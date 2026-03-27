Instanța a stabilit că prejudiciul suportat de contribuabil nu poate fi limitat la dobânda fiscală prevăzută de Codul de procedură fiscală. Actualizarea cu rata inflației are scopul de a readuce contribuabilul în situația patrimonială anterioară, respectiv poziția în care s-ar fi aflat dacă actul fiscal nelegal nu ar fi fost emis sau dacă suma datorată de ANAF ar fi fost restituită la termenul legal. Practic, litigiile fiscale moderne nu urmăresc doar anularea unei obligații nelegale, ci și recuperarea integrală a pierderilor cauzate de timp, blocaje și deprecierea monetară.

Contextul numeric arată relevanța acestei probleme. În prezent, dobânda fiscală este de 7,3% pe an, în timp ce rata inflației oficiale în România a depășit 10% în 2023 și se estimează similară pentru 2025. În aceste condiții, simpla aplicare a dobânzii fiscale nu compensează integral pierderea economică, astfel că contribuabilul poate câștiga formal litigiul, dar nu își recuperează efectiv prejudiciul.

Jurisprudența CJUE, inclusiv cauzele Enel Maritsa și Rafinăria Steaua Română, a consolidat dreptul contribuabililor de a primi dobânzi în cazurile în care rambursările de TVA întârzie, influențând regimul intern de accesorii fiscale prin obligarea legiuitorului de a transpune acest drept în Codul de procedură fiscală. Totuși, modificarea din 2015 a Codului a separat artificial cuantumul accesoriilor în două categorii: dobânzi de 7,3% și penalități de 29,2% pe an, aplicabile exclusiv în favoarea fiscului. Această situație accentuează importanța aplicării corecte a principiului compensării integrale a prejudiciului contribuabililor.

În prezent, fiscul poate percepe accesorii de 36,5% pe an pentru sumele datorate de contribuabili, în timp ce, atunci când trebuie să plătească contribuabilului, limitează reparația la dobânda legală de 7,3% pe an. Această discrepanță arată lipsa principiului egalității de arme între stat și contribuabil. În litigiile care se întind pe ani, miza nu este doar recunoașterea dobânzii, ci dacă suma restituită păstrează valoarea economică avută la termenul legal de plată.

De-a lungul timpului, instanțele au acordat rareori daune suplimentare față de dobânda legală, ceea ce era acceptabil când dobânda de 7,3% depășea rata inflației, însă situația actuală inflaționistă face ca această abordare să defavorizeze contribuabilii. Când statul datorează bani, reparația limitată la minimul legal nu acoperă pierderile reale, inclusiv costul oportunităților și eroziunea valorii în timp.

Victoria obținută de Băncilă, Diaconu și Asociații nu se referă doar la un caz concret, ci stabilește o direcție juridică clară: companiile care contestă decizii fiscale nelegale sau restituiri întârziate pot solicita reparația integrală a prejudiciului economic. Diferența dintre dobândă și actualizarea cu inflația nu este doar semantică – dobânda compensează întârzierea, iar actualizarea conservă valoarea reală a banilor, esențială pentru recuperarea completă a pierderilor.

Astfel, orice creanță fiscală sau bugetară (TVA, taxe vamale, impozite locale, accize, contribuții sociale etc.) restituită sau plătită cu întârziere într-un termen de până la 5 ani poate face obiectul unei cereri de actualizare cu rata inflației.

Soluția a fost obținută de echipa Băncilă, Diaconu și Asociații, formată din Emanuel Băncilă, Partener și coordonator al practicii de litigii fiscale, împreună cu Andreea Dincovici și Iulia Guină, Senior Associate.