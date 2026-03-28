Sistemul energetic din România se află în prim plan, după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora aproximativ 46 de milioane de euro ar fi fost încasați în doi ani pentru transportul energiei electrice care, în anumite cazuri, nu ar fi utilizat efectiv rețeaua națională de înaltă tensiune.

Subiectul a reaprins dezbaterea privind modul de calcul al tarifelor de transport și corectitudinea aplicării acestora în cazul prosumatorilor de energie regenerabilă.

Prosumatorii sunt consumatori care își produc propria energie electrică, de regulă prin panouri fotovoltaice, folosind energia în locuință și injectând surplusul în rețeaua de distribuție locală.

În multe cazuri, energia produsă este consumată direct la nivel local, fără a fi transportată prin rețeaua națională operată de Transelectrica, ceea ce ridică întrebări privind justificarea unor tarife de transport aplicate uniform.

Conform datelor invocate de George Buhnici, în perioada 2024–2025 aproximativ 3 TWh de energie ar fi fost produși și consumați local de prosumatori, fără a ajunge în sistemul de transport de înaltă tensiune.

Criticii susțin că, în ciuda acestui fapt, prosumatorii ar fi fost taxați ca și cum energia ar fi tranzitat întreaga infrastructură națională, ceea ce ar ridica semne de întrebare asupra corectitudinii mecanismului de tarifare.

„Corupție, incompetență sau pur și simplu tupeu de la băieții care controlează energia românilor? Alegeți voi.

Eu am investit zeci de mii de euro în panouri solare, baterii, invertoare. Produc energie acasă, o consum acasă iar surplusul ajunge în rețeaua de joasă tensiune, adică nu se duce dincolo de transformator. Energia mea nu ajunge niciodată pe rețeaua Transelectrica. Dar taxa de transport o plătesc. Și nu doar eu și toți prosumatorii. O plătiți toți”, scrie jurnalistul George Buhnici într-un mesaj publicat în mediul online.

Asociațiile de profil au solicitat clarificări din partea autorităților de reglementare, argumentând că tarifele ar trebui corelate mai strict cu serviciile efectiv utilizate.

În același timp, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a explicat în mod repetat că infrastructura de transport presupune costuri fixe semnificative, iar acestea trebuie distribuite între toți utilizatorii sistemului, indiferent de modul în care energia este consumată sau produsă.

Discuția a fost raportată și la cadrul legislativ european, în special la Directiva (UE) 2019/944, care promovează transparența și corelarea tarifelor cu utilizarea rețelei.