PSD a inițiat un proces formal prin care să consolideze decizia politică de retragere a sprijinului pentru Ilie Bolojan, în cadrul unei consultări interne programate pentru 20 aprilie. Demersul social democraților, deși prezentat oficial drept consultare, este considerat de surse din conducerea partidului drept o etapă procedurală cu rezultat anticipat.

Potrivit acelorași surse, citate de Antena 3, aproximativ 5.000 de membri ai PSD vor participa la vot prin intermediul unei aplicații utilizate anterior la congresele partidului. Întrebarea adresată va include un preambul referitor la efectele guvernării asupra nivelului de trai, urmat de solicitarea explicită privind retragerea sprijinului politic pentru premier.

În forma finală, consultarea nu va mai include nicio referire la participarea USR la guvernare, subiect care fusese inițial luat în calcul. Decizia reflectă repoziționarea PSD în conflictul actual, concentrată exclusiv asupra relației cu premierul.

Rezultatele votului urmează să fie anunțate în aceeași zi, împreună cu transmiterea oficială a ultimatumului. În lipsa unei demisii până la 23 aprilie, miniștrii PSD își vor depune mandatele, marcând ieșirea partidului de la guvernare, conform surselor citate. Nu vor demisiona însă secretarii de stat din ministere, nici prefecții PSD și nici președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Strategia PSD prevede pași concreți în cazul în care Ilie Bolojan nu va răspunde solicitării de demisie în termenul stabilit. Miniștrii social-democrați ar urma să demisioneze, însă alte poziții administrative ocupate de partid, precum secretarii de stat sau prefecții, nu vor fi afectate în această etapă.

În paralel, PSD analizează susținerea unei moțiuni de cenzură care ar putea fi inițiată de formațiuni din opoziție, inclusiv AUR și PACE. Conform acelorași surse, această opțiune este luată în calcul în eventualitatea continuării guvernării în formulă minoritară.

Premierul ar avea, în acest scenariu, un interval de 45 de zile pentru a solicita un nou vot de încredere în Parlament. Evoluțiile politice sunt corelate și cu discuțiile recente dintre Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, întâlnire care a avut loc la Palatul Cotroceni și a durat peste două ore.

În contextul tensiunilor generate de poziția PSD, liderii politici au început să contureze posibile soluții pentru evitarea unei crize guvernamentale. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că există încă posibilitatea unei reconcilieri între partidele din coaliție.

„Categoric. Deci până în ultima clipă totul este posibil”, a afirmat acesta, întrebat dacă vede șanse de împăcare între PSD și PNL.

El a completat că dialogul trebuie menținut până în ultimul moment:

„Vă daţi seama că eu în 2023, când PSD şi PNL, cu Iohannis împreună, ne-au scos de la guvernare, eu am stat la masă până în ultima clipa căutând soluţii. Deci până în ultima clipă există speranţa, şansa că se va găsi o soluţie de compromis, fiindcă trebuie să meargă această coaliţie înainte”, a subliniat liderul UDMR.

În același timp, reprezentanți ai PNL solicită implicarea președintelui Nicușor Dan ca mediator în acest conflict. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a atras atenția asupra riscurilor generate de o eventuală destrămare a coaliției.

„Aşa cum am mai declarat, planul (PNL în cazul în care PSD iese de la guvernare) va fi stabilit de Biroul Politic Naţional în situaţia în care vom ajunge în acest scenariu de nedorit pentru România din niciun punct de vedere, pentru că asta ar genera instabilitate politică, o situaţie pe care nu cred că orice politician care ţine la ţara asta şi-o doreşte, dar dacă, totuşi, ajungem în această situaţie, sigur că Biroul Politic Naţional al PNL va decide care este planul pe care partidul, împreună cu prim-ministrul, preşedintele partidului, îl vor pune în aplicare. Rămâne să vedem acest lucru. Nu ne antepronunţăm pentru că nu cred că e cazul”, a afirmat acesta.

Totodată, oficialul a subliniat necesitatea intervenției prezidențiale:

„E rolul preşedintelui să fie mediator, e una din principalele atribuţii constituţionale ale preşedintelui. A făcut-o şi cred că o va mai face în perioada următoare. E absolut normal şi se simte această nevoie de a exista un mediato”, a declarat Mircea Abrudean.