Update:

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit la rândul său despre mecanismul prin care fermierii ar putea cumpăra motorină mai ieftină, direct de la pompă, fără accize și fără TVA. Măsura este gândită ca formă de sprijin pentru sectorul agricol în anul 2026.

Oficialul a subliniat că intervenția este necesară pentru a susține activitatea fermierilor într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic.

„Există soluții pentru ca fermierii să poată achiziționa motorină mai ieftină! Am pus în transparență decizională mecanismul prin care motorina folosită în agricultură să poată fi achiziționată direct de la pompă, fără accize și fără TVA. Sprijinul se va acorda pentru anul 2026, vizează un consum standard de 78 litri/ha și va fi acordat pe baza adeverințelor eliberate de APIA. Este obligatoriu să intervenim pentru a le oferi fermierilor sprijinul de care au nevoie pentru a-și continua activitatea în această perioadă complicată”, a transmis ministrul Agriculturii, Florin Barbu, într-o postare pe Facebook.

Știrea inițială:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat în transparență decizională un proiect de Ordonanță de Urgență care introduce măsuri temporare de sprijin pentru producătorii agricoli din sectorul vegetal.

Documentul prevede ca fermierii să poată cumpăra motorină la preț redus, fără accize și TVA, pentru lucrările agricole mecanizate. Sprijinul ar urma să fie acordat pe parcursul anului 2026 și vizează un consum standard de 78 de litri pe hectar.

Potrivit proiectului, accesul la această facilitate se va face pe baza adeverințelor emise de APIA, iar beneficiarii sunt fermierii care depun cereri de plată pe suprafață.

Inițiativa apare într-un context în care prețul motorinei a crescut semnificativ, cu procente estimate între 25% și 50% într-un interval scurt. Această evoluție a avut un impact direct asupra costurilor din agricultură.

Datele din document arată că motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor, iar lucrările mecanizate pot ajunge să însemne până la 40–59% din costul unei culturi.

În acest context, autoritățile arată că scumpirile pot afecta capacitatea fermierilor de a-și susține activitatea și pot genera probleme la nivelul întregului lanț agroalimentar.

În lipsa unor măsuri de sprijin, documentul arată că sectorul agricol se poate confrunta cu mai multe probleme, inclusiv dificultăți financiare pentru fermieri și creșterea riscului de supraîndatorare.

De asemenea, este menționat că pot apărea blocaje în achitarea obligațiilor contractuale, dar și riscul de abandon al terenurilor agricole sau de falimente în lanț.

În același timp, dependența României de importurile de țiței amplifică impactul creșterilor de preț de pe piețele internaționale asupra costurilor interne.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că intervenția are ca scop protejarea fermierilor și menținerea echilibrului producției agricole într-un context economic dificil.

Acesta a explicat că majorarea prețului la motorină pune presiune directă pe costurile de producție și poate afecta securitatea alimentară. În acest sens, a arătat că mecanismul propus le-ar permite fermierilor să cumpere direct de la pompă motorină fără accize și TVA, pentru a-și putea continua activitatea.

„Așa cum am anunțat intervenim pentru a proteja fermierii și pentru a menține echilibrul producției agricole într-un context economic dificil. Creșterea prețului la motorină pune presiune directă pe costurile de producție și poate afecta securitatea alimentară a țării. Venim cu un mecanism prin care fermierii să poată achiziționa direct de la pompă motorină, fără accize și fără TVA, astfel încât să își poată continua activitatea”, a declarat ministrul agriculturii, Florin Barbu.

Proiectul este în prezent în consultare publică și urmează să fie analizat în cadrul structurilor de dialog social ale ministerului înainte de adoptare.