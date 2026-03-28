Decizia autorităților de a reduce obligația de bioetanol din benzină de la 8% la 2% a generat reacții ferme din partea sectorului agricol, care avertizează că măsura poate declanșa un dezechilibru major pe piața cerealelor și poate afecta direct veniturile fermierilor români.

Schimbarea legislativă a fost adoptată prin ordonanță de urgență, în contextul volatilității de pe piața petrolului, însă fără consultarea organizațiilor din agricultură și fără un mecanism clar de compensare pentru pierderile estimate, anunță Clubul Fermierilor Români.

Potrivit evaluărilor transmise de organizațiile din domeniu, reducerea cotei de biocombustibil va elimina aproximativ 142.000 de tone de cereale din circuitul intern al producției de bioetanol în următoarele șase luni.

Valoarea economică a acestui volum este estimată la peste 100 de milioane de lei, sumă care ar putea fi pierdută din veniturile fermierilor, în lipsa unor măsuri de compensare.

În același timp, specialiștii din agricultură atrag atenția că această decizie intervine într-un an cu potențial ridicat de producție la porumb, ceea ce amplifică riscul de supraofertă și scădere a prețurilor la poarta fermei.

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români susțin că reducerea bruscă a cotei de bioetanol afectează un canal de piață construit în ultimii ani în baza politicilor europene privind tranziția energetică.

Potrivit acestora, fermierii au investit în producția de materii prime pentru biocombustibili, în baza unor angajamente asumate la nivelul Uniunii Europene, iar schimbarea bruscă a regulilor afectează predictibilitatea sectorului agricol.

Unul dintre principalele puncte de critică este lipsa consultării prealabile a fermierilor înainte de adoptarea ordonanței.

De asemenea, ordonanța prevede doar o posibilă analiză ulterioară a efectelor și eventuale măsuri compensatorii, fără un calendar clar sau garanții financiare.

Fermierii avertizează că această abordare creează incertitudine într-un sector în care deciziile de producție și investiții se bazează pe planificare pe termen mediu și lung.

Reducerea cotei de bioetanol ridică și semne de întrebare privind alinierea României la obiectivele din Directiva RED III, care promovează creșterea ponderii energiei regenerabile în transporturi și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Sectorul agricol susține că măsura ar putea contraveni direcției europene și ar putea afecta credibilitatea României în implementarea politicilor de tranziție verde.

Economiștii din agricultură avertizează că reducerea cererii pentru materii prime destinate bioetanolului va avea efecte directe asupra prețurilor cerealelor, în special în perioadele de recoltă abundentă.

Cele mai vulnerabile sunt fermele mici și medii, care depind de stabilitatea prețurilor și de existența unor canale multiple de valorificare a producției.

În acest context, fermierii solicită Guvernului României: