Premierul României, Ilie Bolojan, dă asigurări că se lucrează „serios” la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piaţa carburanţilor, menţionând că veniturile suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare. Bolojan a menţionat că pentru sprijinirea sectoarelor transporturilor şi agriculturii, Executivul a prelungit schemele de sprijin şi, în cazul transportatorilor, a majorat sumele acordate sub forma rambursării unei părţi din acciza la carburant.

„Statul român îşi asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare care să atenueze impactul creşterii preţurilor, ţinând cont de capacitarea României. Asigurăm cetăţenii şi partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piaţa carburanţilor, având în vedere evoluţiile pe pieţele internaţionale. În prima şedinţă de Guvern vom aproba o Ordonanţă de Urgenţă care să permită intervenţia în piaţă şi să asigure securitatea aprovizionării pentru cetăţeni şi economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluţii”, a precizat Bolojan.Prim-ministrul Ilie Bolojan şi reprezentanţii patronatelor au avut astăzi consultări pe tema măsurilor de intervenţie necesare pentru sprijinirea populaţiei şi economiei, în contextul majorării preţului la carburanţi, determinată de situaţia internaţională. Discuţiile au avut loc în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, convocat la Palatul Victoria, la care au fost invitaţi şi reprezentanţii sindicatelor.

Pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat şi cetăţeni şi adoptarea unor soluţii de intervenţie cu efecte colaterale minime în piaţă, transparente şi uşor de aplicat. Impactul aplicării celor două scheme de sprijin este de peste 1 miliard de lei.

Odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate fluxurile de plăţi pentru decontări în cadrul acestor scheme de sprijin, astfel încât să fie recuperate întârzierile la decontare semnalate de organizaţiile patronale. Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă, care va pregăti intervenţia pe piaţa carburanţilor şi va asigura securitatea aprovizionării, a fost prezentat de Bolojan şi de ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Bolojan a analizat, împreună cu partenerii sociali, măsurile luate recent de alte state europene privind piaţa carburanţilor, având în vedere volatilitatea creascută şi dinamica. Reprezentanţii patronatelor şi-au arătat deschiderea de a contribui la deciziile pregătite de autorităţi, astfel încât acestea să fie corecte, uşor de aplicat şi să încurajeze un comportament responsabil pentru toţi actorii în piaţă.

În mod concret, patronatele vor lucra împreună cu reprezentanţii ministerelor la definitivarea pachetului de măsuri şi la elaborarea normelor de aplicare, subliniind că este important ca acesta să fie rezultatul unor proces de consultare cât mai extins, a informat Executivul într-un comunicat de presă.

Guvernul Bolojan urmează să adopte, în ședința ordinară din 26 martie, o Ordonanță de Urgență privind criza carburanților, conform unui anunț făcut în urma discuțiilor din cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Înainte de adoptare, Ministerul Finanțelor va opera o serie de modificări asupra proiectului, acestea urmând să fie comunicate în cursul acestei seri.

Proiectul de lege, publicat luni seară de Ministerul Energiei, are ca obiectiv instituirea unor măsuri speciale pentru protejarea populației și a economiei, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți. Printre prevederile principale se regăsește declararea oficială a unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, precum și restricționarea exporturilor de benzină și motorină, acestea urmând să fie realizate doar cu acordul autorităților competente.

Proiectul de lege prevede limitarea adaosului comercial practicat de operatori la maximum 50% din media ultimelor 12 luni, măsură menită să prevină specula și creșterile nejustificate de prețuri. În același timp, vor fi introduse mecanisme de control pentru a împiedica vânzarea carburanților peste prețurile maxime stabilite.

În paralel, confederații sindicale precum Blocul Național Sindical și Cartel Alfa au refuzat să participe la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Blocul Național Sindical și Cartel Alfa acuză Guvernul Bolojan că gestionează consultările într-un mod lipsit de transparență și că ignoră rolul partenerilor sociali. Sindicatele au solicitat reprogramarea reuniunii și au criticat modul pe care îl consideră „defectuos” în care aceasta a fost convocată.

Chiar dacă nu au luat parte la discuții, organizațiile sindicale au transmis un set de propuneri pe care le consideră esențiale pentru protejarea populației, printre acestea numărându-se reducerea TVA și a accizelor la carburanți.