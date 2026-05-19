Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat într-un interviu acordat agenției TASS că în spațiul public apare tot mai des ideea unui posibil război de mare intensitate între Rusia și NATO.

Oficialul rus a afirmat că tensiunile cresc inclusiv din cauza unor acțiuni pe care Moscova le consideră provocatoare în zona nucleară.

Potrivit lui Riabkov, actuala escaladare mărește riscul unei confruntări directe între Rusia și alianța nord-atlantică, avertizând asupra unor posibile „consecințe catastrofale”.

„Drept rezultat al acestei escaladări a tensiunilor, inclusiv a unor acţiuni deschis provocatoare în sfera nucleară, riscurile cresc, la fel ca şi pericolul unei ciocniri directe între NATO şi ţara noastră, cu toate potenţialele consecinţe catastrofale pe care le-ar presupune acest lucru”, a declarat Riabkov pentru TASS, potrivit Reuters.

Declarațiile apar într-un context în care relațiile dintre Rusia și statele NATO continuă să se deterioreze pe fondul războiului din Ucraina și al incidentelor de securitate din regiunea Mării Baltice.

Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a susținut că Ucraina ar intenționa să lanseze drone împotriva unor ținte din Rusia folosind teritoriul Letoniei. Potrivit acuzațiilor formulate de Moscova, această tactică ar reduce timpul de zbor până la țintele aflate pe teritoriul rus și ar crește eficiența atacurilor, transmite Meduza.

SVR a afirmat că soldați din cadrul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei ar fi fost deja dislocați în baze militare din Letonia.

Serviciul rus a avertizat că Rusia cunoaște coordonatele centrelor de comandă de pe teritoriul leton și a transmis că apartenența Letoniei la NATO nu ar proteja persoanele implicate în astfel de acțiuni.

Ministrul leton de Externe, Baiba Braze, a respins acuzațiile formulate de Rusia și a declarat că SVR desfășoară o campanie de dezinformare împotriva Letoniei.

Oficialul de la Riga a afirmat că Letonia nu pune la dispoziție spațiul său aerian pentru atacuri împotriva Rusiei și că acest lucru a fost explicat în repetate rânduri autorităților ruse.

Și președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a negat afirmațiile Moscovei și a susținut că Rusia minte atunci când afirmă că Letonia ar permite folosirea teritoriului sau a spațiului său aerian pentru atacuri împotriva altor state.

În ultimele luni, autoritățile ruse au acuzat în mod repetat statele baltice că permit traversarea spațiului lor aerian de către drone ucrainene.

Ministerele Apărării din statele baltice au explicat însă că dronele care au pătruns pe teritoriul lor și-au pierdut orientarea din cauza sistemelor de război electronic utilizate de Rusia.

La începutul lunii mai, mai multe drone ucrainene au pătruns în spațiul aerian al Letoniei, incident care a generat tensiuni politice interne.

Ministerul leton de Externe a transmis atunci o notă de protest Rusiei și a susținut că războiul purtat de Moscova în Ucraina generează riscuri de securitate pentru întreaga regiune baltică.

Incidentele cu drone au contribuit la declanșarea unei crize guvernamentale în Letonia și au dus la demisia guvernului.