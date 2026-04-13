Meta investește masiv în AI și experimentează personaje digitale fotorealiste. În centrul acestor inițiative se află un proiect experimental prin care este creat un avatar AI al CEO-ului Mark Zuckerberg, conceput pentru a simula conversații, feedback strategic și interacțiuni interne în stilul fondatorului companiei.

Proiectul vizează dezvoltarea unui personaj digital fotorealist, capabil să reproducă vocea, expresiile și stilul decizional al lui Mark Zuckerberg. Acest sistem este antrenat pe date publice, comunicări oficiale și elemente de stil managerial, cu scopul de a genera răspunsuri coerente și contextualizate în interacțiunile cu angajații.

Obiectivul declarat este crearea unui instrument de comunicare internă bazat pe AI, care să ofere perspective simulate ale conducerii executive și să eficientizeze fluxul decizional.

Inițiativa avatarului este distinctă de un alt proiect intern cunoscut sub denumirea de „agent CEO”. Acesta are rolul de asistență operațională pentru conducerea companiei, facilitând accesul rapid la informații, analize și sinteze de date.

Ambele proiecte fac parte din strategia mai amplă a Meta de automatizare și integrare a inteligenței artificiale în procesele executive.

Meta își redefinește direcția strategică în jurul conceptului de „superinteligență personală”, investind miliarde de dolari în infrastructură, cercetare și modele lingvistice avansate.

Această strategie urmărește consolidarea poziției companiei în competiția directă cu lideri globali din domeniul AI, inclusiv OpenAI și Google.

Recent, compania a lansat un model compact de inteligență artificială, optimizat pentru integrarea în produse proprii și pentru sarcini complexe de raționament și interpretare vizuală, semnalând o accelerare a portofoliului său tehnologic.

CEO-ul Mark Zuckerberg este implicat activ în procesul de dezvoltare, participând la evaluări tehnice și contribuind direct la proiecte de cod.

Această implicare reflectă prioritatea strategică acordată AI-ului în cadrul companiei și tranziția Meta către o organizație centrată pe sisteme inteligente autonome.

Meta a dezvoltat anterior o serie de personaje AI interactive, inclusiv chatboți inspirați din personalități publice și figuri din cultura populară. Aceste sisteme permit conversații în timp real și sunt integrate în platformele sociale ale companiei.

Ulterior, Meta a extins acest ecosistem prin instrumente care permit utilizatorilor și creatorilor de conținut să își creeze propriile personaje AI, destinate interacțiunii cu publicul.

Această abordare a fost influențată de creșterea rapidă a platformelor de tip AI character-driven, care au atras în special utilizatorii tineri.

Dezvoltarea personajelor AI fotorealiste ridică provocări majore, în special în ceea ce privește consumul ridicat de resurse de calcul și menținerea interacțiunilor fluide, fără întârzieri sau erori de sincronizare.

În paralel, Meta s-a confruntat cu critici privind siguranța conținutului generat de utilizatori, inclusiv riscuri legate de utilizarea inadecvată a personajelor AI. Ca răspuns, compania a implementat restricții suplimentare pentru utilizatorii minori.

Meta investește și în tehnologii vocale avansate, inclusiv prin achiziții de companii specializate în procesarea vocii, pentru a îmbunătăți realismul interacțiunilor AI.

În interiorul companiei, angajații sunt încurajați să adopte instrumente de automatizare bazate pe AI și să participe la programe de evaluare a competențelor în domeniul inteligenței artificiale.

Această transformare indică o schimbare structurală profundă, în care AI devine un element central al proceselor operaționale și decizionale.