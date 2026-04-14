FMI avertizează că economia mondială, care la începutul acestui an părea să se îndrepte spre o „aterizare lină” și o stabilitate mult așteptată, se află astăzi într-un moment de cotitură extrem de periculos.

Potrivit celor mai recente analize publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI), escaladarea violențelor în Orientul Mijlociu a creat un blocaj care amenință să anuleze progresele realizate după perioada pandemică și criza energetică anterioară.

Ceea ce fusese anticipat ca un an de relansare, susținut de inovațiile în inteligența artificială și de scăderea dobânzilor, s-a transformat rapid într-un peisaj dominat de incertitudine și de spectrul unei crize energetice majore.

Până la finalul lunii februarie, optimismul era cuvântul de ordine în rândul economiștilor de top. Indicatorii macroeconomici sugerau o temperare a inflației, iar marile bănci centrale se pregăteau să relaxeze politicile monetare pentru a stimula consumul.

Însă, bombardamentele asupra Teheranului și tensiunile care au urmat au spulberat această proiecție. Deși recent s-a ajuns la un armistițiu fragil între Statele Unite și Iran, cicatricile economice sunt deja vizibile, iar riscurile rămân la cote alarmante. Conform publicației El Pais, pericolul nu a trecut, ci doar s-a transformat dintr-o amenințare iminentă într-o vulnerabilitate sistemică pe termen lung.

În centrul acestei crize se află strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală prin care tranzitează aproximativ 20% din volumul total de petrol al lumii. Blocarea acestei rute de către Iran a provocat deja unde de șoc pe piețele de mărfuri.

Atacurile directe asupra infrastructurii energetice nu afectează doar livrările imediate de țiței, ci pun în pericol întreg lanțul de aprovizionare cu gaze naturale și produse derivate necesare industriei globale.

„Durata și amploarea conflictului vor conta decisiv, la fel și cât de repede își revine sectorul energetic după ce se termină luptele”, avertizează Pierre-Oliver Gourinchas, economistul-șef al FMI.

În aceste zile, Washingtonul a devenit centrul diplomatiei economice mondiale, găzduind reuniunea de primăvară a FMI și Băncii Mondiale. Importanța momentului este reflectată și de prezența unei delegații române de nivel înalt, formată din patru miniștri, care încearcă să navigheze printre noile provocări bugetare impuse de acest context extern volatil.

Concluzia generală a reuniunii este sumbră: predictibilitatea a dispărut, iar viitorul depinde de factori geopolitici imposibil de controlat prin pârghii pur economice.

FMI a elaborat trei scenarii de evoluție, încercând să cuantifice impactul dezastrului.

În varianta cea mai optimistă (scenariul de bază), se presupune că acest conflict va rămâne unul limitat geografic, iar efectele sale se vor estompa treptat până la jumătatea anului 2026. Chiar și în acest caz „fericit”, creșterea economică globală ar fi de aproximativ 3,1% în 2026, cifră aflată sub estimările inițiale, în timp ce inflația ar urca la 4,4%. Reziliența relativă în acest scenariu se datorează unor factori de compensare, precum investițiile masive în tehnologie și deciziile favorabile ale Curții Supreme din SUA privind tarifele comerciale, care oferă un mic balon de oxigen comerțului transfrontalier.

Totuși, analiștii sunt mult mai îngrijorați de scenariile „negre”.

Într-o variantă negativă, marcată de scumpiri persistente ale energiei, economia mondială ar încetini la 2,5%, forțând băncile centrale să reia ciclul de creștere a dobânzilor – o mișcare ce ar sugruma investițiile private.

Însă cel mai grav este scenariul sever: distrugeri masive în infrastructura energetică din Golful Persic. În acest context, prețul barilului de petrol ar putea depăși pragul de 110 dolari, trimițând inflația globală peste pragul critic de 6%.

Un astfel de nivel al prețurilor ar împinge lumea spre o recesiune globală, fenomen care s-a mai produs doar de câteva ori în ultimele decenii și care are puterea de a destabiliza ordinea socială în multe state. FMI avertizează că impactul nu va fi distribuit egal.

Țările emergente, care depind masiv de importurile de combustibili fosili și care au rezerve valutare limitate, vor fi primele victime. Chiar și statele producătoare din Orientul Mijlociu s-ar putea trezi într-o situație paradoxală: deși prețul petrolului este mare, distrugerile fizice ale rafinăriilor și blocajele logistice le-ar putea anula complet profiturile, generând crize interne de proporții.

Mecanismul prin care acest război „infectează” economia globală este triplu, explică raportul FMI. Primul canal este cel direct, al prețurilor la energie și materii prime, care scumpesc producția oricărui bun de consum.

Al doilea este canalul „prețuri-salarii”: pe măsură ce viața devine mai scumpă, angajații cer măriri salariale, iar firmele, pentru a-și păstra marjele de profit, cresc din nou prețurile, creând o spirală inflaționistă greu de stopat.

Al treilea canal, poate cel mai subtil dar și cel mai periculos, este cel al incertitudinii. Teama de viitor duce la retrageri de capital din piețele riscante către „refugii sigure” precum dolarul american, scumpind creditarea pentru restul lumii.

În acest peisaj sumbru, Statele Unite par a fi cel mai bine poziționate. Grație capacității lor masive de a produce și exporta energie, SUA sunt protejate de șocurile de aprovizionare care îngenunchează alte regiuni. FMI estimează pentru americani o creștere solidă de 2,3% în acest an.

La polul opus se află Europa. Bătrânul continent continuă să stagneze, cu o prognoză de creștere de doar 1,1%. Motoarele tradiționale ale Europei – Germania, Franța și Italia – dau semne de oboseală cronică, fiind mult mai vulnerabile la prețul gazelor și la instabilitatea rutelor comerciale.

Singura excepție notabilă este Spania, care reușește să mențină o dinamică pozitivă mai fermă.

China, de asemenea, se confruntă cu propriile provocări. Deși o creștere de 4,4% este prognozată pentru anul acesta, respectiv 4% pentru 2027, Beijingul depinde enorm de stabilitatea prețurilor la energie pentru a-și menține competitivitatea industrială.

Iată cum comentează Bogdan Glăvan faptul că FMI tocmai a redus astăzi, 14 aprilie 2026, prognoza de creștere economică pentru România, de la 1,4% la 0,7%.

El atrage atenția că țara noastră ar trebui să aibă o creștere economică puternică, însă risipa este mai mare decât tot ajutorul extern pe care-l primește România.

Mai mult, politicile stupide sufocă investițiile private, afirmă profesorul universitar.