Oana Țoiu a subliniat că dialogul dintre România și Statele Unite ale Americii nu a fost întrerupt, menționând totodată că cele două state au în prezent unul dintre cele mai avansate acorduri de schimb de informații privind securizarea trecerii frontierei.

„Programul Visa Waiver, aşa cum ştiţi, are această componentă care se discută preponderent la nivelul leadership-ului politic, dar şi al Ministerului Afacerilor Externe. În acest moment, noi avem între instituţiile României şi instituţiile Statele Unite ale Americii un acord clar privind schimbul de informaţii, ce ţine de siguranţă, ce ţine de verificarea profilelor, în cazul în care acest lucru este necesar. România şi Statele Unite ale Americii au în acest moment unul dintre cele mai avansate acorduri de schimb de informaţii privind trecerea la frontieră”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

Oana Țoiu a precizat că Programul Visa Waiver se numără printre subiectele aflate în reevaluare de către administrația americană și că, pentru continuarea procesului, va fi necesar și un acord politic în perioada următoare.

Oana Țoiu a declarat marți că există o decizie clară între România și Statele Unite ale Americii privind organizarea unei întâlniri la nivelul celor doi președinți.

Întrebată despre momentul unei posibile vizite a președintelui Nicușor Dan în SUA, oficialul a precizat că sunt în desfășurare pregătiri legate de agenda bilaterală, subliniind că este important ca lista de obiective și rezultate concrete („livrabile”) să fie finalizată înaintea întâlnirii, în domenii-cheie de cooperare.

„Există această decizie clară între România şi Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi preşedinţi. Aşa cum ştiţi, preşedintele Donald Trump a şi transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România şi Polonia, de către cei doi preşedinţi al Summitului B-9, un summit care s-a suprapus de altfel cu vizita preşedintelui Donald Trump în China, acesta fiind unul din motivele pentru care secretarul de stat Marco Rubio a fost în afara continentului în perioada respectivă, dar urmează să avansăm aceste discuţii şi pe parcursul acestei săptămâni. Până la finalul acestei săptămâni, aşa cum ştiţi, este o întâlnire a miniştrilor de externe al statelor aliate în format NATO”, a răspuns Ţoiu.

Oana Țoiu a precizat că președintele Nicușor Dan a subliniat importanța finalizării unei liste de rezultate concrete care urmează să fie negociate în domenii-cheie precum energia, economia, securitatea și investițiile comune.

„Au fost, de-a lungul ultimelor luni de zile, mai multe vizite, atât ale mele cât şi ale altor miniştri în Statele Unite ale Americii, unde o parte dintre rezultate au fost şi comunicate publicului larg, (..) ca investiţiile în energie nucleară să fie deblocate pentru prima dată după foarte mulţi ani, pentru avansul proiectelor de la Cernavodă. Avem, de asemenea, discuţii, din nou, (..) în ceea ce priveşte Coridorul Vertical. În dreptul României, atuul principal pe care îl aducem în discuţii ţine de tranzitul pe teritoriul României”, a menţionat Ţoiu.

Oana Țoiu a precizat că președintele României este cel care va anunța oficial momentul în care vizita va fi pusă în lucru.

Oana Țoiu a declarat marți, referindu-se la formarea unui nou Guvern, că USR consideră că un partener politic ce părăsește guvernarea și procesul de reformă atunci când acesta devine dificil nu poate fi considerat un partener de încredere pentru continuarea reformelor în viitor.

„În ceea ce priveşte negocierea pentru guvernul viitor, aici USR a avut o poziţie şi avem o poziţie foarte clară. Noi nu credem că este suficient să existe roluri sau funcţii, trebuie să existe şi puterea de a face reformele necesare. Noi credem că partidele care au renunţat la această responsabilitate, deşi programul de guvernare a fost implementat întocmai aşa cum au fost şi dumnealor de acord, a fost implementat întocmai aşa cum au decis prin propria asemănătură a propriilor miniştri pe parcursul deciziilor comune luate de guvern, noi nu credem că un partener care părăseşte guvernarea şi părăseşte reformele în momentul în care ele devin dificile, poate să fie un partener de reformă pentru viitor”, a spus Oana Ţoiu, într-o conferinţă de presă.

Oana Țoiu a precizat că activitatea guvernamentală a României continuă în mod normal, fără a fi întreruptă în această perioadă.

Ea a subliniat că membrii Executivului își desfășoară activitatea zilnic, afirmând că România înaintează în continuare pe toate obiectivele și angajamentele asumate.