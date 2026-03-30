România confirmă în 2026 o evoluție semnificativă în clasamentul global al pașapoartelor, ocupând locul 6 la nivel mondial, cu un scor de mobilitate de 171 de puncte, conform datelor Passport Index. Performanța plasează pașaportul românesc peste documentele de călătorie emise de Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă, confirmând o creștere constantă a mobilității internaționale pentru cetățenii români.

Pe primul loc în top se află Emiratele Arabe Unite, cu un scor de mobilitate de 181, urmate de Singapore (175). Locul 3 este împărțit de Spania și Malaezia, ambele cu 174 de puncte.

Imediat sub acestea se regăsește un grup extins de state europene și asiatice, precum Germania, Franța, Italia, Japonia sau Coreea de Sud, toate având scoruri foarte apropiate, ceea ce indică o competiție strânsă în zona de top a mobilității globale.

România, cu 171 de puncte, se situează într-o zonă superioară a clasamentului mondial, depășind inclusiv state cu influență diplomatică majoră, ceea ce subliniază extinderea acordurilor bilaterale și a regimurilor de călătorie fără viză.

Poziția României în clasament reflectă nivelul de acces pe care cetățenii îl au la nivel global:

acces fără viză în aproximativ 120 de state

viză la sosire în circa 42 de destinații

autorizație electronică (eTA) în 9 țări

viză obligatorie în aproximativ 27 de state

În total, pașaportul românesc oferă acces direct sau simplificat la aproximativ 189 de destinații, ceea ce reprezintă o acoperire globală de aproximativ 86%.

În Europa, circulația este practic complet liberă datorită apartenenței la spațiul Schengen și acordurilor regionale.

În Asia, accesul este de asemenea foarte extins. Țări precum Japonia și Coreea de Sud permit șederi fără viză de până la 90 de zile. În același timp, state precum Thailanda, Malaezia și Singapore oferă acces simplificat pentru perioade de 30 până la 90 de zile.

De asemenea, regiunea Caucazului și Asia Centrală oferă unele dintre cele mai generoase regimuri de ședere, inclusiv perioade extinse de până la 180 sau chiar 360 de zile în anumite state precum Georgia.

America Latină rămâne una dintre cele mai deschise regiuni pentru posesorii de pașaport românesc. Țări precum Mexic și Costa Rica permit șederi de până la 180 de zile fără formalități suplimentare.

Majoritatea statelor din regiune, inclusiv Brazilia, Argentina, Chile, Peru, Columbia, Uruguay sau Ecuador, oferă acces fără viză pentru perioade cuprinse între 90 și 180 de zile. Practic, continentul sud-american este unul dintre cele mai accesibile din lume pentru cetățenii români.

Pe continentul african, tot mai multe state au relaxat regimul de intrare pentru cetățenii români.

Destinații precum Maroc și Tunisia permit accesul fără viză pentru până la 90 de zile. De asemenea, state precum Africa de Sud, Tanzania, Botswana, Namibia, Senegal sau Gambia au introdus regimuri similare.

Insule turistice precum Mauritius și Seychelles sunt complet accesibile, consolidând Africa drept o destinație din ce în ce mai atractivă pentru călătoriile internaționale.

În ciuda expansiunii mobilității globale, unele state continuă să mențină restricții stricte.

Statele Unite ale Americii rămân în afara regimului de călătorie fără viză pentru români, în contextul suspendării includerii României în programul Visa Waiver. Accesul rămâne condiționat de obținerea unei vize clasice.

De asemenea, India, Nigeria și mai multe state din Africa și Asia mențin regimuri stricte de viză. Unele destinații instabile politic rămân dificil sau imposibil de accesat fără aprobări speciale.

Canada și Australia folosesc sisteme de autorizare electronică (eTA), care simplifică procesul, dar nu elimină complet barierele administrative.