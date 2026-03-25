Marius Budăi, fost ministru PSD al Muncii a reacționat virulent pe rețelele de socializare în urma acuzațiilor aduse de premierul Ilie Bolojan la adresa PSD. Într-o postare tăioasă, Budăi califică drept „impertinență” gestul șefului Executivului de a acuza partenerii de coaliție de încălcarea acordului politic

Social-democratul susține că, în realitate, tocmai acțiunile premierului au ignorat în mod repetat consensul necesar luării deciziilor majore.

Marius Budăi folosește expresia „hoțul strigă hoții” pentru a descrie ceea ce el consideră a fi o ipocrizie politică de amploare, menționând că înțelegerile de guvernare au fost „călcate în picioare fără nicio jenă” de către actualul prim-ministru, Ilie Bolojan.

Pentru a-și susține afirmațiile, Marius Budăi a enumerat o serie de decizii guvernamentale luate, în opinia sa, cu ignorarea totală a punctelor de vedere exprimate de PSD.

Printre cele mai grave reproșuri se numără introducerea CASS pe indemnizațiile mamelor și veteranilor, precum și majorarea TVA, măsuri adoptate în ciuda dezacordului social-democraților. De asemenea, fostul ministru amintește de tergiversarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026, proces deblocat doar în urma presiunilor constante exercitate de partidul său.

Criticile nu s-au oprit aici, Budăi vizând și politica externă și agricolă. Acesta a acuzat partenerii de coaliție că au votat în favoarea Acordului Mercosur fără consultări, punând în pericol fermierii români și sănătatea publică prin importul de carne cu hormoni.

În final, deputatul PSD a atras atenția asupra tentativelor de impozitare a solariilor și a tăierii investițiilor locale din bugetul pe 2026, încheind cu un avertisment biblic: premierul nu ar trebui să „ridice piatra” atât timp cât nu este lipsit de păcat în ceea ce privește respectarea protocolului de colaborare.

„Sincer, cu tot respectul, dar este prea mare impertinența domnului prim-ministru Ilie Bolojan când acuză PSD că ar fi încălcat Acordul Politic al Coaliției de Guvernare! Este din categoria “hoțul strigă hoții!”! Cum să îi acuzi pe alții că nu respectă înțelegerile pe care știi bine că le-ai călcat în picioare, fără nicio jenă! Și nu o dată, ci de mai multe ori! Iată doar câteva exemple în care domnul Bolojan nu a dat doi bani pe Acordul Politic al Coaliției care prevede că trebuie să existe consens pentru toate deciziile majore ale Guvernului: – A introdus CASS pe indemnizațiile mamelor și veteranilor, în pofida dezacordului PSD exprimat în Coaliție; – A majorat TVA, în pofida dezacordului PSD exprimat în Coaliție; – A tergiversat două luni aprobarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026, deși decizia fusese aprobată în Coaliție. Doar în urma presiunilor PSD a aprobat în cele din urmă Hotărârea de Guvern; – Împreună cu miniștrii USR de la Externe și Economie, a mandatat reprezentanța României din COREPER să voteze în favoarea Acordului Mercosur, fără consultare în Coaliție și împotriva obiecțiilor ministrului PSD al Agriculturii privind lipsa unor garanții pentru fermierii români! Avem deja pe piața europeană carne cu hormoni cancerigeni importată din statele Mercosur; – Împreună cu ministrul Finanțelor, a strecurat pe furiș în lege impozitarea solariilor, fără să fi discutat măsura în Coaliție. Taxa a fost scoasă în cele din urmă doar după insistentele PSD; – În aceeași manieră de încăpățânare, a menținut în proiectul de buget pe 2026 tăierea investițiilor locale, contrar poziției exprimate de partidele din Coaliție! Deci, domnule prim-ministru, nu mai ridicați piatra, când știți bine că nu sunteți fără de păcat!”, a scris fostul ministru al Muncii pe pagina sa de Facebook.

Într-o altă postare, Marius Budăi a publicat și o reacție acidă la adresa criticilor măsurii PSD de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază.

Vizându-i direct pe premierul Ilie Bolojan și pe reprezentanții USR, Budăi a prezentat un grafic Eurostat care plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la costul alimentelor.

Conform datelor pentru anul 2024, România are un indice al prețurilor la alimente de 74,6, situându-se semnificativ sub media UE (100) și fiind cea mai ieftină țară din blocul comunitar la acest capitol.

Budăi folosește aceste cifre ca argument pro-guvernamental, sugerând că politicile de intervenție asupra prețurilor au dat roade, în ciuda opoziției politice.

Graficul arată că țări precum Bulgaria (87,1), Polonia (85,6) sau Ungaria (93,9) au avut prețuri mai mari la raft decât România în 2024.