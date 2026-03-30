Interesul românilor pentru investiții este în creștere, însă nivelul de educație financiară rămâne moderat. Potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio, 57% dintre respondenți declară că sunt puțin sau deloc informați despre produsele de investiții, în timp ce doar o treime consideră că dețin cunoștințe solide în acest domeniu.

Datele cercetării arată că românii se informează despre investiții din mai multe surse, predominând mediul online.

Site-urile de specialitate și forumurile sunt indicate de 40% dintre respondenți, urmate de băncile la care au cont (32%) și de recomandările din cercul apropiat – familie sau prieteni (26%).

De asemenea, aplicațiile dedicate investițiilor (20%) și rețelele sociale (19%) completează mixul de surse utilizate pentru documentare.

Reprezentanții băncii subliniază că interesul în creștere pentru investiții reflectă o schimbare de comportament în rândul populației:

„Vedem un interes tot mai mare pentru investiții din partea românilor, ceea ce reprezintă un comportament responsabil care poate contribui la un viitor mai sigur. Primul pas este accesul la informații ușor de înțeles, iar rolul nostru ca instituție financiară este să oferim explicații clare și soluții adaptate fiecărui profil de investitor, astfel încât deciziile să fie luate în cunoștință de cauză.”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Pentru a deveni mai activi pe piața investițiilor, românii spun că au nevoie de instrumente ușor de utilizat și de sprijin din partea instituțiilor financiare.

Printre principalele nevoi identificate se numără:

-platforme digitale intuitive;

-secțiuni dedicate de educație financiară în aplicațiile mobile;

-simulatoare de investiții;

-consultanță personalizată;

-tutoriale video explicative.

Pentru a răspunde acestor nevoi, Raiffeisen Bank România a lansat programul „Start în Investiții”, integrat în aplicația de mobile banking Smart Mobile.

Acesta include cinci cursuri interactive, disponibile în limba română și engleză, fiecare finalizat cu un chestionar de evaluare. Programul este conceput atât pentru începători, cât și pentru cei care au deja experiență în investiții.

Cercetarea face parte din seria „Despre Bani 1:1” și a fost realizată în martie 2026, pe un eșantion de 1.000 de persoane, reprezentativ la nivel național.