian Ghiță am preferat să caut un analist neutru: ChatGPT. Căruia i-am pus niște întrebări, dându-i documentele prezentate public la analiză”, a scris Dan Andronic.

Întrebat dacă documentele analizate demonstrează că Sebastian Ghiță este agent rus, ChatGPT a răspuns că informațiile publice nu susțin o asemenea concluzie în mod direct.

„Nu, nu rezultă în sens strict. Din documentele invocate rezultă că Sebastian Ghiță apare într-un scenariu de lucru al unei rețele rusești de influență. Nu rezultă, din ce este public, că a fost recrutat, plătit, instruit direct sau că a acceptat să execute o operațiune. Formula „agent rus confirmat” este deci o concluzie mai tare decât proba. Ca să poți spune asta solid, ar trebui să existe măcar una dintre următoarele dovezi: comunicare directă cu el, accept explicit, transfer financiar, instrucțiuni primite, acțiune publică executată conform planului sau mărturii/documente care arată relația operațională”, potrivit analizei prezentate de Dan Andronic.

Analiza realizată cu ajutorul ChatGPT a urmărit și să clarifice dacă Sebastian Ghiță a fost implicat efectiv într-o operațiune de influență sau dacă numele său apare doar într-un scenariu discutat de operatorii unei rețele asociate propagandei rusești.

Răspunsul oferit subliniază că documentele publice disponibile indică faptul că Sebastian Ghiță ar fi fost luat în calcul într-un posibil plan, însă nu demonstrează că acesta ar fi participat activ la punerea lui în aplicare.

„Din datele publice, rezultă că a fost parte a unui plan, dar nu că a făcut parte activ din plan. Diferența este decisivă. „Parte a unui plan” înseamnă că operatorii ruși l-au avut în vedere, l-au inclus într-o idee de operațiune sau au considerat că România TV putea fi folosită pentru a lansa o narațiune. Asta pare susținut de documente. „Parte activă din plan” ar însemna că Ghiță a fost contactat, a acceptat, a cooperat sau a executat ceva. Asta nu este demonstrat de informațiile publice disponibile”, conform răspunsului citat de Dan Andronic.

Analiza mai arată că, potrivit informațiilor prezentate public, presupusa acțiune sau declarație inclusă în scenariul analizat nu ar mai fi fost pusă în practică.

„Mai mult, chiar relatarea citată de tine spune că Ghiță nu a mai ieșit public cu declarația respectivă. Acest lucru slăbește teza implicării active. Poate fi vorba despre o tentativă, o idee internă, un plan neexecutat sau o abordare eșuată. Nu avem, din aceste documente, dovada participării lui conștiente”, a explicat ChatGPT.

În analiza publicată de Dan Andronic a fost abordată și problema credibilității documentelor publicate de FIP.am, precum și afirmațiile făcute de Valeriu Pașa.

Potrivit răspunsului generat de ChatGPT, existența unor documente atribuite unei infrastructuri rusești și sancționarea Social Design Agency de către state occidentale oferă credibilitate generală dezvăluirii privind existența unei operațiuni de influență.

„Da, dezvăluirea este credibilă ca indiciu despre o operațiune rusească de influență. Nu este suficientă, singură, ca probă finală că Ghiță este agent rus. Este credibilă din trei motive. În primul rând, sursa documentelor nu este marginală: FIP.am este o platformă de fact-checking/investigații care a publicat o analiză amplă despre documente, corespondență, rapoarte și planuri atribuite Social Design Agency. (FIP.AM) În al doilea rând, Social Design Agency este deja tratată de guverne occidentale ca actor de dezinformare al Kremlinului. Guvernul britanic a sancționat SDA în octombrie 2024, spunând că a fost expusă ca entitate însărcinată de Kremlin să incite proteste anti-Ucraina în Europa. (GOV.UK) Departamentul de Justiție al SUA a descris SDA și alte entități rusești ca participante la operațiunea de influență „Doppelganger”, coordonată de guvernul rus. (Department of Justice) În al treilea rând, narațiunea descrisă: Maia Sandu, România, alegeri, România TV, presupuse ingerințe se potrivește cu tiparul mai larg al campaniilor rusești de influență: folosirea unor actori media locali pentru a lansa teme toxice, apoi amplificarea lor în spațiul public”, potrivit răspunsului prezentat în analiză.

În același timp, ChatGPT a subliniat că această credibilitate generală nu reprezintă automat o probă definitivă privind implicarea personală a lui Sebastian Ghiță.

„Documentele pot fi credibile în privința intenției rețelei rusești, dar insuficiente în privința implicării personale a lui Ghiță”, se arată în analiză.

Referitor la Valeriu Pașa, răspunsul citat de Dan Andronic arată că acesta poate fi considerat o sursă relevantă pentru contextul dezvăluirilor, însă formularea „agent rus confirmat” depășește nivelul de probă indicat de documentele publice.

„Valeriu Pașa este o sursă credibilă pentru context și preluare, dar formula „agent rus confirmat” pare mai degrabă o concluzie politică/jurnalistică decât o concluzie probatorie definitivă. Pentru un articol corect, l-aș cita ca sursă relevantă, dar aș evita să preiau eticheta ca fapt demonstrat”, potrivit analizei.

În partea finală a analizei publicate de Dan Andronic, ChatGPT a formulat o concluzie generală privind acuzațiile lansate de Valeriu Pașa la adresa lui Sebastian Ghiță și rolul atribuit acestuia în documentele asociate unei infrastructuri rusești de influență.

Potrivit răspunsului prezentat, documentele și informațiile publice analizate nu susțin afirmația potrivit căreia Sebastian Ghiță ar fi „agent rus confirmat”, însă indică faptul că numele său și postul România TV ar fi apărut într-un scenariu operațional discutat de o rețea asociată propagandei rusești.

„Răspunsul echilibrat la acuzația lui Valeriu Pașa este acesta: Nu rezultă că Sebastian Ghiță este „agent rus confirmat”. Rezultă că numele lui și România TV au fost incluse într-un plan sau scenariu al unei rețele rusești de influență. Nu rezultă, din ce este public, că el a participat activ, că a acceptat sau că a executat planul. Dezvăluirea este credibilă ca semnal despre o operațiune rusească, dar insuficientă pentru acuzația maximală de agentură”, potrivit concluziei generate de ChatGPT și publicate în analiza semnată de Dan Andronic.

Tabel. Principalele concluzii din analiza privind cazul Sebastian Ghiță: