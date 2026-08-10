Grecia a găsit cheia pentru reducerea accidentelor mortale. Ce s-a schimbat pe șosele

Grecia a înregistrat anul trecut o reducere de 22% a numărului accidentelor rutiere mortale, un progres important în eforturile de creștere a siguranței pe șosele. Evoluția apropie țara de obiectivele strategiei „Viziunea Zero” susținute de Parlamentul European, care urmărește eliminarea deceselor rutiere în Uniunea Europeană până în 2050 și înjumătățirea acestora până în 2030.

Chiar dacă Grecia se află în continuare printre primele zece țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește rata mortalității rutiere, autoritățile au intensificat măsurile pentru reducerea numărului de victime. Printre acestea se numără înăsprirea legislației rutiere, investițiile în infrastructură și campaniile destinate creșterii gradului de conștientizare în rândul populației.

Extinderea rețelei de autostrăzi moderne și reproiectarea unor drumuri pentru respectarea unor standarde mai ridicate de siguranță au reprezentat componente importante ale acestei strategii. Șoferii greci spun, de asemenea, că aplicarea mai strictă a regulilor de circulație a contribuit la schimbare.

„Sancțiunile pentru șoferii care încalcă regulile devin din ce în ce mai severe, ceea ce este foarte bine. Este o măsură pozitivă, deși mai există loc de îmbunătățiri în ceea ce privește infrastructura”, a declarat un șofer local.

Diferențele dintre drumurile construite sau modernizate recent și cele mai vechi sunt observate și de turiștii care circulă prin Grecia. Un turist german a remarcat că autostrada de la graniță până la Salonic are nevoie de îmbunătățiri, în timp ce ruta către Atena se află într-o stare mult mai bună.

Experții în siguranță rutieră susțin că reducerea numărului de decese nu depinde doar de comportamentul șoferilor. Potrivit acestora, drumurile și infrastructura trebuie proiectate astfel încât să limiteze consecințele greșelilor umane, fără a porni de la presupunerea că participanții la trafic nu vor face niciodată erori.

Profesorul Fotini Kehaia de la Departamentul de Inginerie Civilă al Universității Aristotel din Salonic a subliniat importanța infrastructurii în prevenirea accidentelor mortale. În opinia sa, proiectarea drumurilor potrivit standardelor moderne de siguranță poate reduce consecințele unor greșeli comise de șoferi.

„Dacă drumurile sunt proiectate conform specificațiilor moderne și includ suficiente măsuri de siguranță, chiar și atunci când șoferii fac greșeli, consecințele pot fi reduse la minimum și vieți pot fi salvate”, a explicat ea.

Kehaia a indicat rețeaua de autostrăzi aflată în expansiune drept unul dintre principalele avantaje ale Greciei. Aceste drumuri beneficiază de tehnologii și elemente moderne de siguranță, însă profesorul a atras atenția că numeroase șosele mai vechi au în continuare nevoie de modernizare.

Potrivit profesorului Kehaia, zonele urbane reprezintă în continuare cea mai mare provocare pentru siguranța rutieră. Aproximativ jumătate din totalul accidentelor mortale au loc în aceste zone, iar multe dintre cazuri implică motociclete.

Printre măsurile adoptate de Grecia se află și instalarea unor bariere mediane din beton pe autostrăzi și pe principalele drumuri. Acestea pot produce daune importante vehiculelor în cazul unei coliziuni, însă experții consideră că rolul lor în prevenirea pătrunderii vehiculelor pe sensul opus contribuie la salvarea de vieți.

Investițiile în infrastructură au fost însoțite de reguli mai stricte pentru șoferi. Grecia a introdus unele dintre cele mai severe sancțiuni rutiere din Europa, iar încălcarea regulilor poate atrage atât amenzi consistente, cât și suspendarea permisului de conducere.

Șoferii care sunt prinși fără centura de siguranță riscă o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru o perioadă de o lună. Pentru depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră, amenda ajunge la 700 de euro, iar permisul poate fi suspendat timp de două luni. În cazul conducerii sub influența alcoolului, sancțiunile pot ajunge la mii de euro și pot include pedepse cu închisoarea.

Profesorul Kehaia indică viteza excesivă și consumul de alcool drept principalele cauze ale accidentelor mortale din Grecia. Măsurile de control și sancționare vizează astfel comportamentele care contribuie la producerea celor mai grave accidente.

Pe lângă sancțiunile mai severe, autoritățile au extins și utilizarea supravegherii video. Scopul este creșterea gradului de respectare a regulilor de circulație printr-un control mai strict al comportamentului șoferilor. „Sancțiuni stricte și supraveghere video extinsă, deoarece oamenii se tem de amenzi și pedepse”, a spus profesorul Kehaia