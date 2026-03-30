Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie anunță că prosumatorii au devenit, cumulativ, al doilea producător de energie din România, în funcție de puterea instalată.

Președintele asociației, Dan Pîrșan, subliniază impactul major al acestui segment în piață:

„Oficial, prosumatorii din România, cumulat, reprezintă al doilea producător de energie – intermitent – din România, cu a doua cea mai mare putere instalată. Puterea instalată a prosumatorilor, raportată la condiţiile de solarizare din România, generează anual aproximativ 4,42 TWh de energie. Aceasta energie produsă – este cea care ţine facturile sub control pentru sute de mii de gospodării şi afaceri. România este singura ţară din Europa unde prosumatorii îşi primesc banii după doi ani. Deşi produc 10% din energia ţării şi alimentează comunităţile locale, legislaţia actuală favorizează furnizorii, permiţându-le acestora să amâne plăţile către prosumatori timp de 24 de luni (…) În total, prosumatorii au investit aproximativ 2,2 miliarde de euro din resurse proprii sau credite bancare pentru a-şi produce energia. Este, probabil, una dintre cele mai mari mobilizări financiare private din sectorul energetic românesc. Acest lucru spune o poveste simplă: atunci când există o soluţie clară şi accesibilă, românii acţionează”.

Potrivit datelor APCE, România se apropie de pragul de 305.000 de prosumatori, iar ritmul de creștere rămâne unul accelerat. Estimările pentru acest an indică depășirea a 400.000 de prosumatori.

„În spatele acestor cifre nu sunt doar investiţii, ci oameni care au decis să îşi recapete controlul asupra unui cost esenţial din viaţa lor: costul cu energia. Această evoluţie a început, deja, să schimbe structura pieţei de energie. Chiar şi în condiţiile eliminării intempestive a programului „Casa Verde 2025”, românii nu s-au oprit. În doar două luni de iarnă – decembrie 2025 şi ianuarie 2026 – numărul prosumatorilor a crescut cu 15.000. Este o dovadă clară că dorinţa de independenţă energetică nu a depins exclusiv de sprijinul statului. Estimările arată că, până la finalul anului 2026, România va depăşi 400.000 de prosumatori. Aceasta nu mai este o tendinţă. Este o nouă realitate: „prosumatorismul” a devenit cea mai rapidă şi accesibilă soluţie pentru reducerea costurilor la energie, într-un context în care preţurile au o singură direcţie: în sus. Instalarea unui sistem fotovoltaic este simplificată, iar producţia de energie poate începe în doar câteva zile sau săptămâni. În Europa, milioane de cetăţeni au făcut deja acest pas. Contextul geopolitic actual nu face decât să accelereze această transformare şi în România, unde există o resursă uriaşă, disponibilă gratuit: Soarele”.

Reprezentanții sectorului arată că producția distribuită contribuie la reducerea importurilor, stabilizarea rețelelor locale și diminuarea pierderilor din transport.

În același timp, investițiile în stocare au crescut semnificativ, prosumatorii instalând peste 800 MW în baterii, peste capacitatea utilizabilă actuală a sistemului energetic național.

„Practic, prosumatorii contribuie direct la stabilitatea sistemului energetic (..) Iată cum populaţia şi firmele private împing România înainte spre progres indiferent dacă politicul pune sau nu piedici şi bariere administrative. Întrebarea nu mai este dacă acest fenomen va continua. Întrebarea este dacă autorităţile vor reuşi să ţină pasul cu cetăţenii sau vor rămâne în urma unei realităţi care evoluează mai rapid decât capacitatea lor de reacţie”, a punctat specialistul.

Întârzieri la plată și probleme legislative

În ciuda dezvoltării accelerate, prosumatorii se confruntă cu dificultăți majore generate de cadrul legislativ actual, în special în ceea ce privește plata energiei livrate în rețea, care poate fi amânată până la doi ani.

Aceste întârzieri sunt considerate un obstacol important în dezvoltarea sectorului, în condițiile în care prosumatorii contribuie deja semnificativ la producția de energie la nivel național.