Premierul României, Ilie Bolojan, a participat neanunțat la reuniunea de Paște organizată de filiala PNL București, desfășurată la sediul din Modrogan 22. Evenimentul, cu caracter informal și tradițional, a reunit membri ai organizației într-un cadru de sărbătoare, marcat de discuții politice și momente de socializare.

Potrivit relatărilor participanților, prezența premierului nu a fost anunțată oficial, iar apariția sa a fost percepută ca un gest spontan, fără protocol sau discurs pregătit.

În cadrul întâlnirii, Ilie Bolojan le-ar fi vorbit colegilor din PNL despre importanța responsabilității în actul de guvernare, punând accent pe integritate, asumarea deciziilor dificile și menținerea unei direcții clare în politică.

Mesajele transmise au vizat ideea de disciplină politică și necesitatea de a prioritiza interesul public în fața calculului electoral sau a presiunilor interne.

Conform declarațiilor făcute ulterior de participanți la eveniment, premierul ar fi respins ideea unei demisii, în contextul unor discuții interne și al unor tensiuni politice apărute în spațiul guvernamental.

Mesajul său ar fi fost interpretat ca un semnal de stabilitate politică, indicând intenția de a-și continua mandatul în fruntea Guvernului, în pofida criticilor venite din diferite zone politice, inclusiv din interiorul coaliției.

Sebastian Burduja, liderul PNL București, a descris întâlnirea ca pe un moment simbolic, în care atmosfera informală de sărbătoare s-a îmbinat cu discuții despre direcția politică a partidului. Acesta a subliniat că mesajul premierului a fost centrat pe curaj, responsabilitate și consecvență.

„Sunt momente care nu se planifică, se simt. În seara asta am fost parte la unul dintre ele. Colegi din echipa PNL Bucuresti s-au strâns la Modrogan 22 pentru tradiţionala noastră reuniune de Paşte. Ne-am salutat cu «Hristos a Înviat», am ciocnit ouă, am fost din nou în familie. Aşa cum suntem în fiecare an, indiferent de cât de agitată e politica în jurul nostru. Şi când credeam că seara e completă, a apărut Ilie Bolojan. Premierul României şi preşedintele Partidul Naţional Liberal a venit între noi spontan: fără protocol, fără discurs pregătit”, a scris, miercuri seară, Burduja pe pagina sa de socializare.

De asemenea, participanții au remarcat caracterul direct al intervențiilor lui Bolojan, precum și abordarea sa pragmatică în raport cu presiunile politice.

„Ne-a vorbit despre responsabilitate, despre caracter, despre curajul de a alege ce e corect în loc de ce e uşor. Despre faptul că politica adevărată se face cu spatele drept, nu cu capul plecat. Cine îl cunoaşte ştie: nu spune ce vrei să auzi. Spune adevărul şi face ceea ce spune. A fost o seară care ne-a reamintit de ce suntem aici. Nu pentru funcţii sau glorie trecătoare. Pentru oameni. Pentru România”, a mai scris Burduja.

Un alt participant, Silviu Feroiu, consilier general PNL, a afirmat că discuțiile au fost deschise, iar majoritatea celor prezenți și-au exprimat susținerea pentru continuarea mandatului actual al premierului.

Acesta a relatat că Ilie Bolojan ar fi subliniat ideea de reziliență în fața criticilor, exprimând într-o formulare metaforică faptul că presiunea politică poate fi transformată într-un factor de motivare.

Evenimentul are loc într-un context politic marcat de tensiuni între principalele partide din coaliția de guvernare, inclusiv discuții privind direcția reformelor și echilibrul intern al puterii executive.

În acest cadru, apariția premierului la reuniunea liberalilor este interpretată ca un mesaj de unitate și continuitate politică în interiorul Partidului Național Liberal.