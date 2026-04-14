Adrian Câciu, fost ministru PSD al Finanțelor, a tras un semnal de alarmă privind mersul economiei, atacându-l simultan pe premierul Ilie Bolojan.

Câciu subliniază că economia României traversează o perioadă foarte dificilă, indicând scăderea accentuată a încrederii în mediul economic.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, marți, 14 aprilie 2026, Adrian Câciu scrie că, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană și Eurostat, indicele ESI a coborât sub nivelul de 95 de puncte în ultimele 10 luni, situându-se semnificativ sub pragul de 100 de puncte, considerat reper pentru semnalarea unei posibile recesiuni.

În opinia sa, această evoluție, coroborată cu dinamica altor indicatori macroeconomici, indică un risc major de contracție economică încă din primul trimestru al anului 2026. De asemenea, Consiliul Fiscal ar evalua că există un risc ridicat ca economia să înregistreze o scădere pe întreg parcursul anului viitor.

Adrian Câciu a mai afirmat că aceste semnale nu sunt suficient discutate în spațiul public și a subliniat necesitatea schimbării modelului economic actual pentru a evita intrarea într-o criză mai profundă.

Social-decmocratul critică lipsa de reacție a reprezentanților politici din opoziție, dar și a unor analiști, și consideră că actualul model economic trebuie schimbat pentru a evita agravarea situației.

„Planul lui Bolojan a dus România în criză economică! Încrederea în economie este la minimul ultimilor 6 ani. Comisia Europeană/Eurostat arată că Indicele încrederii în economie ESI (ce agregă încrederea managerilor din principalele sectoare și a consumatorilor în economie) a scăzut puternic în mandatul Bolojan, în ultimele 10 luni fiind sub 95 de puncte (sensibil sub pragul de alertă de 100 de puncte ca semnal ptr recesiune). Această evoluție dar și dinamica principalilor indicatori arată un semnal puternic de recesiune și în trim. 1 din 2026. Consiliul Fiscal vede un risc ridicat de scădere economică pe întreg anul 2026. Nu ați auzit despre asta în punctele de vedere ale colegilor din PNL si USR! Nici „analiștii” propagandiști nu suflă o vorbă! În politică, este bine să recunoști când greșești! Și să schimbi modelul care te-a condus în greșeală! E timpul să schimbăm modelul!”, este mesajul postat de Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.

Economia României nu pică la mijloc doar în comentariile și acuzațiile la nivel politic, ci este atent analizată și de instituții financiare și grupuri bancare internaționale, precum FMI și Erste.

Marți, 14 aprilie, raportul FMI privind perspectivele economiei mondiale a indicat faptul că economia României este așteptată să crească cu doar 0,7% în 2026, față de un avans de 1,4% estimat în toamna anului trecut.

FMI estimează totuși că economia ar putea reveni în 2027, când creșterea ar urma să accelereze la 2,5%.

În ceea ce privește prețurile de consum, FMI estimează o inflație medie de 7,8% în acest an, peste nivelul de 6,7% prognozat anterior. Pe termen mediu, inflația ar urma să încetinească, ajungând la 3,9% în 2027.

Cât despre Erste, grupul bancar din Austria a revizuit creșterea economică a României de la 1% la 0,3% pentru 2026, în timp ce estimarea pentru 2027 coboară de la 3% la 2,5%.

În scenariul de bază al Erste, România ar urma să înregistreze de departe cea mai mică creştere a PIB din regiune, fiind urmată de Slovacia (1%) şi Ungaria (1,4%).

