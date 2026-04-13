Uniunea Europeană urmează să prezinte, în cursul acestei luni, o propunere de relaxare a regulilor privind ajutoarele de stat, ca parte a unui pachet mai amplu de măsuri destinate sprijinirii statelor membre în gestionarea crizei energetice generate de războiul din Iran. Anunțul a fost făcut luni de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Decizia vine în contextul declarației făcute duminică de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a afirmat că SUA ar putea bloca Strâmtoarea Ormuz, după eșecul negocierilor de pace cu Iranul din weekend. Această posibilitate a amplificat îngrijorările legate de securitatea energetică la nivel global.

Guvernele din Uniunea Europeană au cerut în mod repetat modificarea regulilor privind ajutoarele de stat, în condițiile în care închiderea Strâmtorii Ormuz — o rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din comerțul mondial cu energie — a dus la creșteri semnificative ale prețurilor și la riscuri majore de aprovizionare. De la începutul conflictului, impactul asupra Uniunii Europene s-a concretizat într-o creștere de aproximativ 22 de miliarde de euro a facturii energetice, potrivit declarațiilor Ursulei von der Leyen.

În plus, Comisia Europeană va demara în această săptămână consultări cu statele membre pentru a discuta modificările propuse în domeniul ajutoarelor de stat, în vederea unei reacții coordonate și eficiente la actuala criză.

Printre măsurile planificate de Comisia Europeană se numără și elaborarea unui „set de instrumente” („toolkit”), care urmează să fie publicat pe 22 aprilie. Acesta va include planuri pentru umplerea depozitelor de gaze, precum și recomandări privind măsuri temporare de reducere a taxelor aplicate facturilor la energie și a consumului. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o reuniune a oficialilor instituției. Ea a explicat că schemele de reducere a cererii ar putea viza inclusiv renovarea clădirilor și modernizarea echipamentelor industriale.

În același context, Ursula von der Leyen a făcut apel la legislatori și la statele membre să finalizeze până la începutul verii lucrările la pachetul privind rețelele electrice ale Uniunii Europene. Acest plan vizează modernizarea și extinderea infrastructurii electrice la nivel european, fiind considerat esențial pentru tranziția energetică. Oficialul european a subliniat că electrificarea economiei reprezintă soluția pe termen lung pentru reducerea costurilor ridicate asociate petrolului și gazelor.

Totodată, Comisia Europeană lucrează la o propunere legislativă privind modificarea taxelor pe electricitate și a tarifelor de rețea, care ar urma să fie prezentată în luna mai. În paralel, instituția intenționează să adopte, înainte de vară, un obiectiv la nivelul Uniunii privind electrificarea, cu scopul de a diminua dependența de combustibili fosili.

În plus, Comisia va publica în curând noi repere pentru ETS, sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii, care a devenit recent un subiect sensibil din punct de vedere politic. Aceste repere vor stabili numărul certificatelor gratuite de carbon alocate sectoarelor industriale. Ursula von der Leyen a reiterat că revizuirea planificată a ETS rămâne în calendar și urmează să fie publicată în luna iulie.