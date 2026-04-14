Potrivit informațiilor din interiorul partidului, liderii PSD vor avea de ales între trei variante principale. Prima opțiune este retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, ceea ce ar însemna că premierul nu ar mai beneficia de majoritate parlamentară.

A doua variantă luată în calcul este retragerea miniștrilor PSD din Guvern, ceea ce ar genera o criză politică și ar pune presiune directă pentru demisia premierului. A treia opțiune este depunerea unei moțiuni de cenzură chiar împotriva propriului Guvern, o soluție considerată extremă, care ar necesita sprijin din partea opoziției.

Decizia finală urmează să fie luată prin vot, în funcție de linia de acțiune considerată cea mai eficientă din punct de vedere politic.

În discuțiile interne, Sorin Grindeanu a explicat că nu intenționează să impună un nume concret în negocierile cu PNL, ci să solicite un anumit profil de premier.

Acesta a transmis că viitorul șef al Guvernului ar trebui să aibă cunoștințe economice și să înțeleagă că reprezintă întreaga coaliție, inclusiv PSD. Din aceste discuții reiese că partidul își dorește o implicare mai clară în configurarea conducerii executive.

„Un premier care să știe și ceva economie, un premier care să înțeleagă că este al întregii coaliții, să fie și al PSD”.

Un alt principiu stabilit în interiorul partidului este refuzul unei colaborări cu AUR. Surse din conducerea PSD au transmis că formațiunea nu va susține un guvern realizat împreună cu acest partid și nici o formulă de guvern minoritar.

În același timp, în lipsa unei soluții politice acceptate, PSD ia în calcul inclusiv varianta trecerii în opoziție. Liderii partidului au arătat că nu vor accepta scenarii în care ar fi împinși către o astfel de alianță sau către susținerea unui guvern fără o majoritate stabilă.

„Cred că e normal să mai stai. Dacă vrei coaliție cu PSD, dar în același timp încerci să împingi PSD în zona AUR, atunci îți asumi. Noi sunt vrem să facem Guvern cu AUR și nu vom susține un Guvern minoritar”, au precizat surse din conducerea PSD.

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a avertizat săptămâna trecută că o eventuală criză politică ar putea avea efecte directe asupra economiei. Acesta a arătat că nu vede un scenariu în care România ar putea evita o criză economică dacă instabilitatea politică se va accentua.

În același context, a subliniat că o astfel de situație ar putea conduce rapid la o criză economică de amploare.