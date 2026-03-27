Subvenția APIA pentru teren vine cu reguli stricte. Aceasta este completată ulterior de Ajutorul Național Tranzitoriu, care este achitat din bugetul de stat, în timp ce BISS provine din fonduri europene, prin FEGA.

Pentru a obține PD-01, fermierii trebuie să depună anual o cerere la APIA. În 2026, campania de depunere se desfășoară în perioada 16 martie – 5 iunie, fără posibilitatea depunerii cu întârziere.

Pentru a încasa BISS, fermierii trebuie să desfășoare activitate agricolă pe teritoriul României și să aibă statutul de fermier activ. De asemenea, aceștia trebuie să exploateze o suprafață agricolă de minimum 1 hectar, cu parcele de cel puțin 0,3 hectare. Există însă excepții: pentru sere și solarii, suprafața minimă a parcelei este de 0,03 hectare, iar pentru culturile permanente, aceasta trebuie să fie de minimum 0,1 hectare.

Subvenția se acordă atât pentru teren arabil, cât și pentru pășuni sau pajiști, însă fermierii trebuie să respecte trei condiții esențiale: să fie fermieri activi și să desfășoare activitate agricolă, să respecte dimensiunea minimă a exploatației și să îndeplinească normele de ecocondiționalitate, conform Agrointel.

Pentru anul de cerere 2026, bugetul alocat BISS este de 976.100.020 de euro, iar cuantumul unitar planificat este de 100,66 euro pe hectar. Fermierii se pot baza pe un nivel minim de 90,59 euro pe hectar, în timp ce valoarea maximă poate ajunge la 130,86 euro pe hectar.

Conform Planului Strategic PAC 2023-2027, BISS este o schemă complementară altor forme de sprijin, precum sprijinul redistributiv pentru venit sau sprijinul destinat tinerilor fermieri. De asemenea, această subvenție este printre cele care se achită încă din faza de avans și este inclusă în adeverințele eliberate de APIA pentru obținerea de credite bancare garantate de plata pe hectar.

Pentru anul de cerere anterior, cuantumul pentru PD-01 sau BISS a fost de 89,34 euro pe hectar, în scădere față de 96,39 euro pe hectar în 2024, ceea ce înseamnă o reducere de 7,05 euro pe hectar.

Nu sunt incluse suprafețele mai mari de 100 de metri pătrați care nu sunt utilizate pentru activități agricole, cum ar fi cele acoperite de vegetație forestieră sau iazuri permanente, cu excepția unor drumuri de exploatare înguste. De asemenea, drumurile sau aleile cu lățimea mai mare de 2,5 metri nu sunt eligibile.

Suprafețele ocupate de construcții nu sunt eligibile, cu excepția serelor și solariilor. Nici terenurile scoase din circuitul agricol nu pot primi subvenții, cu excepția celor expropriate pentru lucrări de interes public, dacă rămân la dispoziția fermierilor până la finalul anului și sunt utilizate agricol.

Fermierii trebuie să dovedească faptul că terenul este disponibil pe tot parcursul anului, iar APIA poate solicita verificări suplimentare.

De asemenea, nu sunt eligibile suprafețele pe care nu se desfășoară activitate agricolă, cele din rezervații științifice sau zone de protecție strictă, precum și terenurile din parcuri naționale sau rezervații ale biosferei, inclusiv Delta Dunării, dacă nu respectă condițiile de utilizare agricolă. Sunt eligibile doar zonele unde activitatea agricolă este permisă, în conformitate cu planurile de management sau măsurile de conservare.

Lista terenurilor neeligibile include și suprafețele amenajate pentru sport, aeroporturi, aerodromuri, zone de agrement scoase din circuitul agricol, terenuri utilizate de unități militare, infrastructura rutieră națională, lucrări hidrotehnice și zonele de protecție aferente acestora.

Nu sunt eligibile nici terenurile lăsate pârloagă mai mult de patru ani, suprafețele declarate în afara limitelor blocului fizic sau cele utilizate pentru amenajări piscicole, cu anumite excepții. De asemenea, terenurile ocupate de infrastructura pentru producerea energiei din surse regenerabile nu sunt eligibile pentru subvenții.