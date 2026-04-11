eToro a analizat care companii au înregistrat cea mai mare variație proporțională a numărului de deținători de la un trimestru la altul la nivel global (tabelul 1), analizând totodată și cele mai deținute 10 acțiuni de pe platformă (tabelul 2).

Compania petrolieră și de gaze Chevron a ocupat primul loc în lista „celor mai mari creșteri”, cu o creștere de 60% a numărului de deținători la sfârșitul primului trimestru, pe fondul incertitudinii geopolitice accentuate. Fiind una dintre puținele companii petroliere americane care operează în Venezuela, Chevron s-a poziționat favorabil pentru a avea acces la vastele rezerve de petrol ale țării după intervenția SUA din ianuarie. Izbucnirea războiului cu Iranul la sfârșitul lunii februarie a amplificat creșterea prețurilor la petrol și gaze, impulsionând alte companii energetice precum Exxon-Mobil, care s-a clasat pe locul 9 în lista celor cu cea mai mare creștere.

Pe locul al doilea se află USA Rare Earth, cu o creștere de 59% a numărului de deținători. Mineralele rare sunt esențiale pentru fabricarea produselor hi-tech, de la semiconductori la arme. Investitorii individuali par să-și îndrepte atenția către producătorii interni, întrucât blocajele din lanțul de aprovizionare și înăsprirea controalelor la export din China evidențiază importanța strategică a asigurării aprovizionării cu pământuri rare, în special în contextul cursei globale actuale în domeniul inteligenței artificiale.

Acest context de turbulențe geopolitice a favorizat o reorientare mai amplă către mărfuri fungibile și acțiunile din sectorul apărării. Compania minieră Freeport-McMoRan s-a clasat pe locul al patrulea, cu o creștere de 43% a numărului de deținători, datorită creșterii cererii pentru aur – care a atras în mod tradițional interesul investitorilor în perioadele de volatilitate – precum și a metalelor industriale precum cuprul. Compania de tehnologie pentru apărare AeroVironment (+38%) a intrat, de asemenea, în clasament, pe măsură ce sectorul a devenit o prioritate.

Lale Akoner, strateg pentru piața globală la eToro, a declarat: „Caracteristica definitorie a primului trimestru nu a fost doar riscul geopolitic, ci modul în care acest risc este evaluat prin intermediul activelor reale. Asistăm la o reevaluare a materiilor prime strategice, precum aurul, energia și mineralele critice, pe măsură ce piețele încep să reflecte rolul acestora atât în securitatea energetică, cât și în leadershipul tehnologic.

Ceea ce este remarcabil este faptul că investitorii individuali nu reacționează tactic, ci realocă structural. Există o rotație clară către active cu putere de stabilire a prețurilor și constrângeri din partea ofertei, în special cele legate de electrificare, infrastructura AI și apărare. Acest lucru sugerează o mentalitate mai matură a investitorilor, care privesc dincolo de volatilitatea pe termen scurt și se poziționează pentru teme pe termen lung.”

Anumite companii de software pentru firme au figurat, de asemenea, pe lista celor mai mari creșteri din primul trimestru. Platforma de cloud computing ServiceNow (creștere de 57% a numărului de deținători) și firma de tehnologie de marketing Zeta Global Holdings (+40%) s-au clasat pe locul al treilea și, respectiv, al șaselea, sugerând o încredere continuă în firmele de software care integrează AI în ofertele lor.

Selectivitatea în ceea ce privește investițiile în domeniul AI se observă și în clasamentul celor mai deținute acțiuni, care a rămas în mare parte stabil față de trimestrul trecut. Actorii majori din domeniul AI, precum Nvidia și Alphabet, au înregistrat schimbări minore în ceea ce privește numărul de deținători, în timp ce Microsoft a înregistrat o creștere de 11%, urcând de pe locul cinci pe locul patru.

Lale Akoner, strateg pentru piața globală la eToro, a declarat: „Discuțiile despre așa-numitul «SaaSpocalypse», respectiv ideea că AI va desființa modelele tradiționale de afaceri SaaS, nu i-au îndepărtat pe investitori de sectorul software. Dimpotrivă, i-a făcut pe investitori mai selectivi. Ceea ce observăm este o trecere de la o expunere largă la o poziționare selectivă, capitalul concentrându-se spre companii care pot fie să faciliteze AI, fie să se situeze la nivelul stratului de aplicații, unde monetizarea este mai clară.

„În același timp, investitorii se îndreaptă mai jos pe lanțul valoric. AI exercită o presiune reală asupra infrastructurii subiacente. Atenția crescândă acordată memoriei și stocării, reflectată în nume precum Western Digital, evidențiază modul în care aceste efecte de ordinul doi devin din ce în ce mai atractive pentru investiții.”

Lista „celor mai mari scăderi” în deținerile din primul trimestru a cuprins companii din diverse sectoare. BioMarin Pharmaceutical a ocupat primul loc (o scădere de 25% a numărului de deținători), urmată de Okta (-22%) și Under Armour (-19%).

