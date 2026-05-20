Într-o postare publicată pe Facebook, Sebastian Ghiță a negat aceste informații și a subliniat faptul că ele fac parte dintr-o serie de afirmații false despre presupuse legături cu Vladimir Putin și Kremlinul, pe care le atribuie unor „agenți sorosiști”.

Omul de afaceri și fondatorul România TV a făcut mai multe declarații pe pagina sa de socializare.

„1. Resping toate aceste afirmatii false despre legaturile mele cu Putin si Kremlinul facute de agentii Sorosisti (numele agentilor de informatii nu se transmit in clar). Minciunile si inventiile fortate de presa Sorosista sunt inutile.

2. Spre disperarea Sorosistilor , Romania are un Presedinte Roman din Muntii Fagaras.

3. Daca Romania se va uni cu Basarabia – Presedinte va fi Nicusor Dan !

4. Maia Sandu nu va fi Presedintele Romaniei !

5. Nicusor Dan nu va fi suspendat asa cum isi doresc agentii Sorosisti.

6. Daca doamna Kovesi doreste sa candideze la Presedintia Romaniei, voi candida si eu !

7. Coldea, Dogioiu si cei din spatele lui Bolojan trebuie sa accepte ca Nicusor Dan nu este Sorosist si ca nu-l pot controla.

8. Cele 125.000 de ONG uri din Romania care traiesc din bani publici ( 20% din impozitul pe profit ce ar trebui sa ajunga la ANAF ) trebuie sa justifice orice implicare in politica.

9. Statele Unite si Administratia Trump sunt cele care pot tine piept Rusiei la Marea Neagra.

10. Romania trebuie sa paseasca spre revolutia Artificial Intelligence impreuna cu marile companii din SUA. Locul Romaniei este alaturi de SUA. Armata AI a USA vs Armata AI a Chinei vor fi puterile dominante ale lumii. Nu vor exista Armatele AI ale Rusiei, Frantei, Germaniei, UK etc.”, a scris Sebastian Ghiță pe Facebook.

În paralel, acuzațiile privind presupusele legături ale lui Sebastian Ghiță cu Rusia au fost respinse și de jurnalistul Dan Andronic, care a publicat pe Facebook o fotografie în care apar Sebastian Ghiță și fiul lui Donald Trump, Donald J. Trump Junior.

„Tocmai am citit o postare în care se străduiesc unii să-l bălăcărească pe S. Ghiță.

Le urez succes!

Diferența este ca între prietenul meu, căci Sebi rămâne un om alături de care am trecut prin multe, și ei, sunt multe diferențe. Și neuroni…

Una din diferențe e în poza de mai jos, de acum câteva zile…”, a scris Dan Andronic pe Facebook.

