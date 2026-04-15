PSD se pregătește pentru una dintre cele mai importante consultări interne din ultima perioadă, în cadrul căreia membrii formațiunii vor decide dacă mai susțin sau nu actuala guvernare condusă de premierul Ilie Bolojan.

Votul este programat pentru data de 20 aprilie, iar rezultatul ar putea influența direct stabilitatea Executivului.

Consultarea internă va avea loc la Palatul Parlamentului, începând cu ora 17:00. Aproximativ 200 de lideri PSD sunt așteptați fizic la reuniune, în timp ce restul membrilor vor participa prin videoconferință.

În total, circa 5.000 de membri PSD vor avea drept de vot, utilizând o platformă digitală internă. Sistemul presupune scanarea unui cod QR, mecanism deja implementat de partid în cadrul congresului din 2024.

Procesul de vot este estimat să dureze aproximativ două ore, iar rezultatul final este așteptat în jurul orei 19:00.

Deși mecanismul de vot este stabilit, formularea exactă a întrebării rămâne în discuție. Una dintre variantele analizate în interiorul partidului este:

„Sunteți de acord ca PSD să retragă sprijinul politic acordat premierului Ilie Bolojan?”

Decizia finală privind formularea întrebării va influența modul în care membrii PSD își exprimă opțiunea politică.

Surse politice indică faptul că în interiorul PSD există așteptarea unui rezultat majoritar în favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier.

Dacă acest scenariu se confirmă, PSD ar putea trece la următoarele acțiuni politice:

retragerea miniștrilor social-democrați din Guvern

reconfigurarea majorității guvernamentale

declanșarea unei noi proceduri de validare parlamentară a Executivului

În prezent, PSD are șapte miniștri în cabinetul condus de Ilie Bolojan.

În cazul în care componența Guvernului se modifică prin retragerea miniștrilor, premierul ar putea fi obligat să solicite un nou vot de încredere în Parlament în termen de 45 de zile.

Dacă Executivul obține susținerea majorității parlamentare, acesta își continuă mandatul. În caz contrar, se impune formarea unui nou guvern, iar președintele este obligat să inițieze consultări politice.