Lale Akoner a adăugat:„Lista celor mai mari scăderi a fost una mixtă în primul trimestru. Investitorii manifestă o toleranță mai redusă față de volatilitatea câștigurilor și previziunile în scădere, ceea ce ajută la explicarea ieșirilor de capital din companii precum BioMarin și Okta. La un nivel mai general, unele dintre aceste companii sunt expuse la efectul invers al temelor care generează intrări de capital în alte sectoare. Costurile mai ridicate ale materiilor prime și transportului, combinate cu o cerere mai redusă, afectează companiile din sectorul de consum și logistică, precum Under Armour, Colgate-Palmolive și FedEx.”

eToro a analizat, de asemenea, cele mai mari creșteri (tabelul 3) și cele mai deținute 10 acțiuni (tabelul 4) în rândul utilizatorilor din România. Investitorii individuali români au continuat să investească în tehnologie, Micron Technologies, un producător de memorii de mare viteză, înregistrând cea mai mare creștere a numărului de investitori de la un trimestru la altul (32%). Aceasta a fost urmată de Oracle (+14%), Broadcom (+14%), ASML (+10%) și Microsoft (+10%). Companiile din sectorul apărării Palantir (+7%) și Rheinmetall (+5%) au atras, de asemenea, atenția investitorilor. Primele 6 locuri sunt ocupate de companii legate de AI, una dintre temele de investiții preferate ale investitorilor români.

Lista celor mai mari scăderi din primul trimestru a cuprins o combinație de industrii, tehnologie, bunuri de larg consum, comunicații și comerț cu amănuntul. Intel a ocupat primul loc (scădere de 13% a deținătorilor), urmat de Pepsico (-12%), AT&T (-10%), Alibaba și Coca-Cola (-9%).

Bogdan Maioreanu, analist de piață la eToro, a declarat: „Investitorii români continuă să investească în AI și tehnologie, dar sunt atenți la schimbările și tendințele actuale din industrie. În timp ce producătorul chinez de vehicule electrice Nio a rămas a doua cea mai deținută acțiune, Tesla a început să iasă din atenția investitorilor, ajungând pe poziția a patra, cea mai joasă din ultimii trei ani. În ceea ce privește creșterea, actuala penurie de module de memorie de mare viteză a determinat investitorii din Romania să-și îndrepte atenția către unul dintre cei trei principali producători mondiali, Micron, o companie care a înregistrat o creștere de peste 32% de la începutul anului. În ceea ce privește scăderile, investitorii sunt atenți la profituri, dar și la riscurile pe care o anumită situație le-ar putea aduce unei companii într-o lume globalizată și incertă.”

Tabelul 1: Prezintă acțiunile care au înregistrat cea mai mare creștere și scădere proporțională a numărului de deținători pe platforma eToro la nivel global, de la un trimestru la altul

Cele mai mari creșteri înregistrate de utilizatorii eToro, la nivel global Cele mai mari scăderi înregistrate de utilizatorii eToro, la nivel global Poziție Companie Creștere față de trimestrul anterior Companie Scădere față de trimestru anterior 1 Chevron 60% BioMarin Pharmaceutical -25% 2 USA Rare Earth 59% Okta -22% 3 ServiceNow 57% Under Armour -19% 4 Freeport- McMoRan 45% Chipotle Mexican Grill -18% 5 Western Digital Corporation 40% Colgate-Palmolive -18% 6 Zeta Global Holdings 40% FedEx Corporation -17% 7 AeroVironment 38% Target Corporation -17% 8 Micron Technology 36% ON Semiconductor Corporation -17% 9 Exxon-Mobil 34% Petroleo Brasileiro SA Petrobras -16% 10 Iris Energy 34% Warner Bros Discovery -16%

Tabelul 2: Prezintă acțiunile cele mai deținute de utilizatorii eToro la nivel global și poziția acestora în ultimul trimestru

Companie Clasament la sfârșitul T1 2026 Clasament la sfârșitul T4 2025 NVIDIA Corporation 1 1 Tesla Motors, Inc. 2 2 Amazon.com Inc 3 3 Microsoft 4 5 Apple 5 4 Meta Platforms Inc 6 6 Alphabet 7 7 Nio Inc. 8 8 Alibaba 9 9 Advanced Micro Devices Inc 10 10

Tabelul 3: Prezintă acțiunile care au înregistrat cea mai mare creștere și scădere proporțională a numărului de deținători români pe platforma eToro, de la un trimestru la altul

Cele mai mari creșteri în rândul utilizatorilor eToro din România Cele mai mari scăderi înregistrate de utilizatorii eToro din România Poziție Companie Creștere față de trimestrul anterior Companie Scădere față de trimestrul anterior 1 Micron Technology, Inc. 32% Intel -13% 2 Oracle Corporation 14% Pepsico -13% 3 Broadcom inc 14% AT&T Inc -10% 4 Asml Holding nv 10% Alibaba -9% 5 Microsoft 10% Coca-Cola -9% 6 Palantir Technologies Inc. 7% Realty Income Corp -8% 7 Adobe Systems Inc 6% Pfizer -7% 8 Netflix, Inc. 5% Ocugen inc -6% 9 Rheinmetall AG 5% Walt Disney -5% 10 Novo Nordisk 4% Plug Power Inc -5%



Tabelul 4: Prezintă acțiunile cele mai deținute de utilizatorii eToro din România și evoluția acestora în ultimul trimestru