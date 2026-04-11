Potrivit analistului, deși situația actuală ar putea încetini temporar adoptarea pe scară largă a AI în economie, efectul este unul tranzitoriu, fiind influențat de durata conflictului și de amploarea impactului asupra economiei globale.

Cererea de putere de calcul rămâne la un nivel ridicat, însă capacitatea disponibilă devine tot mai limitată, în timp ce costurile de închiriere pentru servere continuă să crească. Potrivit celui mai recent raport CBRE, rata de neocupare a centrelor de date din marile zone metropolitane a scăzut la un minim record de 1,4% la finalul anului 2025.

În paralel, prețul mediu al puterii de calcul într-un cluster de 250–500 kW a urcat la 196,25 USD/kW/lună, în creștere anuală de 6,6%, deși ritmul de majorare s-a temperat după mai mulți ani de creșteri accelerate.

Centrele de date dedicate AI sunt mari consumatoare de energie, iar tensiunile din Orientul Mijlociu și atacurile asupra infrastructurii energetice din zona Golfului au dus la creșterea costurilor operaționale, în special prin scumpirea petrolului și a gazelor naturale. Acest lucru ar putea încetini extinderea infrastructurii AI și implementarea modelelor avansate.

Statele Unite, China și Europa rămân principalele regiuni în ceea ce privește cererea de energie pentru centrele de date, însă sursele de producție diferă: gazul natural domină în SUA și Europa, cărbunele în China, iar în Uniunea Europeană mixul include și energie nucleară și eoliană. În România, principalele surse sunt hidroenergia, urmată de energia nucleară și gazul.

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus deja la o creștere de peste 59% a prețului gazului în Europa, în timp ce în SUA evoluția a rămas stabilă. Această diferență ar putea muta o parte din cererea de procesare către America, însă infrastructura ar deveni mai aglomerată, crescând timpii de așteptare și reducând performanța.

În același timp, planurile de extindere a centrelor de date în zona Golfului Persic sunt revizuite, pe fondul riscurilor de securitate și al vulnerabilității la atacuri cu rachete și drone. Unele proiecte sunt relocate către India, Asia de Sud-Est sau Europa de Nord, ceea ce prelungește presiunea asupra capacităților existente.

Se semnalează și riscuri directe asupra infrastructurii cloud, întrucât unele companii tehnologice globale au fost vizate în regiune, iar incidentele au afectat temporar servicii de tip cloud, evidențiind vulnerabilitatea sistemelor concentrate.

Pe lângă riscurile economice și operaționale, conflictul accelerează dezvoltarea AI în domeniul militar, unde tehnologia este integrată tot mai mult în supraveghere, analiză și sprijin decizional. Acest lucru duce la investiții crescute în sisteme autonome, cibernetice și de recunoaștere.

În plan financiar, creșterea prețurilor la energie și incertitudinea geopolitică mențin dobânzile ridicate și pun presiune pe finanțarea centrelor de date, inclusiv pe sectorul creditelor private. Acest context poate întârzia proiectele de infrastructură AI și crește costul total al dezvoltării modelelor.

Totuși, efectele sunt considerate temporare, depinzând de durata conflictului și de stabilizarea economiei globale. Piețele financiare par, deocamdată, relativ rezistente, indicând o preocupare moderată a investitorilor față de impactul pe termen scurt asupra industriei AI.