PSD analizează o posibilă schimbare majoră de poziție politică, în contextul relației cu premierul Ilie Bolojan. Conform declarațiilor secretarului general al PSD, Claudiu Manda, în interiorul formațiunii se conturează ideea unei consultări interne cu o singură întrebare centrală: menținerea sau retragerea sprijinului politic acordat șefului Guvernului.

Această consultare ar putea deveni un moment decisiv pentru stabilitatea actualei coaliții de guvernare.

Potrivit liderilor PSD, partidul se îndreaptă spre un vot intern clar, fără scenarii multiple. Miza principală este dacă Ilie Bolojan va continua să beneficieze de susținerea politică a social-democraților.

Claudiu Manda a afirmat că există semnale interne care indică o posibilă majoritate favorabilă retragerii sprijinului politic, însă decizia finală va aparține structurilor de conducere ale partidului.

”Eu zic că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am un vot şi eu, după data de 20, voi vota sigur pentru retragerea sprijinului politic. Rămâne totuşi să vedem ceilalţi colegi ai noştri cum se poziţionează şi rămâne să vedem ce se întâmplă şi după data de 20”, a spus secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la un podcast.

În eventualitatea în care PSD ar decide retragerea sprijinului, conducerea partidului ia în calcul solicitarea unei reacții rapide din partea premierului Ilie Bolojan.

Surse politice din interiorul discuțiilor indică posibilitatea stabilirii unui termen scurt de răspuns – între 24 și 72 de ore – pentru clarificarea poziției premierului, cu scopul de a evita prelungirea incertitudinii politice.

”După 6 regiuni din 8, am găsit unul singur care este bolojenist, care este şi asumat, Toma, de la Buzău. În rest, n-a fost niciun. Adică, cel puţin împotriva ideii noastre de a ne despărţi de domnul Bolojan, va fi un vot pentru. Acum rămâne să vedem dacă sunt şi altele voturi. Deci, încă o dată, rezultatul e cert”, a mai afirmat el.

Una dintre cele mai importante consecințe vehiculate în interiorul PSD este retragerea miniștrilor social-democrați din Executiv, în cazul în care premierul ar decide să rămână în funcție fără sprijinul partidului.

O astfel de decizie ar putea duce la o reconfigurare guvernamentală și la o posibilă criză politică, în funcție de reacția celorlalte partide din coaliție.

”Cred că se conturează ideea să avem o singură întrebare. Adică, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie, rămânem la guvernare într-o coaliţie. Este o întrebare despre a păstra sau a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare”, a mai spus el.

PSD susține că nu își dorește destabilizarea guvernării, însă insistă asupra necesității unei reevaluări a modului de funcționare a coaliției. În acest context, se discută inclusiv despre mecanismele de decizie și despre gradul de reprezentare al pozițiilor social-democrate în politicile guvernamentale.

În paralel, Claudiu Manda a menționat că au existat discuții cu actori sociali și politici, inclusiv sindicate și organizații patronale, pentru a pregăti eventualele evoluții instituționale.

”Dacă jumătate din cei care te-au susţinut să fii prim-ministru, 45% ca să nu spunem jumătate, vin şi spun că nu mai doresc să mai continui, corect, logic, normal, ca să nu duci ţara într-o criză (..) corect ar fi să spui am înţeles, mulţumesc de colaborare, asta este, vedem ce facem de aici încolo. Dacă domnia sa nu doreşte, cred că va fi un termen de, nu ştiu, 24, 48 de ore, 72 de ore, pentru că, repet, noi nu vrem să venim aşa, ne-am supărat şi dăm foc la ţară, de asta am şi făcut discuţii cu sindicatele, de asta am făcut şi discuţii cu patronatele, de asta am mers împreună şi la Bruxelles şi am vorbit cu familia noastră socialistă şi cu ceilalţi dintre liderii europeni, spunându-le că s-ar putea să apară un astfel de moment în care PSD-ul nu mai doreşte să mai continue cu domnul Bolojan, că nu vrem să ne retragem din această coaliţie pro-europeană, că nu vrem să fugim de responsabilitate, dar sigur că, dacă se pune problema continuării în formula aceasta de patru partide pro-europene, ar trebui să se regăsească mai mult şi măsurile noastre pe care le-am propus, să ne găsim într-o situaţie de dialog, unul care nu e de dialog, din punctul nostru de vedere, să reevaluăm inclusiv mecanismul de decizie în cadrul coaliţiei”, a arătat Manda.

În cazul în care PSD își retrage oficial sprijinul politic pentru Ilie Bolojan, iar miniștrii social-democrați părăsesc Guvernul, România ar putea intra într-o perioadă de instabilitate politică.

Scenariile luate în calcul includ:

continuarea guvernării fără PSD

formarea unei noi majorități parlamentare

renegocierea coaliției de guvernare

declanșarea unei crize politice temporare