În România, fiecare locuință conectată la rețele de energie electrică, gaze naturale sau apă funcționează pe baza unui contract de furnizare. Acest contract este emis pe numele unei persoane – denumită titular.

Titularul contractului este responsabil pentru:

plata facturilor emise;

comunicarea cu furnizorul;

modificarea opțiunilor contractuale.

Schimbarea titularului reprezintă transferul legal al acestui contract către o altă persoană care folosește locuința în mod real.

Procedura de schimbare a titularului devine obligatorie ori de câte ori intervine o modificare în ceea ce privește dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței. Aceasta este necesară în situații precum achiziția unui imobil, când o persoană cumpără o locuință și preia implicit responsabilitatea contractelor de utilități, dar și în cazurile de moștenire, atunci când drepturile asupra proprietății sunt transferate legal către succesori.

De asemenea, schimbarea titularului este impusă și în situațiile de donație, în care proprietatea este transmisă unei alte persoane prin act juridic, precum și în cazul schimbării chiriașului, când locatarul inițial este înlocuit cu unul nou.

În plus, procedura se aplică și atunci când o altă persoană decât titularul inițial preia efectiv utilizarea locuinței, indiferent de motivul juridic sau contractual al acestei schimbări. În toate aceste contexte, actualizarea contractului este esențială pentru a reflecta corect situația juridică și utilizarea reală a imobilului, asigurând astfel responsabilitatea corectă asupra consumului de utilități.

Pentru procesarea cererii, furnizorii solicită documente standard, menite să verifice identitatea și dreptul de utilizare:

1. Act de identitate

Carte de identitate sau pașaport valabil al solicitantului.

2. Dovada dreptului asupra locuinței

Poate fi:

contract de vânzare-cumpărare;

certificat de moștenitor;

contract de închiriere;

act de donație.

3. Ultima factură de utilități

Ajută la identificarea punctului de consum și verificarea situației contractuale.

4. Indexul contorului

Este necesar pentru stabilirea corectă a consumului la momentul preluării.

5. Cererea tip de schimbare a titularului

Formular standard oferit de furnizorul de utilități.

6. Acordul proprietarului (pentru chiriași)

Necesar atunci când solicitantul nu este proprietarul imobilului.

Procesul de schimbare a titularului începe cu etapa de pregătire a documentelor, în care solicitantul trebuie să adune toate actele necesare și să verifice dacă acestea sunt complete, valabile și lizibile.

După această etapă, urmează alegerea modalității de depunere a cererii, care poate fi realizată fie online, prin platforma furnizorului de utilități, fie fizic, prin prezentarea la sediul companiei. Odată aleasă metoda potrivită, se trece la completarea efectivă a cererii, situație în care se introduce formularul oficial și se atașează documentele justificative solicitate.

Ulterior, furnizorul intră în etapa de analiză a solicitării, verificând corectitudinea datelor și conformitatea documentelor depuse, iar în mod obișnuit această procesare poate dura până la 21 de zile. În final, după aprobarea cererii, contractul este actualizat pe numele noului titular, iar toate facturile emise ulterior vor reflecta în mod corect această modificare.